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 Політика України
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Все про:Небесна Сотня (263) ДБР (813) Венедіктова (30) Європейська Солідарність (227)

 "ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР. ДОКУМЕНТ

Фракція "Європейська Солідарність" закликає всі парламентські фракції зайняти солідарну позицію щодо вимог родин Героїв Небесної Сотні по кадровим призначенням в ДБР та розслідуванням справ Майдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Також ми висловлюємо обурення діями керівництва ДБР, які 25 січня перешкоджали депутатській діяльності парламентарів, які хотіли зустрітися з в.о. директора ДБР І. Венедіктовою і передати заяву родин Небесної Сотні", - говориться в повідомленні.

"Сьогодні ми бачимо великі ризики руйнації парламентаризму, дискредитації народних депутатів і самого статусу депутата, й закликаємо всі фракції протистояти цим діям. Пані Венедиктова та її підлеглі грубо порушили норми закону "Про статус народного депутата України" та рішення Конституційного Суду України, створивши небезпечний прецедент. Й це потребує реакції всього парламенту", - підкреслили у фракції.

Крім того "Євросолідарність" висловлює своє обурення діями голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. У фракції зазначають, що він "фактично самоусунувся в цій ситуації, так і не зустрівся з родинами Небесної Сотні та не доклав жодних зусиль, аби вчорашня коліжанка по парламенту шанувала закон і статус народного депутата".

Зазначається, що сьогодні потрібно посилювати парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів, а не послаблювати його.

"Європейська Солідарність" закликає колег з інших фракції зайняти солідарну позицію в підтримці вимог родин Небесної Сотні, й очікує від голови Верховної Ради організації відповідної спільної зустрічі керівництва парламенту, фракцій та родин Небесної Сотні. Очікуємо від спікера парламенту, що він забезпечить присутність на цій зустрічі в.о. директора ДБР пані Венедіктової, аби вона публічно пояснила свою неповагу до закону, статусу народного депутата, та останні непрозорі кадрові рішення, зроблені нею попри наявний конфлікт інтересів", - підсумували у фракції.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом офісу президента.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що депутати від "Європейської Солідарності" викликали поліцію з метою змусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства і забезпечити доступ парламентаріїв у приміщення ДБР і право на невідкладний прийом главою ДБР Іриною Венедіктовою.

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ЄС закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172104
 
   
 Топ коментарі
 
Какое дело? Запретить тебе и твоим друзьям на выборах голосовать за малороссов?
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Порошенко боится настоящего расследования убийства Небесной сотни. Поэтому пытается оставить своих следователей, которые 5 лет уничтожали улики и изображали расследование.
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Да зебил, еще б с мацквы следователей и 100% был бы результат
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Т.е. адвокат убийцы-Януковича расследует так, что убийца-Янукович сможет вернуться в Украину?
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Ага, шас!
Уже прокомментировали, если что не так, могут попить кофе с богданом.
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Надо было призывать когда был при власти. Поезд ты запоздалый )))
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Сбитый летун
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А он и сейчас при власти, а на международной арене слон, а твой любимый- ишак, фигуры несоизмеримого масштаба и политического веса.
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А что же мешало то за пять лет довести это дело до логического завершения этим самым членам "ЕС". Они же при власти были. Или не до того тогда было?
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Какое дело? Запретить тебе и твоим друзьям на выборах голосовать за малороссов?
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А еще чего кому запретить того, что не нравится соевой секте свидетелей Петра? Кто вам дал право клеймить кто есть кто - кто малорос, а кто автентичний украинец? Петя украинец? Да не смешите мои тапки. У него бизнес в мордоре.
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послушай, обмылок. для таких дел 5 лет не срок. это во-первых. впрочем, для тупой лахты во-вторых не надо, ей надо 11.80. лови, ущербное.
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послушай, обмылок, а сколько лет срок? 10, 20, 50, 100500? 11,80 забери себе, удот. Дарю. "ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР - Цензор.НЕТ 7643
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ну и тупая же ты. кацапа. и не надоело 6 лет одинаково тупить? вы бы что-ли несколько методичек разных забабахали, тогда бы тупили по группам. тупость А, тупость Б и тупость В, например. была бы грубая иллюзия, что вы не из одного инкубатора...
что касается сроков, можно плясать от дела Локкерби... срочно звони куратору, пусть он тебе расскажет, что это такое "ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР - Цензор.НЕТ 5716
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Короче понятно. По существу ответить тебе нечего. Я тебе скажу, что с тем подходом что был у Петра, и 100 лет не хватило бы. Потому что думаю, что ему не нужно было, чтобы правду узнали. А там много интересного вскроется.
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снова тупа. я не зебил. на меня твоя "логика" не действует. держи ещё на рюмку стекломоя.
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на тебя вообще никакая логика не действует - соевая секта и логика это несовместимые вещи "ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР - Цензор.НЕТ 8921
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снова обман работодателя. помогаю тебе - держи ещё.
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Почему засекречены поименные данные кто, из какого оружия, сколькими выстрелами был убит в Небесной сотне. Есть данные только по Нигояну, Жизневскому, Ситнику, убитым в январе при Януковиче. Которые были сразу опубликованы.
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Малоросс, какие доказательства следствие должно раскрыть перед судом только потому, что тебе любопытно?
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за тобой наблюдать тоже очень скучно. та же тухлая тактика: заболтать, взять измором. а почём мне знать, врёшь ты или нет?
ты там в лахте бригадиром? обычно, когда "рядовому бойцу" нечем крыть появляется кто-то новый, слегка поинтеллектуальней. но тоже весьма тупой. "ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР - Цензор.НЕТ 2030
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Богдан с Портновым смотрящие за судами от Зеленского
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Так эти суды и реформированы Портновым. Что-то не слышно, чтобы эти суды начали реформировать по плану реформ в 2020 году.
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Порошенковцы просто топчутся по ранам погибших на Майдане. Сам порошенко шесть лет ничего не делал, спустили на тормозах дело с миллионом свидетелей и после всего ещё и призывает.
Несчастных людей просто в очередной раз используют в своих личных интересах, для голимого пиара
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«Порошенковцы»... когда вы, россияне, поймёте , что даже русский язык в Украине другой!?
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Глаза протри, флаг украинский видишь? Или вы уже заранее питер сдаёте ? Вы сначала Крым верните, про питер нужно думать, брать или нет
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Она не из Питера,а из Одессы,бывшая антимайдановка.Впрочем,эти украинофобы бывшими не бывают.
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значить, спамимо її та взагалі, кожну брехливу висрач.
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А беркутне дела позакрывал и отправил в козломордию тоже Порошенко? То хто потоптався по крові? А хто замом в ГБР адвоката чивокуні назначив? Знов Порошенко? А ГБР хто управляє Порошенко чи портянка?
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Кто выпустил Садовника? Беркутню обменяли на наших военных. Шесть лет ничего не сделал, вообще. Разве что яныка по скайпу пытал.
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Может уже хватит эксплуатировать несчастных людей потерявших своих близких. Они об этом вообще знают?
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зебіл, переглянь хоча би відуху на цьому сайті, або ж тут: https://prm.ua/priznachennya-babikova-i-plivki-trubi-nardepiv-vid-yevropeyskoyi-solidarnosti-ne-vpustili-do-budivli-dbr/, можливо, переконаєшся, що разом з нардепами до ДБР прийшли иі ж самі родини Небесної Сотні?
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Депутатам "Європейської Солідарності" вдалося добитися реєстрації в ДБР заяви родин Героїв Небесної Сотні. Про це партія повідомляє у Facebook.
"Нам вдалося добитися реєстрації в ДБР заяви родин Героїв Небесної сотні. Досьогодні Бюро відмовлялося її реєструвати. Але уявіть собі , що для реєстрації заяви рідних вбитих на Майдані, необхідно було втручання 15 депутатів, 6-годинне чергування в ДБР. Так тепер працює правосуддя", - зазначила співголова фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.
https://prm.ua/deputatam-yevropeyskoyi-solidarnosti-vdalosya-dobitisya-reyestratsiyi-v-dbr-zayavi-rodin-geroyiv-nebesnoyi-sotni/
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