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Все про:ДТП (2732) залізниця (363) Закарпаття (856) Укрзалізниця (896)

 Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті. ФОТО

У Закарпатській області сьогодні, 27 грудня, близько полудня водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом №14 сполученням "Київ - Солотвино".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укразалізниці".

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 01

ДТП сталася на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина-Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень.

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 02

"В результаті ДТП постраждали три людини, які були у вантажівці, з них двоє зазнали смертельних травм. Працівники локомотивної бригади і пасажири поїзда не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 03

За попередніми висновками експертної комісії аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху.

Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті 04

"Нехтуючи попередженням звукової та світлової сигналізації, він виїхав на рейки та скоїв зіткнення з поїздом. Розслідування обставин і причин аварії триває", - зазначили в "Укрзалізниці".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172103
 
 
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Чёрт.... КАК????!!! Ну пропусти ты этот поезд. Минута, максимум - две. Перед носом пролетал, раз свалить не успели. Не понимаю.
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Заглохло корыто. ЗИЛ не машина а на беда на колесах. Их запретить надо...
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"В Закарпатской области сегодня, 27 декабря, около полудня"
Нічого не наплутали? Це було місяць тому?
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