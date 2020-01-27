 Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укразалізниці".
ДТП сталася на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина-Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень.
"В результаті ДТП постраждали три людини, які були у вантажівці, з них двоє зазнали смертельних травм. Працівники локомотивної бригади і пасажири поїзда не постраждали", - йдеться в повідомленні.
За попередніми висновками експертної комісії аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху.
скільки не кажи...а таке не рідкість
Нічого не наплутали? Це було місяць тому?