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 В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на "китайський" коронавірус, - МОЗ

В Україні станом на 27 січня не підтвердився жоден випадок зараження новим коронавірусом 2019 nCoV із Китаю.

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Раніше повідомлялося про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019 nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердилися", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Там зазначили, що один випадок коронавірусу в Україні не є новим вірусом з Китаю.

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"Київський міський лабораторний центр МОЗ повідомив про виявлення 1 випадку коронавірусі. Однак коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019 nCoV", - зазначили в МОЗ.

У Київському міському лабораторному центрі МОЗ просять "не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу".

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172099
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос в том, а существует ли этот короновирус в принципе? )
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закрывайте границу со Скотоматушкой срочно.
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Все дома болеют. Сейчас непонятно вообще, как врача вызывать. Только скорая помощь.
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закрывайте границу со Скотоматушкой срочно.
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Ай да молодці,тільки вчора виявили потенційно хворих а вже сьогодні виявили що вони китайцем не хворіють хоча для самих китайців потрібно три доби для виявленя цієї хвороби.
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do not resuscitate@Nat_anest 4 ч

Важно:
новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией
*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицрованный может быть источником распространения вируса
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писали, что пока не заболел ни один не китаец...
если это правда..., то есть о чем подумать....
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Куча стран закрыла авиа сообщение с Китаем. Украина нет. Чего ждем?
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Зато у нас школы завтра , вроде бы, закрывают. Дети счастливы ) Из одних каникул в другие
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А у нас в Черновцах ничего не закрывают
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А микроскоп у них в этом центре есть?
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как так быстро это установили?
просто молниеносно...вот до чего дошла..диджитализация (мать ее...пока выпишиш!))))
вроде бы точные исследования не одного дня требуют...
но что панику не сеете - это хорошо.... но как бы и заразу не пропустить (я о коронавирусе))))
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Вопрос в том, а существует ли этот короновирус в принципе? )
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ну... вирусология все равно существует...и вирусы мутируют...и хрен его знает !
(но и теорию заговоров откидывать нельзя...)
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Гурьянов Сергей

@Segozavr 4 ч

Для понимания. Проверка температуры при заражении вирусом 2019-nCoV покажет лишь то, есть у вас повышенная температура или нет. Если вы хотите точно узнать, заражены вы вирусом или нет, требуется оборудование, профессионалы-медики и минимум 6 часов времени на идентификацию.
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Антикоронавірус рецепт:
Напій- самогон, кількість- 30мл ( ну 40, 50 уже на любітєля).
Їжа- сало, кількість- шматочок.
Час прийому- перед сном.
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