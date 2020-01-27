 В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на "китайський" коронавірус, - МОЗ

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook, передає Цензор.НЕТ
"Раніше повідомлялося про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019 nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердилися", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.
Там зазначили, що один випадок коронавірусу в Україні не є новим вірусом з Китаю.
"Київський міський лабораторний центр МОЗ повідомив про виявлення 1 випадку коронавірусі. Однак коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019 nCoV", - зазначили в МОЗ.
У Київському міському лабораторному центрі МОЗ просять "не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу".
Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.
do not resuscitate@Nat_anest 4 ч
Важно:
новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией
*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицрованный может быть источником распространения вируса
если это правда..., то есть о чем подумать....
просто молниеносно...вот до чего дошла..диджитализация (мать ее...пока выпишиш!))))
вроде бы точные исследования не одного дня требуют...
но что панику не сеете - это хорошо.... но как бы и заразу не пропустить (я о коронавирусе))))
(но и теорию заговоров откидывать нельзя...)
Гурьянов Сергей
@Segozavr 4 ч
Для понимания. Проверка температуры при заражении вирусом 2019-nCoV покажет лишь то, есть у вас повышенная температура или нет. Если вы хотите точно узнать, заражены вы вирусом или нет, требуется оборудование, профессионалы-медики и минимум 6 часов времени на идентификацию.
SOS!!!!!!
Напій- самогон, кількість- 30мл ( ну 40, 50 уже на любітєля).
Їжа- сало, кількість- шматочок.
Час прийому- перед сном.