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 Політика України
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Все про:пам'ятник (554) Польща (2073) УПА (95)

 Польська сторона відновить пошкоджену могилу воїнів УПА на горі Монастир, - Зеленський

Польська сторона відновить пошкоджену могилу на горі Монастир і візьме її під захист.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Як відомо, Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи. Польські експерти вже провели перші розкопки у Львівській області. Наступник кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир та взяття її під захист. Віднині у наших відносинах ми акцентуємо на тому, що на об’єднує, і я впевнений, що так буде і далі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир в Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.

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У польському МЗС обіцяли розслідувати факт осквернення невідомими могили воїнів УПА. "З огляду на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент у Монастирі", - сказано в повідомленні МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172098
 
   
 Топ коментарі
 
А остальные разрушенные памятники? Украина восстановила все польские, Польша - только 1??
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А остальные разрушенные памятники? Украина восстановила все польские, Польша - только 1??
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ну таки как бы зеля не отдал за восстановление пару районов Львовской обл. с этого утырка\ станет.
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Опять разводят дэбилов как слепых котят . Дэбили из ЗЕ не помнят как Дуда обещал восстановить памятник , так само будет и с могилой .
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ЗЕ говно как что-то договориться , все будет на оборот , кто помнить , как Зе говно говорило что будет от России требовать отдать все , что Росия с воровала с кораблей ? И что ?
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Сказало ЗЕ говно , что ЗЕ дэбил радовался , и все . Ничего с этого не будет .
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Вже було достатньо часу для того, щоб звикнути до того, що все сказане Зеленським з реальністю нічого спільного не має.
Не вдалася йому служба народу і він вирішив свою службу продовжити на іншому напрямі.
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