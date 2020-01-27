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Все про:Київ (6866) вирок (573) проституція (95) секс (79) стриптиз (11)

 Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу"

Печерський суд затвердив угоду прокурора з власницею стриптиз клубу "Аеро" і призначив жінці 4 роки позбавлення волі умовно.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 20 січня, передає Цензор.НЕТ.

"18 вересня 2019 року 00 год.10 хв. агент правоохоронних органів зайшов у стриптиз клуб "Аеро", що на 2-му поверсі готелю "Салют", у Києві по вулиці І. Мазепи, 11-Б. Він заплатив танцівниці 1 тис гривень за приватний танець і 5 тисяч за послуги орального сексу. Наступного дня агент прийшов у цей самий клуб і знову отримав послуги орального сексу", - зазначено в матеріалах справи.

Обвинувачена є власником і директором ТОВ "Група центр", веде діяльність у готелі "Салют", а саме у стриптиз клубі "Аеро", де дівчата-танцівниці також надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Дівчата-танцівниці збирали гроші в коробку у гримерці і записували кількість коштів. Наприкінці зміни директор або інший адміністратор 50% від коштів, отриманих дівчиною за танці, чайові і за надання послуг сексуального характеру, розподіляли між дівчатами, а 50% доходу, які залишалися, забирала господиня закладу, частина з яких виділялася на зарплати персоналу підприємства, крім того кошти передавалися особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

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Жінці інкримінували ч. 2 ст. 303 КК - втягнення в заняття проституцією кількох осіб - Злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Обвинувачена визнала провину йуклала угоду з прокурором. Тому їй призначили 4 роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172096
 
 
 Топ коментарі
 
там могут и в гей-клубы посылать, ты с этим поосторожнее))
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Агент правоохранительных органов дважды получал услуги Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса" - Цензор.НЕТ 9005 ну и работенка у поцонов
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одному мне за "работу" авак-овцев-"моралистов" стыдно?..
почему я должен платить налоги, в том числе и этим уродам со жлобскими аксельбантами слуг народа?.. - это аморально и разлагает и так нестабильное 73%ное общество
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ето самойє протівнойє в новості - служака нє в окопах родіну защіщайєт, а пользуйєца законодатєльним ізвращєнійєм, потому как простітуцію нада уже тріцать лєт как лєгалізіровать!
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Адвокат:
- Все доказательства по этому делу высосаны даже не из пальца!
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В чому взагалі прикол? Усе ж "по согласію" (С)
конфліктів типу "перетрахав-недоплатив" не було.
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Він працював «працю» під прикриттям. Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 3110
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Під прикриттям? Згадалося:

Опаздывает мужик на самолет. Выбегает из дома, смотрит, у подъезда стоит такси. Открывает дверь, а за рулем сидит грузин и газету читает.
- В аэропорт!
- Обэд.
- Какой обед, я на самолет опаздываю, поехали скорей!
- Обэд.
- Да ты же все равно газету читаешь!
Грузин поднимает газету.
- Ти что, нэ видиш, дэвушка обэдает!
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Ментам, шо заняться нечем?!.. преступников всех переловили?!
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Проституцию давно пора легализовать. Искоренить всё равно не получится.
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Пока есть спрос- будет и предложение
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Да она уже легализована и даже платит налоги. Мусорам. Посмотрите, что делается/творится в гостиницах Киева! Наши парнеры из Австрии сотановились в гостинице (?) "Мир", так за вечер получили с десяток предложений платного секса. Оказалось, местные проститутки годами (!) снимают номера по месту работы.
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Легализована?! А за что баб сажают тогда ?
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Платите больше налогов!
Еще больше!
Мусора должны быть в шоколаде.
Они стоят на страже морали и целомудрия,в нашей пуританской стране.
Вот только не понятно,за что владелице стрип клуба,наши высокоморальные судьи дали четыре года.
Такое впечатление что все это мне снится.Это сюр!
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Да всегда так было.... Этот агент, обычно друг одного из сотрудника... И денег на это им не выделяют, со своего кармана дают.... Правда и те же клубы платят им же. Просто есть отчётность, каждый год надо давать показатели.... Администратора заранее знает, что на неё составят дело, и дадут условно... Все договорено, и показатели, и клуб никто не закрыл
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Агент не может быть сотрудником, так как его показания не будут учитываться в суде
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Давайте еще чтонибудь запретим, например, укроп как цапы сделали,
чтобы было что крышевать, тратить наши налоги на оральные услуги полицаям, абсурд!
И это в государстве с экономикой не то что эмбриона - гаметы, епт!

Не хватает до полноты картины популистки коррупционерки тимошенки покупающей проститутов и травку и лотерейные билеты в эксперименте, а то можно подумать Аваков разориться на легализации и прозрачном контроле. Дело даже не в том что это цирк, а в том что это порнография где нас имеют клоуны.
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ну тебе же нравиться что тебя ипут клоуны - иначе бы не голосовал за клоунов.
голубой?..
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Более мерзопакостной херни,чем задержания проституток и мамок,я не видел.
Стая мудаков в балаклавах с автоматами на перевес,врывается к девушкам,которые в отличии от этих вонючих мусорских упырей,честно зарабатывают деньги,
И это говнище и средневековье,происходит за наши налоги.
Выйдите на улицу и спросите сто человек,кто более полезен обществу проститутка или мусор,и к кому отношение лучше?
Думаю ответ будет очевиден.
Мерзско!
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Отдельно порадовало
"На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса"

...а на следующий день в этот клуб пришло всё отделение полиции, чтобы уж точно убедиться, что агенту не показалось. Чо уж там, Аваков угощает.
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Можно себе только представить тот суд. Надеюсь, хоть следственных экспериментов не проводили? Хуже этого было только , когда менты ограбили под видом обыска крутой ювелирный магазин в Киеве , и все это было заснято на камеру.
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Ну, если сосала не обычная проститутка, а стриптизерша, это можно считать аутсорсингом и сверхурочной нагрузкой. Но вообще да, трудные времена настали...
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В.Бойко:
Бути таємним агентом Національної поліції України не тільки почесно, але й приємно. Особливо, коли треба провести контрольну закупку для викриття місця розпусти й звідництва ...
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Вспоминается анекдот -
В одесский бордель входит Мойша и просит Сарочку.
Платит ей сто баксов и уходит
На другой день опять тот же бордель, опять Сарочка опять сто баксов
На третий день сутенерша говорит, Ну позвольте молодой человек, давайте мы вам дадим другую, у нас есть получше да и переплачиваете вы много, но Мойша настоял что бы это была Сарочка.
После третьего раза Сарочка спрашивает
Ну что вы Мойша ко мне да ко мне, да еще так дорого платите. Влюбились что ли?
Да нет, просто ваша тетя Роза из Умани вам триста долларов попросила передать
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"Агент" остался доволен "контрольной покупкой" услуг!?
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