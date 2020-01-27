 Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу"

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 20 січня, передає Цензор.НЕТ.
"18 вересня 2019 року 00 год.10 хв. агент правоохоронних органів зайшов у стриптиз клуб "Аеро", що на 2-му поверсі готелю "Салют", у Києві по вулиці І. Мазепи, 11-Б. Він заплатив танцівниці 1 тис гривень за приватний танець і 5 тисяч за послуги орального сексу. Наступного дня агент прийшов у цей самий клуб і знову отримав послуги орального сексу", - зазначено в матеріалах справи.
Обвинувачена є власником і директором ТОВ "Група центр", веде діяльність у готелі "Салют", а саме у стриптиз клубі "Аеро", де дівчата-танцівниці також надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Дівчата-танцівниці збирали гроші в коробку у гримерці і записували кількість коштів. Наприкінці зміни директор або інший адміністратор 50% від коштів, отриманих дівчиною за танці, чайові і за надання послуг сексуального характеру, розподіляли між дівчатами, а 50% доходу, які залишалися, забирала господиня закладу, частина з яких виділялася на зарплати персоналу підприємства, крім того кошти передавалися особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.
Жінці інкримінували ч. 2 ст. 303 КК - втягнення в заняття проституцією кількох осіб - Злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.
Обвинувачена визнала провину йуклала угоду з прокурором. Тому їй призначили 4 роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.
почему я должен платить налоги, в том числе и этим уродам со жлобскими аксельбантами слуг народа?.. - это аморально и разлагает и так нестабильное 73%ное общество
- Все доказательства по этому делу высосаны даже не из пальца!
конфліктів типу "перетрахав-недоплатив" не було.
Опаздывает мужик на самолет. Выбегает из дома, смотрит, у подъезда стоит такси. Открывает дверь, а за рулем сидит грузин и газету читает.
- В аэропорт!
- Обэд.
- Какой обед, я на самолет опаздываю, поехали скорей!
- Обэд.
- Да ты же все равно газету читаешь!
Грузин поднимает газету.
- Ти что, нэ видиш, дэвушка обэдает!
Еще больше!
Мусора должны быть в шоколаде.
Они стоят на страже морали и целомудрия,в нашей пуританской стране.
Вот только не понятно,за что владелице стрип клуба,наши высокоморальные судьи дали четыре года.
Такое впечатление что все это мне снится.Это сюр!
чтобы было что крышевать, тратить наши налоги на оральные услуги полицаям, абсурд!
И это в государстве с экономикой не то что эмбриона - гаметы, епт!
Не хватает до полноты картины популистки коррупционерки тимошенки покупающей проститутов и травку и лотерейные билеты в эксперименте, а то можно подумать Аваков разориться на легализации и прозрачном контроле. Дело даже не в том что это цирк, а в том что это порнография где нас имеют клоуны.
голубой?..
Стая мудаков в балаклавах с автоматами на перевес,врывается к девушкам,которые в отличии от этих вонючих мусорских упырей,честно зарабатывают деньги,
И это говнище и средневековье,происходит за наши налоги.
Выйдите на улицу и спросите сто человек,кто более полезен обществу проститутка или мусор,и к кому отношение лучше?
Думаю ответ будет очевиден.
Мерзско!
"На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса"
...а на следующий день в этот клуб пришло всё отделение полиции, чтобы уж точно убедиться, что агенту не показалось. Чо уж там, Аваков угощает.
Бути таємним агентом Національної поліції України не тільки почесно, але й приємно. Особливо, коли треба провести контрольну закупку для викриття місця розпусти й звідництва ...
В одесский бордель входит Мойша и просит Сарочку.
Платит ей сто баксов и уходит
На другой день опять тот же бордель, опять Сарочка опять сто баксов
На третий день сутенерша говорит, Ну позвольте молодой человек, давайте мы вам дадим другую, у нас есть получше да и переплачиваете вы много, но Мойша настоял что бы это была Сарочка.
После третьего раза Сарочка спрашивает
Ну что вы Мойша ко мне да ко мне, да еще так дорого платите. Влюбились что ли?
Да нет, просто ваша тетя Роза из Умани вам триста долларов попросила передать