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 Політика України
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Все про:Зеленський (4270) Росія (15246) Дуда (207) полонені (740)

 Я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб поведінки, - Дуда про зусилля Зеленського щодо звільнення з РФ полонених українців

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зусилля президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Росією полонених українців.

Про це Дуда сказав на спільній із Зеленським пресконференції в Освенцимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розмовляли про ситуацію в Україні у відносинах з Росією, в питанні дуже зрозумілому щодо окупації Донецької і Луганської областей та Криму", - заявив Дуда.

За його словами, він повідомив Зеленському, що Польща вимагає від Росії повернутися до дотримання норм міжнародного права. Президент Польщі наголосив на важливості територіальної цілісності України.

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"Це наша однозначна позиція, і Україна завжди може розраховувати на нашу позицію", - запевнив Дуда.

Також Дуда додав, що питав у Зеленського про хід переговорів в "нормандському форматі" і про те, на що можна сподіватися найближчим часом.

"Я радий, що відбувається обмін полоненими, що громадяни України, ув'язнені Росією, повертаються до своїх сімей. Для звичайних людей, для суспільства це дуже важливо, і ми як сусід тішимося, що Ви, пане президенте, цим займаєтеся, бо це відповідальна діяльність глави держави для свого суспільства, і я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб вашої поведінки", - заявив Дуда.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172094
 
   
 Топ коментарі
 
Гродно 1939 г.,
Польская армия и жители сражаются с советскими захватчиками. Молодежь закидывает советские танки коктейлями Молотова. Ясиньский - один из них.
Он пойман красноармейцами и распят на танке, как живой щит. Ему было 13 лет ..
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Це він про беркутівців чи про інших громадян України, яких віддавати забороняє Конституція?
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Це він про беркутівців чи про інших громадян України, яких віддавати забороняє Конституція?
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ну он наверное не знает это..
а сказать хоть какой то комплимент нужно...
дипломатический этикет...и все такое...
к тому же этот Беркут не поляков же убивал...
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Гродно 1939 г.,
Польская армия и жители сражаются с советскими захватчиками. Молодежь закидывает советские танки коктейлями Молотова. Ясиньский - один из них.
Он пойман красноармейцами и распят на танке, как живой щит. Ему было 13 лет ..
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Наверно он еще потдерживает, то что катсапы сбили польский литак с политической элитой на борту? Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев - Цензор.НЕТ 5617 и останки самолета так и не отдали для проведения експертизы))))) Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев - Цензор.НЕТ 6962
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Да ,проглотили тогда поляки. И это при том,что Украина от тех зверей их ограждала.
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солдат а не таксистов хотя для зе какая разница(((((((((((
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Таксисты свои пацаны, а то какие-то военные, понимаешь?
Я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб поведінки, - Дуда про зусилля Зеленського щодо звільнення з РФ полонених українців - Цензор.НЕТ 2317

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Цікаво, чи підтримував би польський народ са ого Дуду, якби він вибрав позицію і спосіб поведінки Зєлєн кого стосовно полонених поляків, якби такі були?
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Дурак наверное.
Вот соеголовые говорят, что все неправильно.
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а с каких пор мнение иностранцев для тебя важнее мнения украинцев?
Избавляйся от этого холопства уже...
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Та я и не собирался меняться.
Это тебе жить с соей в голове.
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Це на яку "позицію і спосіб поведінки " Віслюка Вазелінового натякає Дуда - раком і з усіх сторін? ... Ну це вже Моніку опустили нижче плєчєвой на трасі Київ-Кривий Ріг.... 😕
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Обмен официальными любезностями..
Про что срётесь?
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