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 Слідчий Нацполіції підозрюється в незаконному затриманні людини, - Офіс Генпрокурора

У понеділок, 27 січня 2020 року, спеціалізований підрозділ з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора спільно з Територіальним підрозділом ДБР у місті Полтава повідомили про підозру у незаконному затриманні людини, а також службовому підробленні слідчому Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, цей правоохоронець, без рішення слідчого судді, ухвалив рішення затримати підозрювану особу через чотири доби після можливого вчинення нею злочину.

Крім того, оформлюючи протокол затримання, слідчий неправильно вказав час фактичного затримання особи – різниця становить понад 4 години. Весь цей час фактично затримана особа перебувала в невизначеному статусі, не маючи можливості реалізовувати свої права, передбачені кримінально-процесуальним законодавством та Конституцією України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172091
 
 
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- Даже слепая лошадь приносит пользу, - если у неё зрячий поводырь (с)
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А это не того парня задержали, который вмазал ДРОЧУНА?
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А по "вбивцям" Шеремета такі підозри будуть вручені?
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Надюха цельный год сидела, Штепа, Колесников .. И никто не ответил, мол ничего страшного..
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Менты!!! Увольняйтесь!!! Общество - не благодарное, сколько ему добра не делай..!! Хоть на свободе будите..
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Следователю пожизненное и к петухам в камеру ... Слідчий Нацполіції підозрюється в незаконному затриманні людини, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2840
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К себе зовешь, любишь молодых следователей.
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Если я тебя к себе позову ,ты на четвереньках все рекорды скорости побьёшь .. Слідчий Нацполіції підозрюється в незаконному затриманні людини, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2467
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Так тебе никого и не звать Слідчий Нацполіції підозрюється в незаконному затриманні людини, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6907ты только ползти будешь ... Слідчий Нацполіції підозрюється в незаконному затриманні людини, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5856
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Получается, что следователь, даже зная что человек совершил правонарушение, не имеет возможности арестовать его без санкции суда?

С другой стороны, человека можно годами держать в СИЗО, без приговора, а потом выпустить и никто не несет ответственности.
Не проработано у нас законодательство, хотя скорее, мрази писали законы, что бы защитить мразей...


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У слов задержание и арест разное юридическое наполнение. Нельзя в СИЗО держать, а потом просто выпустить. Всем не нравится, когда закон Савченко применяют, но он как раз от том. А персональной ответственности нет, это так.
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