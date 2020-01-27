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 За кордоном, Здоров'я
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 Коронавірус через товари не поширюється, - "Укрпошта"

Всесвітня організація охорони здоров'я через поширення нового коронавірусу в Китаї поки не вводить заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони.

У пресслужбі "Укрпошти" підкреслюють, що стежать за ситуацією, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за ситуацією і знаходимося на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію. Особливо таку, де зазначається, що посилки кашляють та чхають", - повідомили в пресслужбі.

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Коронавірус через товари не поширюється, - Укрпошта 01

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на 26 січня 2020 року в світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019 nCoV, серед них 56 летальних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172085
 
 
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С добрым утром, тётя Хая,

Вам посылка из Шанхая
А в посылке три китайца
Три китайца красят яйца(с)
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А если китаец туда нахаркает? Ну типа из Китая с любовью
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а новая почта шо говорит? Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 1212.мабуть скромно помалкивает и завидует зарплатам начальников укрпочты.
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Как показывает практика вирус зебилов передается воздушно капельным путем с помощью зеленой шмаркли Коронавирус через товары не распространяется, - "Укрпочта" - Цензор.НЕТ 6377
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А через бананы? А то некоторые из-за недостатка критического мышелния подобное начинают транслировать.
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Цены на нефть падают, онлайн торговля процветает. Сидим дома, может переживем эпидемию.
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Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 4008 с добрым утром тетя хая вам посылка из шанхая!(с)
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Krychek‏ @Krychek5 4 ч.4 часа назад

А тем временем здание новой больницы в Ухане спустя 4 дня строительства выглядит вот так. Ещё просят 2 дня на отделку и монтаж оборудования. Даже меньше недели понадобилось.

Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 7142
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Если честно, построить такое здание из блок-контейнеров - в общем то не сложно, но где гнезда для пулеметчиков, когда зомби начнут из такого домика расползаться?
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_Укрпочта гарантирует. Но если вдруг - предоставим купончик партнёров со скидкой на гроб. Айда все к нам, вода отличная!
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И через половой акт тоже, так что **....... те все, что шевелится и пейте то, что горит.
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А это просто так наговорили, вне связи с реальностью. Политический высер.
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Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путём, но и через дверные ручки, перила, поручни, банкноты, кнопки лифта....
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Смотря какое время он может жить на дверной ручке...
Из Китая посылки идут долго.
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Доказано главой укпошты-каждый месяц мацает около двух милионов гривен-и хоть бы чем заболел
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