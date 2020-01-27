 Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Ми погодили нашу подальшу економічну співпрацю. Польща наш четвертий торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні", - сказав він.
Зеленський також наголосив на постійній підтримці Польщею європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Решалово через доверенных лиц "нянек" (угадайте чьих) - это самое то.
а с зелей все работает как-то через "какуюразницу"...
Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!
Схоже на новий анекдот.
Доки не буде припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі - про інвестиції можна і не мріяти.