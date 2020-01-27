 Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми погодили нашу подальшу економічну співпрацю. Польща наш четвертий торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні", - сказав він.

Зеленський також наголосив на постійній підтримці Польщею європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році