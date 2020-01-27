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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4270) Польща (2073) співпраця (312)

 Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні"

Зеленський упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми погодили нашу подальшу економічну співпрацю. Польща наш четвертий торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні", - сказав він.

Зеленський також наголосив на постійній підтримці Польщею європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172084
 
   
 Топ коментарі
 
Як шльондра, все шукає кому б продатися.
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Хтось помітив реформи ? Дауни на самокатах це реформи ?
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Оцінять, оцінять! І найналежнішим чином! Грошей не дадуть.
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Як шльондра, все шукає кому б продатися.
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Знову хоче прийняти необмежено з усіх сторін - але офшорним баригам грошей не дадуть.
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О да!!!
Решалово через доверенных лиц "нянек" (угадайте чьих) - это самое то.
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Опасная затея, как повалит весь мир к нам, что будем делать? Слава богу кусок стены Яценюка есть. ОТОБЬЕМСЯ.
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Закройте этому дебилу рот! С такими инновациями как «инвестиционная няня» , легитимные инвесторы будут шарахаться от страны! Кому только в голову мог прийти подобный бред!?
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Рюзьге, иди лесом. Я с кацапами не общаюсь.
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Цілком підтримую! ******* політика української влади із залучення інвестицій - дешевий внутрішній піар. Інвестори, принесуть свої гроші, якщо в державі існують чіткі та зрозумілі правила, яких усі дотримуються (в тому числі суди). А пропозиція від урядовців "інвестиційної няні" підкреслює, що у нас усе робиться через "рєшал" і ставить хрест на надходженні чистих інвестицій.
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Українські інвестори (малий та середній бізнес, який в кожній нормальній країні є найбільш розвинутим) вже оцінили ці "реформи" шляхом масового відходу у тінь та закриття.
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Т е вы подтверждаете что когда тоже самое делал порох это было плохо?) Какие двойные стандарты у порошков.
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порох проводил реформы которые оценили на западе и соответственно деньги выделяли,
а с зелей все работает как-то через "какуюразницу"...
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Запрошували інвестиції, справді, і при Пороху. Але при Пороху капітали в Україну заходили; але останні пів-року - втікають. Тому що на відмінну від зелі, в Пороха слова не суперечили справам.
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Хтось помітив реформи ? Дауни на самокатах це реформи ?
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нарид реформы не понимает! нарид понимает самокаты!
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"польские инвесторы" - короткий анекдот. Польша сама инвестиционная зона. Инвесторов нужно искать не в Польше, а в Германии, Франции, Швеции. Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні" - Цензор.НЕТ 705
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та вже всі все зацінили: розпочався поки що немасовий, але суттєвіий відтік іноземних капіталів з України. В згаданій площині цікавить мене лише конкретика по Польщі: скільки і на яку суму втекло...
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По фотографии не понятно, зачем Дуда ребенка с собой взял?
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Скажіть цьому віслюку,шо у Польських інвесторів є Польща))
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Так, не понял, а где ходули? Кровавый брат, так тот платформы использует, а наш то, что, лысый? Не дело! Немедля исправить, а то будет как в той песне, где у лилипутика ручки (или ножки, какая разница!) меньше лютика!
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Какой же у нас през дурачек... Порох в Давосе сделал нам инвестиции на раз два, а этот идиотина...
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Интересно, есть ли вообще предел необразованности у Зеленского? Потому что создается впечатление, что он мантию короля то надел, а клоунские башмаки так и не снял...
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ускоряющееся падение промышленности со второго полугодия прошлого года и дефицит бюджета в 80 миллиардов- это уже все ваши, Зебильное вы мудачье, заслуги.

Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!




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А вы в курсе, что зебоба во всю варианты ухода обсуждает? сцыкло оно вонючее)
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а в лабутенах высоких слабо ходить?
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Тобто поляки зараз побіжать інвестувати в Україну?
Схоже на новий анекдот. Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні" - Цензор.НЕТ 1016

Доки не буде припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі - про інвестиції можна і не мріяти.
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Дурень Оманский, поляки хорошо обознаны в делах Украины и знают все про Богдана, который контролирует суды вместе с Порновым. О каких осел ты мадагаскарский инвестициях говоришь?
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У турбізнес хай інвестують на Чорному морі. У них моря нема.
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