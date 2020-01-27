EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  1263  18
Матеріали за темою:
Все про:провокація (540) СЦКК (500) найманці РФ (980) операція Об'єднаних сил (1999) Петрівське (34)

 Найманці РФ стріляли у свою сторону з колишніх позицій ОС у Петрівському, - українська сторона СЦКК

Метою провокації найманців РФ може бути загострення ситуації на ділянці розведення.

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 26 січня 2020 року українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала дії збройних формувань Російської Федерації щодо імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення № 3 Петрівське. Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

"Все відбувалось на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, має надати безапеляційні докази факту порушення розведення сил та засобів з боку Збройних Сил України. Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації у зазначеному районі", - додали в українській СЦКК.

"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу окупаційної адміністрації Російської Федерації на необхідність дотримання існуючих домовленостей і неприпустимість подібних дій", - резюмували в СЦКК.

Найманці РФ стріляли у свою сторону з колишніх позицій ОС у Петрівському, - українська сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172082
 
 
 Топ коментарі
 
та это для местной ваты.
 показати весь коментар
 
А команда зебилов утверждала что в зоне разведения сил не будет оккупантов. Были позиции ВСУ, стали плацдармом для провокаций. Таки зебилы - реальные враги Украины
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну, все, як і хотіли хохлоідіоти, відстороняючи від влади Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
Под Логвинова ,доходят слухи ,идёт тяжелый бой.
 показати весь коментар
 
 
ну вот и первая польза от разведения ..да? кто хочет зайдет и куда хочет шмальнет...
жаль...жаль что наши не зашли после них туда же и не продолжили "провокацию" чем-то тяжелым...чтобы те, стреляющие, не далеко отошли...вглубь!!!
(все равно ж... как бы провокация))))
 показати весь коментар
 
 
Та то все така дурість і ідіотизм, всі ці розводи військ це чистий разводняк мізків. Знайшли ***** з ким домовлятися (!) Цим чмошним лугандонцям пох ці всі договори, вони розуміють тільки договорняки або свинець в бошку. Для кого всь цей цирк ?
 показати весь коментар
 
 
Cегодня Ечаплина отравила охрана Гундяя !! 100% инфа .
 показати весь коментар
 
абизяны забыли про американские артиллерийские радары, печалька
 показати весь коментар
 
 
что и требовалось доказать - уже гуляют по нашим бывшим позициям! Интересно будет посмотреть каким образом теперь можно будет вернуться на оставленные позиции, если там уже боевики (((
 показати весь коментар
 
 
(йшов 2050 рік) ... Ми підготували ще три точки розведення військ
 показати весь коментар
 
А команда зебилов утверждала что в зоне разведения сил не будет оккупантов. Были позиции ВСУ, стали плацдармом для провокаций. Таки зебилы - реальные враги Украины
 показати весь коментар
 
 
И Зеля открытый враг и предатель.Поменять украинцев на украинцев-это как у самого себя долги выбивать.Делает всё,чтобы мировое сообщество побыстрее хер забило на Украину.Даже близкие Канада,Польша и страны Балтии скоро отвернутся с такой трусливой политикой.У каждой гибкости есть свой предел.
 показати весь коментар
 
Ну так наверное для этого ЗЕ и приказал оставить эти позиции сепарам.
 показати весь коментар
 
 
как все неожиданно , кто б мог предположить ... однак гавнокомандующему видней .
 показати весь коментар
 
27.01.20 15:33 Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском -- что-то? С бывших позиций ? А кто виноваты что они бывшие ? Не Моника Зеленски?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору