 Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році

Про це він заявив на спільному брифінгу президентів у понеділок в Освенцімі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я запропонував президенту Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які в 1920 році спільно боролися проти більшовиків", - повідомив він.

Дуда зазначив, що тоді проти агресії більшовиків боролися як поляки, яких символічно іноді називають "солдатами Пілсудського", але ще "був Петлюра, були українські солдати, які також хоробро билися і віддали життя в цій війні, за ту саму справу, за яку боролися наші (польські. - Ред.) солдати".

"Це хороший елемент нашої спільної історії, і я запропонував пану президенту, щоб ми вшанували цю пам'ять", - зауважив він.

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