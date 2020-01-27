 Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році

Про це він заявив на спільному брифінгу президентів у понеділок в Освенцімі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я запропонував президенту Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які в 1920 році спільно боролися проти більшовиків", - повідомив він.
Дуда зазначив, що тоді проти агресії більшовиків боролися як поляки, яких символічно іноді називають "солдатами Пілсудського", але ще "був Петлюра, були українські солдати, які також хоробро билися і віддали життя в цій війні, за ту саму справу, за яку боролися наші (польські. - Ред.) солдати".
"Це хороший елемент нашої спільної історії, і я запропонував пану президенту, щоб ми вшанували цю пам'ять", - зауважив він.
Картина посвящена контрнаступлению польской армии у Варшавы в августе 1920 г. Советские войска были окружены, польская столица спасена. На картине - неудержимая атака поляков, поддерживаемая с воздуха авиацией и Иисусом Христом.
Оно ж без команды из кацапии срать не садится.
от Дуда...не по сценарию попер...))))
Это первая мировая война. На коне - доброволец из т.н. польского легиона австрийской армии. Примерно 25 тыс. польских националистов пошли на службу к австрийцам и воевали на их стороне на Восточном фронте. Эти легионеры потом составили костяк офицерского корпуса независимой Польши.
Заметим для себя, что один ведет троих пленных! Вот и разница в качественном составе обеих армий налицо. Белые и Красные. К слову сказать, лицо первого из плененных на картине просто страшно.
Как будто он не знает, что Петлюра недолюбливал евреев...
На енто Владимир Александрович пойти не сможет.. - чтить его память..
И опять же...., большевики, они же не биндеровцы какие то там..., вот зачем их нужно было убивать? - поляки просто подставляют нашего Гетмана всея Малороссии...
а впрочем какаяразница...?
и Зеленский это знает...
http://hadashot.kiev.ua/content/petlyura-evrei-pogromy
вон там еврейская пресса возмущается за памятник Петлюре..... - почитайте...
но они считают рашу роднее чем Украину....
Украину откровенно не любят...
потому что раша это приемница СССР , который создали в основном евреи...
ностальгия у них по своему творению...
у него может попа порваться...
/хватит уже переяславских зрад, текста которых кстати никто и в глаза не видел, все со слов мокшей/