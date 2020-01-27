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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4270) Польща (2073) Дуда (207)

 Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував президенту Володимиру Зеленському, щоб Україна і Польща спільно вшанували пам'ять солдатів, які боролися з більшовиками в 1920 році.

Про це він заявив на спільному брифінгу президентів у понеділок в Освенцімі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я запропонував президенту Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які в 1920 році спільно боролися проти більшовиків", - повідомив він.

Дуда зазначив, що тоді проти агресії більшовиків боролися як поляки, яких символічно іноді називають "солдатами Пілсудського", але ще "був Петлюра, були українські солдати, які також хоробро билися і віддали життя в цій війні, за ту саму справу, за яку боролися наші (польські. - Ред.) солдати".

"Це хороший елемент нашої спільної історії, і я запропонував пану президенту, щоб ми вшанували цю пам'ять", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща завжди підтримуватиме повернення повної територіальної цілісності України, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172081
 
   
 Топ коментарі
 
9 травня 1920 року Хрещатиком крокував парад польсько-українських військ, що витіснили з міста залишки Червоної армії.
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Не пугайте бубочку. Ему еще на коленях стоять.
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Дедов не трожьте, они же ваивали!!!! Большивики хорошие по мнению электората зеленских. Они выиграли втарую миравую вайну!!!!
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Фішка в тому, що педролюби постійно ********** своїх політичних оппонентів?
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Кто тебе сказал, что "бальшивики хорошие по мнению электората зеленских"? Сам придумал зраду и сам от неё тащишься?
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Зараз лолиботы скажут шо Польша поганая Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году - Цензор.НЕТ 6242
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Думаю Зеленский не пойдет на это, чтобы не расстраивать российского лидера....
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Ежи Коссак. "Чудо на Висле 15 сентября 1920 года".1930 г.
Картина посвящена контрнаступлению польской армии у Варшавы в августе 1920 г. Советские войска были окружены, польская столица спасена. На картине - неудержимая атака поляков, поддерживаемая с воздуха авиацией и Иисусом Христом.
Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году - Цензор.НЕТ 4577
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Ти більше, що тоді на боці Польщі, військові частини Армії України, разом приймали участь в боях проти азєопів.
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Про що Дуда як-раз і втирає нашому вождю.
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А що Зєлєнскій? Щось підозріло не пишуть про його реакцію. А тут для його світогляду розрив в іх шаблонів - петлюрівці разом з пвлсудчиками спричинилися до "чуда над Віслою", розбивши хоч і червоних, але таких любих для Зєлєнского кацапів.
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А ему у **** спросить разрешения нужно..
Оно ж без команды из кацапии срать не садится.
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Зє!біл за лацканом спіджака тайно носіт комсомольскій значьок с дєдушкой лєніним - он нє пойдьот на кощунство, к которому подстрєкаєт Дуда
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Отлично. Зе должен согласиться, поляки все правильно говорят. Но вряд ли он захочет злить вату.
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Он согласится. Зрады не будет. Хотя педролюбы найдут её и в этом случае.
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ой пагадите...ему пасаветоваться надоть...
от Дуда...не по сценарию попер...))))
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і як вийти с положенія??? Зє!льона плєсєнь тайно носіт октябряцкую звьоздочку с юним валодєй ульяновим, в чєсть которого йєго назвалі, а Дуда прєдлагаєт кощунствовать
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а отказацца - прізнать сєбя совкодрочєром
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9 травня 1920 року Хрещатиком крокував парад польсько-українських військ, що витіснили з міста залишки Червоної армії.
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Войцех Коссак. "Улан конвоирует русских пленных". 1916 г.
Это первая мировая война. На коне - доброволец из т.н. польского легиона австрийской армии. Примерно 25 тыс. польских националистов пошли на службу к австрийцам и воевали на их стороне на Восточном фронте. Эти легионеры потом составили костяк офицерского корпуса независимой Польши.

Заметим для себя, что один ведет троих пленных! Вот и разница в качественном составе обеих армий налицо. Белые и Красные. К слову сказать, лицо первого из плененных на картине просто страшно.
Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році - Цензор.НЕТ 3789
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Дуда издевается над нашим Гетманом...
Как будто он не знает, что Петлюра недолюбливал евреев...
На енто Владимир Александрович пойти не сможет.. - чтить его память..
И опять же...., большевики, они же не биндеровцы какие то там..., вот зачем их нужно было убивать? - поляки просто подставляют нашего Гетмана всея Малороссии...
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его выбрали малороссы - значит он президент Малороссии..
а впрочем какаяразница...?
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в июле 1919 г. Петлюра направил войскам циркулярную телеграмму, а в августе 1919 г. издал приказ по армии, резко осуждавший погромы, декларировавший, что евреи не являются врагами украинского народа, и грозивший суровым наказанием погромщикам. Согласно украинским националистическим источникам, несколько самых рьяных погромщиков были казнены. Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році - Цензор.НЕТ 8497
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молодой рабочий - скорее всего так и было, НО евреи его очень не любят...

и Зеленский это знает...

http://hadashot.kiev.ua/content/petlyura-evrei-pogromy

вон там еврейская пресса возмущается за памятник Петлюре..... - почитайте...


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еврейская элита принимает путена с почетом..несмотря на то..что рашка антисемитская страна..
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так и есть...
но они считают рашу роднее чем Украину....
Украину откровенно не любят...
потому что раша это приемница СССР , который создали в основном евреи...
ностальгия у них по своему творению... Дуда запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять солдатів, які воювали з більшовиками в 1920 році - Цензор.НЕТ 5859
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и еще какой...
у него может попа порваться...
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Шпагата нет. Зеленский предложение примет.
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От і побачимо чи прийме Зе запрошення.😁 Якщо не прийме - образить поляків і наших націоналістів, якщо прийме - то довго і нудно роз"існуватиме ваті і напівваті на сході України, чому він туди поїхав, адже поляки воювали проти червоних.😀😨. Це РОЗТЯЖКА!!!
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А Дуда оказывается ещё тот интриган)))
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Троллінгіст!!! Але це добре, побачимо як поступить Зе.
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ех,якби поляки на півдорозі у 1920 не замирились з краснопузими,можливо,історія розвивалася б по другому...будем надіятись,що поляки добре засвоїли урок, як вірити кацапам...
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народ должен решительно помочь президенту Украины выбрать правильную и исторически и фактически беспроигрышную позицию - совместному поминовению быть ! Для этого надо тотально мобилизовать все патриотические силы Украины, включая зарубежную диаспору.
/хватит уже переяславских зрад, текста которых кстати никто и в глаза не видел, все со слов мокшей/
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Ай-й який Дуда молодець! Цікаво лише, що відповів Віслюк Вазєлінскій а то якби ***** на нього не образилося 😃
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