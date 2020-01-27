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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Крим (7114) Польща (2073) Донбас (13117) Дуда (207)

 Польща завжди підтримуватиме повернення повної територіальної цілісності України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна завжди підтримуватиме повернення до повної територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок в Освенцімі.

"Польща вимагає повернення до верховенства міжнародного права і непорушення норм міжнародного права, повернення до повної територіальної цілісності України. Це наша однозначна позиція, і Україна тут завжди може розраховувати на нашу однозначну позицію", - сказав Дуда.

Дуда привітав обмін утримуваними особами на Донбасі, про який вдалося домовитися на зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Президент Польщі також наголосив, що повністю підтримує стратегію Зеленського щодо припинення війни на Донбасі і повернення Україні її окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172079
 
   
 Топ коментарі
 
Польська влада є більш проукраїнською чим нинішня влада в Україні.
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Невже так важко перекласти на Українську Польські закони?Чому у нас всі хто сідає на Золотий Унітаз,вигадують власний лісапєт,а не користуються тим шо працює?
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Не брати, а тимчасові союзники. Досить. Уже схід і центр України 25 років називав братами козлорилих уродів... І що з того вийшло...
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не плутайте член з пальцем, козлорилі уроди то окрема тема)
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Блин Дуда, быдь осторожен с нашим Гарантом. Все кто с ним контактирует, плохо заканчивают.
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Польська влада є більш проукраїнською чим нинішня влада в Україні.
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Польща взагалі більш проукраїнська ніж Україна. Вони вчать наших остолопів української мови, коли всюди є пояснення під українськими кольорами українською мовою. Їм і в голову не можу прийти, що більше половини студентів з України, які навчаються в Польщі, українською не користуються і розуміють з трудом.
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Дуда, получается, тоже аХент кремля и ************? Т.е., весь земной шарик - это аХенты, кроме 8% отбросов украинских? Да, ёптель!
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Невже так важко перекласти на Українську Польські закони?Чому у нас всі хто сідає на Золотий Унітаз,вигадують власний лісапєт,а не користуються тим шо працює?
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Тоді красти буде важче... А так написали якусь хєрню ( закон) в якому крадіжка уже узаконена.
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"Польща завжди підтримуватиме повернення повної територіальної цілісності України, - Дуда"

Краще перекладати не повернення, а відновлення.
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Польша "претендует" на Львов только у российских троллей...
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