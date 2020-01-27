"Польща завжди підтримуватиме повернення повної територіальної цілісності України, - Дуда"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок в Освенцімі.

"Польща вимагає повернення до верховенства міжнародного права і непорушення норм міжнародного права, повернення до повної територіальної цілісності України. Це наша однозначна позиція, і Україна тут завжди може розраховувати на нашу однозначну позицію", - сказав Дуда.

Дуда привітав обмін утримуваними особами на Донбасі, про який вдалося домовитися на зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Президент Польщі також наголосив, що повністю підтримує стратегію Зеленського щодо припинення війни на Донбасі і повернення Україні її окупованих територій.

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