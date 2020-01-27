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Все про:Аграрний фонд (19) хабар (2867) провокація (540) Трепак (57) пранкери (23) Баришев Іван (1)

 Пранкери від імені заступника Генпрокурора Трепака попросили в.о. глави "Аграрного фонду" Баришева принести хабар

В.о. глави "Аграрного фонду" Івана Баришева намагалися розіграти від імені заступника Генпрокурора Віктора Трепака.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала керівниця відділу піару ПАТ "Аграрний фонд" Тетяна Лупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що сталася цікава історія. В.о. Голови ПАТ "Аграрний фонд" Івану Баришеву подзвонили на приймальню, попросили зв’язатися з заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком і дали номер мобільного телефону. При спробі записати номер в телеграм, він виявився зареєстрованим в цьому месенджері і навіть з фото. Під час розмови, яка відбувалася нібито від імені заступника Генпрокурора, керівника Агрофонду Івана Баришева повідомили, що він має принести в Генпрокуратуру хабар, інакше проти нього буде порушено справу, у зв’язку з уже порушеною справою, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді про розкрадання службовими особами Луцького КХП майна Аграрного фонду на суму 56 млн грн. Вітаємо пранкерів, джокерів і їхніх наслідувачів. Вікторе Трепак, тримайтеся, комусь хочеться Вас облити брудом", - розповіла вона.

Також читайте: Пранкер "Джокер" - наше відображення в дзеркалі, якщо ми змінимося, він залишиться без роботи, - Баканов

Пранкери від імені заступника Генпрокурора Трепака попросили в.о. глави Аграрного фонду Баришева принести хабар 01
Пранкери від імені заступника Генпрокурора Трепака попросили в.о. глави Аграрного фонду Баришева принести хабар 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172076
 
 
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А шо это Лексус и Вован не делают пранки над нашим главзебилом, а? НЕ подозрительно ли зебобы? Пранкеры от имени замгенпрокурора Трепака попросили и.о. главы "Аграрного фонда" Барышева принести взятку - Цензор.НЕТ 2342
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Якась жовта стаття. Навіщо Цензор таке публікує?
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Классная фамилия у замгенпрокурора ! 👍 😁
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у руководителя отдела пиара ПАО "Аграрный фонд" тоже ничего .

нормальные ментовские хвамилии.я еще при кучме хотел завести себе коллекцию из таких фамилий
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