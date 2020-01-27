 Пранкери від імені заступника Генпрокурора Трепака попросили в.о. глави "Аграрного фонду" Баришева принести хабар

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала керівниця відділу піару ПАТ "Аграрний фонд" Тетяна Лупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що сталася цікава історія. В.о. Голови ПАТ "Аграрний фонд" Івану Баришеву подзвонили на приймальню, попросили зв’язатися з заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком і дали номер мобільного телефону. При спробі записати номер в телеграм, він виявився зареєстрованим в цьому месенджері і навіть з фото. Під час розмови, яка відбувалася нібито від імені заступника Генпрокурора, керівника Агрофонду Івана Баришева повідомили, що він має принести в Генпрокуратуру хабар, інакше проти нього буде порушено справу, у зв’язку з уже порушеною справою, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді про розкрадання службовими особами Луцького КХП майна Аграрного фонду на суму 56 млн грн. Вітаємо пранкерів, джокерів і їхніх наслідувачів. Вікторе Трепак, тримайтеся, комусь хочеться Вас облити брудом", - розповіла вона.

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