 Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Відповідні цифри наводить Державна податкова служба на своїй офіційній сторінці в Facebook, повідомляє УНІАН.

Таким чином, кількість судових справ за участю ДПС в 2019 році зменшилася на 24,6% порівняно з 2018 роком.

"Попереду ще багато роботи, але зменшення кількості судових спорів з платниками податків - свідчення руху в правильному напрямку" - заявив глава ДПС Сергій Верланов.

Додамо, раніше глава ДПС Сергій Верланов повідомив, що за підсумками 2019 року податкова зменшила кількість планових перевірок бізнесу на 14% порівняно з 2018 роком.







Нагадаємо, в податковій запевнили, що цього року кількість планових перевірок платників податків скоротиться ще на 20%.