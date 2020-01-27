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Все про:податки (837) Верланов Сергій (36)

 Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Платники податків стали менше судитися з податковими. Отже, якщо в 2018 році було відкрито 84 000 справ, то 2019 - 63,3 тисячі.

Відповідні цифри наводить Державна податкова служба на своїй офіційній сторінці в Facebook, повідомляє УНІАН.

Таким чином, кількість судових справ за участю ДПС в 2019 році зменшилася на 24,6% порівняно з 2018 роком.

"Попереду ще багато роботи, але зменшення кількості судових спорів з платниками податків - свідчення руху в правильному напрямку" - заявив глава ДПС Сергій Верланов.

Додамо, раніше глава ДПС Сергій Верланов повідомив, що за підсумками 2019 року податкова зменшила кількість планових перевірок бізнесу на 14% порівняно з 2018 роком.

Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов 01

Нагадаємо, в податковій запевнили, що цього року кількість планових перевірок платників податків скоротиться ще на 20%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172074
 
 
 Топ коментарі
 
Це абсолютно нічого не доводить. Навпаки є думка, що звернень стало менше із-за неадекватності українських судів.
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так вы еще судебный сбор лимонов 5 сделайте ,вообще судиться не будут Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов - Цензор.НЕТ 4011
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Это может также говорить о степени доверия к нашему правосудию.
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Це абсолютно нічого не доводить. Навпаки є думка, що звернень стало менше із-за неадекватності українських судів.
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так вы еще судебный сбор лимонов 5 сделайте ,вообще судиться не будут Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов - Цензор.НЕТ 4011
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Это может также говорить о степени доверия к нашему правосудию.
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Смотри как быстро новые хари навели порядок! Вот что Трускавец животворящий делает!
Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов - Цензор.НЕТ 7294
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Це Верланов, вибачте за кала бур про суди в українських судах? Навіть. Зєлєнскій іноземним інве торам обіцяв міжнародні суди. Про українські не заїкався. Що, неправда, зебіли?
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От дурни люды, количество налогоплательщиков уменьшается, а не что-то другое.
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Поняли, что с нашими судами правды не добьёшься.
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Просто после прихода зебильной власти налогоплательщиков в стране стало гораздо меньше
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Это потому, что все уже поняли какие сейчас суды.
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Просто бизнесмены уезжают )))))))) когда они сократятся еще на 50%, обращений будут единицы
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