 У 2019 році на дорогах України загинули 4 тис. осіб, 32 тис. - постраждали. Соціально-економічні втрати через ДТП - майже 70 млрд грн на рік, це близько 2% ВВП, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на презентації планів "Укравтодору" "Дороги UA 2020".
Міністр зазначив, що в ДТП травмовано 32 000 осіб і майже 4 000 загинули. Він також додав, що аварії на дорогах призводять і до економічних втрат.
"Соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди і ті смерті, яких ми зазнаємо, - це майже 70 мільярдів гривень на рік. Це близько 2% валового внутрішнього продукту. Це суттєві економічні втрати", - уточнив Криклій.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні в ДТП були травмовані 30 884 особи. 3350 осіб загинули.
У грудні 2019 року в Міністерстві внутрішніх справ ініціювали посилення покарання водіїв за наїзди на людей і перевищення швидкості.
Для почти всех украинцев - це чепуха , а от если самолет грохнут с 17 гражданами Украины , то тогда канееее-ееешно ...
А наказания за нарушения ПДД увеличить ? Такой мысли в голову не приходит? Что бы не гоняли по городу по 140 км и не бухали за рулем... Пьяный - лишение пожизненное. Превышение - 1000 грн штраф.. И сразу все начнут ездить по правилам...
"Уже с 01.01.2018 действует закон, ограничивающий движение в населенных пунктах к отметке 50 км/ч, при этом максимальный показатель превышения снижается с 20 до 10 км/ч" "В случае, когда водитель превышает допускаемую скорость на 50 км/ч или больше, он будет платить 3 400 грн. Раньше несоблюдение скоростных ограничений обходилось в 510 грн."
- суровость закона компенсирует необязательность его исполнения.
Имхо - только неотвратимость наказания. Повышение до жо.ы.
штрафоватьпрессовать.
Хельсинки - хороший пример. Там ограничение скорости - 30км/ч
Или об этом нельзя говорить, это не мыролюбно?
Такої вседозволеності на дорогах, як за "великого реформатора" Авакова, не було ніколи. Його пряма вина у цих смертях.
Где еще в мире дороги ремонтируют каждую весну и каждую осень? Когда это прекратится? Это какой-то мегакоррупционный ноу-хау от Укравтодора, благодаря которому за 25 лет разокрали уже 10-ки миллиардов долларов бюджетных денег, убили 100 тыс украинцев в ДТП и довели Украинские дороги до статуса самых худших в мире. Но ни один вор до сих пор ни наказан, при том что доказательств море.
Так что хватит нам лгать. Мы хотим цифры и факты, с публичными источниками данных, которые мы сами можем анализировать. И только тогда мы будем решать нужен нам новый закон или поправка.
Все бюджетные деньги на украинские дороги разошлись по талантливым женам и детям глав облукравтодоров, их бабушкам дарящим мерседесы, яхты, самолеты и маетки, да по оффшорным счетам. Все факты и договора есть. Все можно отследить до копейки, но ни СБУ ни ГПУ не чешется вообще.
В Европе и в Америке бокал вина или пива за обедом или ужином приемлемая норма алкоголя для того чтобы сесть за руль. А в Украине нет. Если у нас применить Европейские нормы алкоголя в крови 0,8 промиле (в 4 раза выше чем у нас), то окажеться что 95% "пьяных" за рулем, таковыми не являются. Так с кем же тогда борется Рада принимая такие законы, когда у нас главным убийцей на дороге являются разбитые в хлам дороги? Пусть сначала приведут нормы алкоколя к Западным, а потом борятся с настоящими нарушителями
Кто ездил по трасе Киев-Одесса видел остовы недостроенных развязок. Таких не достроенных развязок по всей трассе больше 20. Они должны были появится еще в 2004 когда перед самым уходом Кучмы Укравтодор взял 400 млн. долларов кредита под госгарантии (и еще 700 млн. на Укрзализницю). Но деньги были взяты для того чтобы их украл Рыжый Таракан (который потом и прибрал Кирпу как ненужного свидетеля). Деньги на развязки были украдены и потому развороты удешевили разворотами по встречке. Эти развороты - причина 90% смертельных аварий на трассе. Уже тысячи людей погибли на этих разворотах и сегодня еще 8 погибло в угоду безнаказанной коррупции и воровства первых лиц государства.