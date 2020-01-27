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 Політика України
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Все про:Зеленський (4270) Польща (2073) Дуда (207)

 Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2020 році планує провести низку спільних заходів із Польщею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Відтепер у наших відносинах ми робимо акцент на тому, що нас об'єднує. Я впевнений, що так буде і надалі. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої ми відзначаємо в серпні. Загалом цього року ми плануємо провести низку спільних заходів, вірю, що одним з таких стане візит пана президента Дуди в Україну", - заявив Зеленський.

Зеленський подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за активну позицію щодо санкційного тиску на РФ.

"Наші країни і народи - це не просто сусіди, я сьогодні це сказав відверто пану президенту, ми брати і сестри, і про це ми ніколи не маємо забувати", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми в'язнями Аушвіца в Польщі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172065
 
   
 Топ коментарі
 
Украина и Росися не просто соседи - мы братья и сестры, - Зеленский на встрече с президентом Росиси Пуйлом Зеленский: Украина и Польша не просто соседи - мы братья и сестры - Цензор.НЕТ 1793
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Правильно Зеленський робить. Треба налагоджувати відносини із Польщею
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Украина и Росися не просто соседи - мы братья и сестры, - Зеленский на встрече с президентом Росиси Пуйлом Зеленский: Украина и Польша не просто соседи - мы братья и сестры - Цензор.НЕТ 1793
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чем будешь крыть если главзебил поедет 9го мая в мацкву на парад по просьбе пуйла? Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри, - Зеленський на зустрічі з президентом Польщі Дудою - Цензор.НЕТ 5852
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Ваши прогнозы не сбываются.
Хреновые из вас пророки. Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри - Цензор.НЕТ 7519
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На сегодня пробито дно, и снова и снова, и в разы больше чем ожидали. Уже милыми шалостями выглядят мелкие проколы у предыдущих, на которые накидывались как злые шавки, и потом бегали как на флаге с грязными трусами. Теперь заткнулись, и полный пипец, а снизу все стучат и стучат.
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а ты что - за зелёное гавно тянешь?
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Заметь - Зеленский с Новым годом поздравил президента россии, а не президента Польши.
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Повернешся додому - Єрмак тобі швидко пояснить ХТО нам "мьішебрятья" Зеленский: Украина и Польша не просто соседи - мы братья и сестры - Цензор.НЕТ 9459
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Я вот лично не считаю поляков братьями, как и кацапов. Да и сами украинцы-ордиловцы и крысчане нам не братья, а самые что есть натуральные вражины, которых нужно мочить.
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Правильно Зеленський робить. Треба налагоджувати відносини із Польщею
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если все время уступать, отношения наладятся, отношения доминирующего и подчиненного
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"Отныне в наших отношениях")))) Тебе лично не смешно? ОТНЫНЕ! Клоун никак не выйдет из образа шута горохового, тамады свадебного!

В знак верности и непрерывности брачного союза, в знак любви и преданности друг другу прошу вас обменяться обручальными кольцами, которые с давних времен символизируют святость брака, и пусть они напоминают вам, что ваши сердца всегда будут рядом.
С этого момента вы стали еще ближе друг другу, вы стали настоящей семьёй
Родные и гости прошу поздравить молодых!
Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри - Цензор.НЕТ 4115
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разрешили полякам продолжать поисковые работы, а что получили взамен? старые памятники не восстановили да ещё один новый покоцали
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Йти на поступки в історичних питаннях ? Можна і з рашкою миттєво налагодити відносини - достатньо капітулювати.
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А хто каже про поступки? Зеленський каже, що треба робити акцент на тому, що нас об'єднує, а не роз'єднує. Для иебе це поступки?
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это с кем "об'єднує"?
с микроросией??? а оно надо?
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Для тебе Польща вже стала "мікроросією"?
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А теперь прямо в Польше спросите ЗЕ, кем украинцам приходятся русские.

Ну, шоб поляки сразу поняли, с кем имеют дело.
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Поляки прекрасно понимают с кем имеют дело.
Только вот Зе не поймет вопроса! У него в листочке такого нет).
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А я вот не уверен, что поляки вообще могут себе представить, как президентом Украины может быть какой-то малорос, который себе карьеру сделал на унижении Украины.
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Не надо лукавить - он не малорос, а еврей, поляки в этом не хуже нашего разбираются. Не стесняйтесь - называйте вещи своими именами. А то что он клоун - они ничего поделать не могут - дебилов в Украине хватает. А Украине стоит надеяться, что она переживет этого президента, а потом дебилы опять кого-нибудь выберут...
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Та ну. Только от одных "брацьев навек-адын норот" отбиваться начали и тут уже новые вырисовываются. А нельзя ли просто быть соседними странами с нормальными международными экономическими и политическими отношениями и не более того?
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Саме так. Підтримую.
Якщо мишебрати самі лізли в родичі, то тепер ми .... Отак. Він що на Польщу напасти хоче? Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри - Цензор.НЕТ 3480
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.. Почувши цю заяву від Вовкі Віслюка президент Польщі відповів йому - Не брат ти мені, гнида гнусава.
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Да как обычно, что готов принять в любой позе с любой стороны
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Надо было сказать, что мы братья по крови, пролитой кацапами.
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Так ми сусіди. Але про братів та сестер, це вже занадто. В вочевидь наші керманичі так і не змогли викинути з своїх мвзків братів комуністів. особливо кацапів. Ну просто, сумують.
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Установления хороших, союзнических и главное равноправных отношений ( взаимные прошлые обиды, а их в достаточном количестве с обоих сторон, должны забыты и оставлены на изучение ученым), это "удар в спину, нет ниже спины" восточному каганату, наследнику Золотой Орды, московскому улусу.
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Правильно говорит. Такое поляки должны слышать. Но делать нужно иначе. - В первую очередь нужно немцев к нам тащить. Поляки ,это промежуточное звено перед нормальными странами. Они хитрее и проворнее их.И поэтому,они будут стараться не пускать нас туда. Нужно обходить их и приглашать зажиревших капиталистов дальнего Запада.
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Та ти шо. Просто Україна це єдина країна з республіканською формою правління, поруч з імперіями - Польщею, Росією, Туретчиною, Угорщиною, Німетчиною.
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Нет у нас никакой республики. Как и у данецкой ))
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Який дегенерат йому тексти пише ??? Невже Менделиха ?
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Что-то Зеля не сильно похож на поляка.... Как впрочем и на украинца ! 😁
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Цей маленький зелений єврей пдставе свою дупу любій Країні за ради Миру,любе усїх тільки не Україну
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Нужно уточнить - кто же у нас первый торговый партнер???
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Зеленский все правильно делает. При Порошенко Украина поссорилась чуть-ли не со всеми соседями.
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еще один мышебратан..))
а без родственных заморочек не обойтись??
ХТО этому чму спитчи калякает?
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твій брат *****, сестра Росія, а господар - Бєня.
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Ага, а так же кумовья и собутыльники. Идиот.
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