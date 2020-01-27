 Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Відтепер у наших відносинах ми робимо акцент на тому, що нас об'єднує. Я впевнений, що так буде і надалі. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої ми відзначаємо в серпні. Загалом цього року ми плануємо провести низку спільних заходів, вірю, що одним з таких стане візит пана президента Дуди в Україну", - заявив Зеленський.
Зеленський подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за активну позицію щодо санкційного тиску на РФ.
"Наші країни і народи - це не просто сусіди, я сьогодні це сказав відверто пану президенту, ми брати і сестри, і про це ми ніколи не маємо забувати", - наголосив Зеленський.
Хреновые из вас пророки.
В знак верности и непрерывности брачного союза, в знак любви и преданности друг другу прошу вас обменяться обручальными кольцами, которые с давних времен символизируют святость брака, и пусть они напоминают вам, что ваши сердца всегда будут рядом.
С этого момента вы стали еще ближе друг другу, вы стали настоящей семьёй
Родные и гости прошу поздравить молодых!
с микроросией??? а оно надо?
Ну, шоб поляки сразу поняли, с кем имеют дело.
Только вот Зе не поймет вопроса! У него в листочке такого нет).
Якщо мишебрати самі лізли в родичі, то тепер ми .... Отак. Він що на Польщу напасти хоче?
а без родственных заморочек не обойтись??
ХТО этому чму спитчи калякает?
наш будущий союз