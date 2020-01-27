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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (146) Путін (5389) Росія (15246) Донбас (13117) Європейська Солідарність (227)

 Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв

Команда Зеленського докладає зусиль для проведення міжнародної політики "детоксикації" Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив радник п'ятого Президента Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю журналістам.

За його словами, сьогодні фактично відбувається міжнародна реабілітація президента Путіна.

"Ви бачите, що він уже став "рукопотискаємим", він їздить країнами світу, тільки за останні десять днів він двічі був в Берліні і зустрічався з канцлером Меркель, його вітають з Новим роком, навіть президент Зеленський. Це взагалі новація і несподіванка. На жаль, нова влада докладає зусиль, щоб сьогодні відбулася міжнародна політика "детоксикації" Путіна", – заявив Костянтин Єлісєєв.

Він підкреслив, що сьогодні Путін знову став активним гравцем.

"Нещодавно він був на міжнародній конференції, ініційованій Меркель, запрошений до Берліна. Ця конференція була по Лівії. І він, можна сказати, в грі", - розповів Єлісєєв.

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"Коли всі бачать, що президент країни, проти якої Росія здійснює агресію, вітає його з Новим роком, чому тоді і Меркель чи Макрон не можуть їздити до нього і не вітати з Новим роком? Маркон уже оголосив ідеологію про необхідність відновлювати дружби з РФ, і в цьому я вбачаю поступову ерозію міжнародної проукраїнської коаліції, яка багатьма зусиллями складалася протягом останніх п’яти років. За цим будуть наслідки, наприклад, поступова ерозія міжнародного механізму санкцій проти Росії. На мій погляд, це чи не єдиний механізм, який примушує Росію бути за столом переговорів і робити якісь кроки, зокрема, і по звільненню заручників", – додав він.

Єлісєєв вважає, що дипломатична команда Зеленського поки не зовсім глибоко розуміє виклики.

"Потрібно більш стратегічно дивитися на відносини з Росією. Якщо ми хочемо з ними продовжувати загравати, то нічого доброго не буде. Ми повинні зрозуміти, що російському президентові не потрібен Донбас, йому потрібна вся Україна. Донбас він використовує як інструмент для того, щоб маніпулювати Україною, він зробить так, що буде контрольована ескалація", - підкреслив він.

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Єлісєєв зауважив тенденцію, що в попередні роки, коли Путін брав участь у міжнародних форумах - на Донбасі була тиша.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172059
 
   
 Топ коментарі
 
детоксикация Путина может привести к утилизации ЗЕлени
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детоксикация Путина может привести к утилизации ЗЕлени
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Профессионалы по детоксу от наркоты могут детоксицировать даже Ху*ло. Новая власть проводит политику "детоксикации" Путина, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6521
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нова влада є прокацапською і антиукраїнською івона вилизує хубла і кацапію
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Стара влада:
«Также президенты подняли вопрос о шагах, которые необходимо осуществить для прекращения огня и решения ситуации мирным путем»

«П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником - Днем России»
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Также: «Порошенко в разговоре с Путиным "назвал неприемлемой ситуацию, когда через государственную украинско-российскую границу на территорию нашего государства попали танки". Отметим, Порошенко сегодня также провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель и обсудил с ней координацию усилий по деэскалации ситуации на востоке страны, а также работу трехсторонней контактной группы с участием Украины, России и ОБСЕ по реализации положений мирного плана Президента Украины.»
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Тепер Путін галєретка. І трибуні вже скандують, що Путін - галєретка.
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ПЕС и партия Медведчука дискредитировали себя настолько, что их не на эфирах реанимировать надо, а дождаться их окончательной политической смерти и тихо похоронить. А еще лучше посадить.
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Це все одно як алконавти борються з горілкою шляхом її масового вживання.
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Дополнительный пример того, что власть выдает желаемое за действительное! И, опять, подмена понятий - детоксикация и интоксикация. Это ведь разные вещи! Ребята, вам нужно тщательнее продолжать учить букварь, арифметику Пупкина с картинками, и прочие учёные книжки!
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звичайною людською (не дипломатичною) мовою: відверте служіння ***** не має нічого спільного з детоксикацією.
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ну не просто так кацапы всю эту зелёную шваль сюда влепили ..
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17.01.2020 г. на ж\д станцию Дебальцево путинхлу прслал подразделение 45-й отдельной бригады специального назначения, место постоянной дислокации Кубинка, сейчас идет бой тяжелый возле Логвиново.
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это все уже было, это вовсе не "новая власть": "У Києві на Хрещатику прихильники організації "Молоді регіони" провели 23 серпня флешмоб у честь Дня Державного прапора. Близько тисячі прихильників регіоналів пройшлися колоною по Хрещатику. На початку колони йшли барабанщиці. "(с)
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лица Малороссии... Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1698
они лучшие между прочим...
украинский нарид так решил на свободных и демократических выборах...
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за счет украинской зеленой интоксикации в Украине ,происходит детоксикация оккупанта Украины
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил советник пятого Президента Константин Елисеев в интервью журналистам.

Дальше можно не читать. Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 200
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Я смотрю вас там уже подбирают по принципу, абы умел картинки постить из методички. Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6079 Та собственно чему удивляться. Те кто при мозгах и хоть на что-то способен уже на заработках за границей. Спасибо свинке Пепе.
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Никто ни на йоту не снял санкции с орды.А диалог ведут.И Украина ведёт диалог ради украинцев. Политика Порошенко не помогла освободить моряков,остановить строительство моста в Крым,с 2015 не освобождено и клочка захваченной ордой земли.При Зеленском СП-2 остановлен навсегда.Был обмен,готовится обмен,добились транзита газа на более выгодных условиях,повышены пенсии,хоть и не намного,ревальвирует гривня.А заявление Елисеева не более,чем манипуляция обчественным мнением.
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При Порошенко освободили 2/3 донбасса от оккупации, а ЗЕ сдал часть этих территорий снова оккупантам.
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а какая разница ? (с) Главное, что это было освобождено при президенте Порошенко.
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кацапа,ты тоже с мариуполя смоленской области?
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Ну и шо тот советник насоветовал ,прежнему ? Тупик. Слова красивые,я не спорю. Только вы эти слова только и можете говорить. Типа авакава - менты не люди. Сам стал ментом - и стал человеком ? Это же очевидно...Поэтому,бить голой жопой ежей - а у нас голая жопа - по меньшей мере неразумно. Проще возможно,хитрить. Чтобы потом спросить сполна. Когда муляка уляжется. - Ведь у этого елисеева нет плана быстрого выхода ? Так тогда и не гунди.
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У предыдущей команды была тактика продвижения на донбассе потихоньку освобождая территорию от оккупации. И эта тактика прекрасно работала. А что сейчас ? Тактика - какая разница и отдых в Омане.
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То был бред авакава. И даже не бред,а лапша. - В лучшем случае бегали ткда-сюда по серой зоне. Реальных движений не было. Неужели ты думаешь,путя дал бы это делать ? - Пастор без конца пугал - вот путин нападет ! - Забыл ?
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пошел в спам животное. Уже после минских соглашений освободили от сепаратистов: Золотое-4, Рассадки, Шумы, Катериновку, Гладосово, Новоалександровка, Майское, Верхнетроицкое, Южное и еще несколько населенных пунктов
https://www.depo.ua/rus/war/zgadati-vse-yak-zvilnyalis-sela-vklyucheni-do-pereliku-deokupovanih-karta-20180614789997
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Такими темпами можно воевать до синих веников. И десять и тридцать лет.И это при том,что кто-то гибнет из наших. Они и сейчас гибнут...Но шо ты можешь предложить ?
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Новая власть проводит политику "детоксикации" Путина/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?/ Зеленский поздравил Путина с Новым годом/Идеолог и кредитор Зеленского: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский.
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==="Недавно он был на международной конференции, инициированной Меркель, приглашен в Берлин. Эта конференция была по Ливии. И он, можно сказать, в игре", - рассказал Елисеев.===
Порохоботство=идиотизм. Т.е. Зеленский виновен, что не запретил Меркель встречаться с Путиным. Кстати, Макрон начал любить Путина еще при Елисееве, и СП-2 начли строить строить.
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воно вже застужене, не може втямити,про що в інфі написано.
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Манипулятивно гадят на вентиляторы наши приписанные к цензору агенты ФСБ.
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Раньше такая политика называлась просто -колаборационизм. А то как вы называете её быстрее всего уже проведение путинской гибридной войны на территории Украины.
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А что не так сказано? Все правельно. Хотите быть не только соседями, но друзьями с РФ? Пожалуйста не обижайтесь на других, что снимают санкции с Тупина. На двух стульях никак не получится сесть
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