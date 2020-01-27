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Все про:вірус (80) грип (183) Київ (6866)

 В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ

За 4 тиждень 2020 року зареєстровано 10 920 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень - 9176), відмічається зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 19,0%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Зазначається, що зростання відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

Дітей захворіло 6733 проти 5349 - за 3 тиждень, зростання на 25,9%, дорослих – 4187 проти 3827, зростання на 9,4%.

У структурі захворюваності діти становлять 61,7%, попереднього тижня – 58,3%.

Захворюваність серед школярів зросла на 35,6%, зареєстровано 2869 випадків, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей (за 3 тиждень – 39,6%) та 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися по медичну допомогу (за 3 тиждень - 23,1%).

До закладів охорони здоров’я міста було госпіталізовано 186 осіб, із них 150 дітей (за 3 тиждень -141 особу, із них 115 дітей).

"За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований – 1, грип В - 3, аденовірус - 2, бокавірус – 1, короновірус - 1 та риновірус - 1", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ

Також повідомляється, що від початку епідсезону були щеплені проти грипу 50 972 особи, зокрема з групи медичного ризику - 4265, епідемічного ризику - 11 045 та інші особи – 35 662.

Пізніше в коментарях у Київському міському лабораторному центрі зауважили, що це не китайський коронавірус.

На жаль, на цей момент редакції Цензор.НЕТ не вдалося зв'язатися з пресслужбою Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" для отримання більш детальної інформації, коли і де саме був зареєстрований випадок захворювання коронавірусом.

В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ 01
В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172058
 
 
 Топ коментарі
 
Разгоняют истерию по вем СМИ. Хорошая отвлекалочка для народа. Как в своё время с ГРИППОМ, на перегонки в Борисполь ездили лекарства разгружать. а в это время продадут и украдутя, распилят, примут антизаконы.
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Сьогодні ходив у СІЛЬПУ, наївшись часнику. Всі від мене відвертаються і не дихають в мою сторону. Лєпота. В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6280
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В мене радикільна, але ефективна пропозиція:

В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6151
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свынячий грипп- это общепризнанный опасный штам разновидности гриппа
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Разгоняют истерию по вем СМИ. Хорошая отвлекалочка для народа. Как в своё время с ГРИППОМ, на перегонки в Борисполь ездили лекарства разгружать. а в это время продадут и украдутя, распилят, примут антизаконы.
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Да. Каждый год пускают панику среди людей за какие -то новые вирусы. Отвлекают от того безобразия, что творится в мире и в Украине. От Омана с Зеленским и от всей той гнили, что сейчас происходит. От гриппа в Украине умирает каждый год больше людей, чем от этого короновируса. Пусть лучше бы Минздрав занялся СТРАХОВОЙ медициной,потому что сейчас медицина недотупна для населения нашей страны и сам премьер сказал, что из-за этого не спасают тех, кого можно было бы спасти, а это не мало - 160 тыс человек только за 19 год погибли от недоступности медицины. Вот этим занимайтесь, а не страшилками.
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Именно- разгоняют! Самое интересное, что об этом злющем короновирусе китайском- я узнал на сайте МрплСити! Местный ресурсик, как далее оказалось,- ежедневно оповещал население о статистике развития болячки. Целенаправленная компания! Кто-то изучает манипуляцию толпой.
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Дай 🐒 корону і через хвилину 🐒 буде нею чухати дупу!
😁
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Корона не допоможе. Тільки Рошен. Але не всім допоможе. Лише "соєвим".
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Педроботи чухають рошенівськими чоколядками дупу і їм допомагає?
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-ПЕСцику, що ти їси??
-Чоколатку!!
-А чого так смердить????!!!
-Другий раз їм!!
🤣
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Позвольте поинтересоваться, а какие достижения у зеленой мерзоты? что он в своей жизни сделал, что бобики вроде вас готовы целовать его в дупу? Будку хоть уже построил? Конфетами вас бобок кормит "красный богатырь", разве что.
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Чомусь згадав Юльчика с ее птичим гриппом В Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом - не китайским, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3741
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От забув вже про Ющенка , давно дело было . Помню , як все ходили в масках и говорили шо Юльчик объявила птичий грипп , шоб на лекарствах заработать . Вона тогда аптеки крышевала
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точно. Також пам"ятаю отой Таміфлю, а ще як в жодній аптеці не можна було купити марлевих пов"язок, бо тюлька казала всім по чотири штуки одразу надівати))
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В Ровенской обласной больнице от Н1N1 умер человек. ну и продолжение банкета по пленкам. Сегодня, судя по всему, будет продолжение. Там уже по МВФ, газ и "товарищах папуасах". Должно быть интересно..
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До чего докатились поддельщики. Кто-то подделал китайский коронавирус.
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Проделки пиндосов во главе со с Трампом, воюют. Торговая война однако
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Сьогодні ходив у СІЛЬПУ, наївшись часнику. Всі від мене відвертаються і не дихають в мою сторону. Лєпота. В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6280
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то це бубочка притяг в Україну цю заразу?? ))
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Завтра в срочном порядки в аптеках появится физраствор под названием вакцины и по заоблачным ценам.Если не заболеем то благодаря ,,вакцине,, а если подохнем вакцинироваными то позно приняли вакцину.
Клондайк для аферистов такие неожиданые штамы вируса.
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Ааааааааа!!!! Тікайте хто куди може!!!!!!!!!!
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Богдан у Китаї відпочивав на Новий рік. З ним же зараз ніхто цьомкатись не буде, та вечерю на аукціоні не купить.
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В мене радикільна, але ефективна пропозиція:

В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6151
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tZE inform
@tZEinform
Вчера "президент", "премьер-министр", "министр здравоохранения" поочередно отчитались о том, что установлен режим мониторинга по эпидемиологической опасности во всех аэропортах и въезжающим будут мерят температуру.А сегодня "Борисполь" заявил, что температуру нужно мерять тем троим, а у них никакого мониторинга нет, а есть свой фельдшер Восьмой месяц страна живет при горячке у власти...
Минздрав пошел по нашей методичке "В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав"
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Українські фармкомпанії "Крейдафармлімітед" вже потирають ручки.
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Отменяйте все рейсы с Китая долбни, всех кто прилетел в изолятор на две недели
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от Китайцы...уже и вирус нам поддельный, а не аутентичный (слава Богу), подкинули...
ну никому ж нельзя верить!!! ))))
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уже шкребут китайские зомби трупы в двери пора закалачивать хату и окна осиновым брусом..чеснок..а то ночью вурдалаки прилетят..и укусют за жопу и ты в короновирусе. уже не ты а но пол пути к ним на луну...биты с шипами..сабли точить пора В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4427 В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 339
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"В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав" - нам китайских вирусов не надо, нам своих хватит. - США начали тестировать на украинцах вирусы-мутанты.
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Азиров уже спец и вирусологии?
Ну-ну...
Да и статья от 2018 года.

Сайтик г-но и Азиров то же самое...
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тьі бьі таблеточки не пропускал, болезньій
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Полундра!
Спасайся хто может!
Мы фсе умрем.
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