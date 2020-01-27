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 Політика України
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Все про:відставка (595) Укрзалізниця (896) Кравцов Євген (97) Криклій (68)

 Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розглядає питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова

Про це повідомив журналістам у кулуарах форуму "Дороги UA 2020" міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую, що рішення з цього питання (звільнення Кравцова. - Ред.) буде протягом кількох тижнів. Бо це процедура, яка потребує рішення наглядової ради", - зазначив він.

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За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання.

"Якби це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", - заявив Криклій.

Він також наголосив, що українська залізнична компанія приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги, внаслідок чого громадяни України отримували послугу вкрай низької якості.

"Тому ми найближчим часом змінюватимемо керівництво "Укрзалізниці", - заявив міністр, зазначивши, що, крім питання звільнення Кравцова, в компанії є й інші проблеми.

Водночас Криклій повідомив, що йому поки невідомо про охочих посісти місце глави УЗ.

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"Кандидати на цю посаду поки не відомі", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172055
 
 
 Топ коментарі
 
Увольнение - це чепуха . Хде посадки лет на 20 ? Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий - Цензор.НЕТ 5161
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Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий - Цензор.НЕТ 3529 все ждешь когда порошенко посодют, да?
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В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ....... что в Польше кончились рокеры ? Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий - Цензор.НЕТ 7208
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Увольнение - це чепуха . Хде посадки лет на 20 ? Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий - Цензор.НЕТ 5161
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все ждешь когда порошенко посодют, да?
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Це менi замало буде . Я б тысяч 200 коррупционеров упаковал бы для начала .
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хи-хи...
это уже с клоунами вместе или только попередников?
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Ты ж казав , шо покидаешь Цензор и будешь в танчики гамать . Передумав , чи шо ? Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій - Цензор.НЕТ 654
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дык.., отдохнул и вернулся тебе и другой публике на "радость..." Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій - Цензор.НЕТ 1792
а то расслабились вы здесь без меня....
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У тебя там был такой душещипательный , прощальный пост ... Неужели ты сбрехал форумчанам , а Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій - Цензор.НЕТ 4361
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душещипательный?
я таких постов и писать не умею то...
прощальный? - это когда с крыши решил прыгнуть Умка...., это значит не про меня...
ну ладно пока..- хватит обо мне...
скромный я....
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Ты сказал , шо после того як украинцы выбрали новую власть , типо тебе больше нема шо робити на Цензоре и ты будешь заниматься важным делом - в танчики рубиться . Хiба нi ? Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій - Цензор.НЕТ 9061
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про тебя

"Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее-какая разница."
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Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации.

Шось якась путаница . Все лолиботы казали , шо я из Ольгино ... аха ... Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій - Цензор.НЕТ 9409
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Дурачок, сразу видно, а откуда-какая разница!
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С тобой на эту темы уже обменивались, когда ты здесь, не до уроков, стоит как ракета. Кинь фотку где ты в чулках.
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Охренели ! Все ключевые Госструктуры под курированием Иностранцев! 24 августа День Независимости не отменили? Может Внешнему управлению в плен сдаться?
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В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ - цитата

пани та панове!
неужели среди нас, умных и смелых, нет желающих занять это место?
один вопрос - куда подавать челобитную? )))))
(более того...большинство согласится и на чуть скромную зарплату...ну процентов на 10 меньше))))
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То рокер из Польши с самыми удачными гастролями, почти как горнолыжный инструктор от Каськива...только этому миллиоа 2 заплатили...ОНО теперь грязью Украину поливает.
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В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ....... что в Польше кончились рокеры ?
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А все эти несколько недель, ему зарплату будут начислять?
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Он уже все порешал. Набсоветы, в нынешнем виде, символ коррупции
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Узаконенной за большие деньги Налогоплательщиков.......
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Телевизор рассказал? ))) А нужно сделать как при Януковиче-он лично назначал на Нефтегаз и УЗ!!! Потому что в одном оборот $20 млрд, а в другом $12. С каждого десятину, и $3 на карман. Плюс, УЗ покупает вагоны, их сразу в аренду, и оплата копейка в год, и список, чьи подавать первыми на загрузку, отдельным фирмам скидки по тарифу, закупки только у двух трех фирм-щебень, металл, лес, топливо. Нравится? Именно для этого сделали НС из иностранцев, которым пох все, от первого, до последнего. И кончились фестивали любих друзив, ну а теперь все снова закручивается, под днепро-донецких.
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Ты совсем уже рехнулся? януковоща уже 10лет нет..................******..........
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1.Ты чего протиснулся, адвокат? 2.А ты налогоплательщица? ))) И сколько платишь, зубожилое? 3.Тебе в школу, лошок, во второй класс, с цифрами беда. В.Ф.Янукович покинул Украину 24 февраля 2014= 6 лет. 4.Именно, что бы поменять систему Януковича, ввели НС в ключевых государственных предприятиях монополистах. Ты что то слышала про откаты из Нефтегаза, УЗ, УГВ, ЭА... за 5 лет? 4.Гуляй чепушило.
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