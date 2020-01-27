 Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій

Про це повідомив журналістам у кулуарах форуму "Дороги UA 2020" міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я розраховую, що рішення з цього питання (звільнення Кравцова. - Ред.) буде протягом кількох тижнів. Бо це процедура, яка потребує рішення наглядової ради", - зазначив він.
За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання.
"Якби це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", - заявив Криклій.
Він також наголосив, що українська залізнична компанія приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги, внаслідок чого громадяни України отримували послугу вкрай низької якості.
"Тому ми найближчим часом змінюватимемо керівництво "Укрзалізниці", - заявив міністр, зазначивши, що, крім питання звільнення Кравцова, в компанії є й інші проблеми.
Водночас Криклій повідомив, що йому поки невідомо про охочих посісти місце глави УЗ.
"Кандидати на цю посаду поки не відомі", - зазначив він.
это уже с клоунами вместе или только попередников?
а то расслабились вы здесь без меня....
я таких постов и писать не умею то...
прощальный? - это когда с крыши решил прыгнуть Умка...., это значит не про меня...
ну ладно пока..- хватит обо мне...
скромный я....
"Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее-какая разница."
Шось якась путаница . Все лолиботы казали , шо я из Ольгино ... аха ...
пани та панове!
неужели среди нас, умных и смелых, нет желающих занять это место?
один вопрос - куда подавать челобитную? )))))
(более того...большинство согласится и на чуть скромную зарплату...ну процентов на 10 меньше))))