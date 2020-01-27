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Все про:дороги (818) Гончарук_Олексій (573)

 На ремонт доріг державного значення у 2020 році планується витратити 86,5 млрд грн, - Гончарук

Цього року бюджет на дорожнє будівництво безпрецедентний в історії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Роботи дуже багато. У рейтингу якості доріг – за версією Всесвітнього економічного форуму – із 137 країн Україна посіла 130-те місце, опинившись між Мозамбіком і Парагваєм", - зазначив прем'єр.

За його словами, раніше українські дороги були символом корупції та ганьби.

"Щодня в країні стається понад 400 аварій, зокрема через погані дороги та інфраструктуру.
Щороку Україна втрачала до 3-4% ВВП унаслідок ДТП, перевитрат пального, зростання витрат на перевезення та ремонту транспорту. У найближчі 5 років дороги стануть символом зростання та розвитку України!" - підкреслив Гончарук

"Для цього в 2020 році ми плануємо залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення. Окрім цього, ми безапеляційно викорінюємо корупцію. Але, напевно, ще не всі усвідомили, що правила гри змінилися. Поступово кожен корупціонер особисто в цьому переконається", - підсумував прем'єр.

Раніше прем'єр повідомив, що з 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор": У 2020 році в Україні побудують 9 об'їзних доріг

На ремонт доріг державного значення у 2020 році планується витратити 86,5 млрд грн, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172051
 
   
 Топ коментарі
 
Вот непонятно, зачем эти анонсы. Нельзя написать что Правительство сделает настоящий ремонт тысяч километров дорог Украины с гарантией.? А то, что тратят миллиарды на ремонт одного километра грунтовой дороги мы и без этого знаем.
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Еще бы как-то обязать дорожные конторы давать реальную гарантию на своб работу - хотя бы лет 5 - появились дыры в течение 5 лет - за свой счет переделать участок.
Проблема только, что у нас эти фирмы - часто однодневки..
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Интерес больше вызывает количество построенных километров, а не сколько выделено денег.
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На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук
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І відремонтувати 500 метрів дороги в Конче-Заспі.
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Еще бы как-то обязать дорожные конторы давать реальную гарантию на своб работу - хотя бы лет 5 - появились дыры в течение 5 лет - за свой счет переделать участок.
Проблема только, что у нас эти фирмы - часто однодневки..
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А кто будет контролировать перегруженные фуры, которые едут за взятку? И ломают дорогу.
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И это тоже нужно контролировать.
Но кивать только на фуры не правильно - у нас реально плохо делают дороги, не выдерживая технологии - не всегда, но как правило.
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Как пример - трасса Киев-Чоп, которую делали турки, до сих пор в более-менее неплохом состоянии с 2012 года - не смотря на то, что по ней ездят перегруженные фуры, а Киев-Одесса, которую наши жопоруки ваяли - почти каждый сделанный ими участок через год уже весь в дырах был - благо сейчас турки тендер взяли, так хоть сделают более-менее нормально наконец-то.
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Вот непонятно, зачем эти анонсы. Нельзя написать что Правительство сделает настоящий ремонт тысяч километров дорог Украины с гарантией.? А то, что тратят миллиарды на ремонт одного километра грунтовой дороги мы и без этого знаем.
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Интерес больше вызывает количество построенных километров, а не сколько выделено денег.
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а меня вот интересует, там на фотке Гончарук на фоне своего надгробья стоит? На ремонт доріг державного значення у 2020 році планується витратити 86,5 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2083
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сделать и потратить как оказалось большая разница или какая разница
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Не надо тут ля-ля. При Порохе от моего города до Славянска полностью новую дорогу положили. Посмотрим какой рывок ваш Ишак Оманский покажет
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Как нет,а на проложение платной бетонки китаяйчатами то нашлись и еще найдутся в ущерб государственным бесплатным дорогам.
К стати что-то об этом проекте замолчали все СМИ
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И от какого же города до Славянска построили новую дорогу до Славянска?
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55 млрд в том году. В этом и так 70 было бы - по закону.
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"Имею желание купить корову, но не имею возможности... Имею возможность купить козу - но не имею желания...". Деньги где возьмёшь, "планировщик", если вы УЖЕ готовите законопроект о компенсациях о задержке зарплат и пенсий?!...
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Енто ж скока(!!!!) бабла на ленточки потратят:-чик-чик!!!
🤔
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Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук

И шо , даже не будут красть як при Поросенко ? На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6491
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А в этот "бизнес" чужих с незапамятных времен не подпускают. Так было и при Януке, так было при Порохе и при Зеленском вряд ли какую то фирму со стороны к такому корыту допустят.
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при порохе там появились турки и китацйцы
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Все що каже ця бидлота,треба принимати навпаки.
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Да отремонтируйте ( постройте ) хотя бы километр. Звиздеть вы все мастера, мы в курсе.
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Проблема в тому, що після виділення коштів ремонту може і не бути
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Почему вы в этом уверены? Я вот уверена в обратном. Дороги - наш вековой позор. Все страны пост совка уже решили этот вопрос. В Грузии , Белоруси, Казахстане молчу уже про прибалтов - дороги классные. Нужно ещё у нас мэров некоторых поменять, а то в городах полуразруха и позорище
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Досвід, шановна. А Ви, мабуть, до сих пір вірите, що нова влада щось змінить після стількох зашкварів? Вірте і далі, що тут можна сказати.
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Каких зашкварив? Эти зашквары просто ерунда после того, что было до этого. Скандалы, раздутые по любому поводу, и раздуваются именно потому, что кто-то лишился корыта
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Справа в тому, що змінилися лише свині біля корита. А люди як жили в чорному тілі, так і живуть.
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Такое впечатление, что дороги нормальные никому не нужны, петявернисям не надо дороги, им лишь бы 'милый был рядом'
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соевым свинятам дороги не нужны по той причине что они по ним не ездиют своим транспортом. У нас на юге ни одна падла ни одного сантиметра за прошедшие пять лет не отремонтировала.
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Та что там у нас , а на западе? После венгерских автобанов заезжаешь, и сразу сплошная депрессия. Это нужно срочно менять.
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нельзя ремонтировать того,чего нет ,но корупционной дойной коровой лучше всего будет ремонт...Хочешь стырить деньги у народа - начинай ремонт не важно чего,главное бери деньги из казны,делись ,и без ремонта,ремонтируй...
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Витратите ви дуже багато. А ось скільки кілометрів доріг ви відремонтуєте і скільки після ремонту ці дороги простоять?
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шо опять?
Так за пять лет гнойный ося с дибильным емельяном-гиперлупом уже отремонтировали и построили 6000000 км. дорог в Украине. Мыролюбно ведь построили, по реформаторски. на бумаге.
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Узеленскава економіку вже відновили, корупцію побороли, ще дороги нам побудують. Зебіли кляті.
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Нужно в каждом регионе строить бетонные заводы и строить одновременно бетонные дороги по всей Украине! асфальт - это говно! асфальтобетон -это говно!!! это все устаревшие технологии, которые только в РФ еще используют! США приняли закон по которому все новые дороги строить бетонные! Китай строит только бетонные дороги! Европа строит бетонные дороги! Украина строит асфальтные дороги. Бетонные дороги в десятки раз крепче асфальтных дорог. что такое асфальт, который руками разламывается и что такое бетон - мощь! Бетон не плавится от солнца! Бетон от плохой погоды и от влаги еще крепче становится! У бетонных дорог срок годности от 40 до 100 лет и на нем не появляется ямок, как на асфальтных говно дорогах. Украина должна принять закон, что все новые дороги строить только бетонные!!! И бетонные дороги еще дешевле. Бетонные дороги по всем параметрам выгоднее строить и потому весь цивилизованный мир строит только бетонные дороги! Надо строить все дороги только бетонные, чтобы машины укладывающие бетонные дороги не на одной дороге были, а по всей Украине. Асфальтные дороги не подходят к Украинской погодной зоне потому что погода их уничтожает - плавит летом, зимой трескаются, весной с дождем размываются! И фуры перегрузы делают к которым дороги не предназначены! Потому надо строить все дороги бетонные ибо они в 15 рез крепче и им пофиг перегрузы! И у бетонных дорог лучше зацеп колес! И бетонные дороги ночью лучше отсвечивают и лучше видимость! И у бетонных дорог срок годности не 1-2 года и ямы, а бетонные дороги 30-40 лет без ямок будут, а могут и 100 лет и в США даже есть бетонная дорога, которая 100 лет стоит и люди ездят по ней нормально! Бетон - это мощь! Асфальт - это говно! Уже не только США и Китай строит бетонные дороги, а и Европа и даже в Беларуси и РФ их строят! У нас одна отсталая страна, которая строит до сих пор асфальтные не качественные дороги! Можно закупить технику в каждый регион и строить одновременно по всей стране бетонные дороги качественные! И для нас еще будет дешевле потому что все материалы для бетонных дорог производятся в Украине, а для асфальта надо закупать за границей. Украине нужны качественные бетонные дороги потому что дороги - это перевозки и это деньги экономики!!!
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В Украине была бетонка, в народе называлась "дорога смерти" - Днепр -Харьков, часть Симферопольки... на стыках колёса отваливались.
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бетонные дороги при правильной технологии - это лучшие дороги в мире!!!
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Постройте хотябы один современный автобан.
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