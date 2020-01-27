 На ремонт доріг державного значення у 2020 році планується витратити 86,5 млрд грн, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Роботи дуже багато. У рейтингу якості доріг – за версією Всесвітнього економічного форуму – із 137 країн Україна посіла 130-те місце, опинившись між Мозамбіком і Парагваєм", - зазначив прем'єр.
За його словами, раніше українські дороги були символом корупції та ганьби.
"Щодня в країні стається понад 400 аварій, зокрема через погані дороги та інфраструктуру.
Щороку Україна втрачала до 3-4% ВВП унаслідок ДТП, перевитрат пального, зростання витрат на перевезення та ремонту транспорту. У найближчі 5 років дороги стануть символом зростання та розвитку України!" - підкреслив Гончарук
"Для цього в 2020 році ми плануємо залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення. Окрім цього, ми безапеляційно викорінюємо корупцію. Але, напевно, ще не всі усвідомили, що правила гри змінилися. Поступово кожен корупціонер особисто в цьому переконається", - підсумував прем'єр.
Раніше прем'єр повідомив, що з 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг.
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І відремонтувати 500 метрів дороги в Конче-Заспі.
Проблема только, что у нас эти фирмы - часто однодневки..
Но кивать только на фуры не правильно - у нас реально плохо делают дороги, не выдерживая технологии - не всегда, но как правило.
К стати что-то об этом проекте замолчали все СМИ
🤔
И шо , даже не будут красть як при Поросенко ?
Так за пять лет гнойный ося с дибильным емельяном-гиперлупом уже отремонтировали и построили 6000000 км. дорог в Украине. Мыролюбно ведь построили, по реформаторски. на бумаге.