EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  9112  33
Все про:діти (1799) Київ (6866) напад (699)

 Двоє чоловіків із ножем напали на 15-річного хлопця біля КПІ в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за скоєння розбійного нападу на неповнолітнього хлопця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до чергової частини Солом'янського управління поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що на її неповнолітнього сина напали двоє невідомих і відібрали особисті речі.

Начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко розповів, що поліцейські оглянули місце події та поспілкувались із заявницею: "Жінка повідомила, що неподалік зупинки "Політехнічний інститут" її 15-річному сину погрожували ножем двоє невідомих. Також вона зазначила, що у дитини відібрали мобільний телефон, гроші та особисті речі".

Також дивіться: "Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі. ВIДЕО

Двоє чоловіків із ножем напали на 15-річного хлопця біля КПІ в Києві 01

У ході відпрацювання прилеглої території поліцейські помітили чоловіків, схожих за прикметами на нападників, та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду у правопорушників виявили речі потерпілого.

Двоє чоловіків із ножем напали на 15-річного хлопця біля КПІ в Києві 02

"Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 27-річний уродженець Хмельницької області та 21-річний уродженець Київської області. Фігуранти вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок та грабежів. Окрім цього, у ході досудового розслідування ми з’ясували, що напередодні чоловіки побили та відібрали мобільний телефон у 21-річного місцевого мешканця", - додав начальник управління поліції.

Двоє чоловіків із ножем напали на 15-річного хлопця біля КПІ в Києві 03

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться: П'яний дебошир вдарив в обличчя поліцейського в столичному метро. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172050
 
 
 Топ коментарі
 
Твари -- работать не хотят занимаются разбоем . таких нужно изолировать от общества Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 3575
 показати весь коментар
 
Шо робиться. Вже серед біла дня на дітей с ножем кидаються Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 9727
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шо робиться. Вже серед біла дня на дітей с ножем кидаються
 показати весь коментар
 
 
Твари -- работать не хотят занимаются разбоем . таких нужно изолировать от общества Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 3575
 показати весь коментар
 
 
27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области, а Д. порожняк не гонит.
 показати весь коментар
 
 
27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области
 показати весь коментар
 
 
А зачем нам ориентироватсья на нарассию?
 показати весь коментар
 
 
"Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей"Источник: https://censor.net.ua/n3172050

Понять и простить Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 757
 показати весь коментар
 
 
Просто перестать их арестовывать. Потому что какая разница.
 показати весь коментар
 
 
вместо того чтобы их посадить их отпустили вот и результат
 показати весь коментар
 
Здається, що це біля швидкісного трамваю Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 3904
 показати весь коментар
 
"Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей" если убрать упыря Авакова то из попадали станет "отбывали наказание" - отпустили = подстрекли к новым преступлениям.
 показати весь коментар
 
 
Пока вместо той пародии на законы к преступникам что сейчас не будет закон Линча, постоянно будут грабежи, насилие, воровство, убийства, цыганщина и прочее дерьмо.
 показати весь коментар
 
Уберите Авакова и просите на коленях вернуться Хатию.
 показати весь коментар
 
 
Одиннарод с крысчанами и лугандонцами - всё сразу и нахаляву...
 показати весь коментар
 
 
"уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей"

Отлично
 показати весь коментар
 
Строить тюрьмы новые надо!Пусть лучше они сидят,чем грабят.Первая ходка должна быть лет на 10,Рецидив-20,третий раз -за матюк -пожизненное.Так в США во многих штатах.
 показати весь коментар
 
"Вже попадали у поле зору...." Це як?? Вже грабували та їх відпустили?! Он Найому дулю показали так весь МВС розшукував по всьому Світу..атовці всі під вартою.....Треба поліціантам не на авто коштовних кататися (та розбивати їх щодня..) по Київу та за парковками наблюдати, А ПІШКИ, З РАЦІЄЮ, ПО ДВОРАХ, У ДЕНЬ ТА ВНОЧІ (і не тільки по Хрещатику!), як раніше міліціонери, ходити, меньш би вимагали гроші від автолюбителів та торгували наркотою...Слава Авакову та його рюкзакам, куди більше вже грошІ не влазять...Він, правда за словами ПРЕЗИДЕНТА, на іспитовому сроку...., як злодій мабуть...
 показати весь коментар
 
..несколько лет назад где-то там убили нашего препода из КПИ, хорошего человека, специалиста, регулярно там проезжаю вечером на вело..
простой человеческий вопрос: на сколько лет сел бы у авак-овцев и пещерного правосудия "имени Вошьдя зебилов" я, если бы дал адвекватный, с превышением (само собой), отпор засланцам..? - быть ТАМ, ещё раз (даже рядом), нет желания СОВСЕМ.. а полицаям авакова, после реХвормы "имени авакова", на ЛЮДЕЙ - плевать.. у авакова сейчас одна задача понравиться примитивной бусинке-Вошьдю и его зекоманде..(
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору