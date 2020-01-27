 У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, крім Китаю, захворювання зафіксовані в 10 країнах світу.
У міністерстві зазначили, що з трьох зареєстрованих в Україні підозр на коронавірусну інфекцію за результатами лабораторного дослідження у двох випадках підтверджено грип, діагностика третього випадку триває.
Зазначається, що з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" проводиться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю, підготовлені фахівці та обладнання. Мандрівники з симптомами ГРВІ будуть направлятися на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус. Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація щодо запобігання захворювання.
Я от що подумав, якщо в розповсюдженні СНІДу звинувачували гомосексуалістів, то чи не став розповсюдником коронавірусу Радуцький, коли за Скалецьку запхав свій в чиюсь жопу?..
дождались..
кто знает чем этот вирус отличается? Китайский от не китайского?...
Назар Приходько
@nazareye
·20 мин
У Києві зареєстрували ПЕРШИЙ випадок захворювання на Китайський коронавірус nCoV-2019! Приїхали...
Назар Приходько
@nazareye
·6 мин
Київський лабораторний центр МОЗ України заявив, що коронавірус діагностований у Києві - НЕ китайський
вирусы убивают быстрее паники...и в больших колличествах...
но многие пишут что Китай скрывает масштабы...
Coronavirus 2020-nCoV
Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И в белых туманах скроются
Черные города. (с)
нужно просто перестать лечить....
Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна
И нам не до сна,....