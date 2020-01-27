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 Суспільство, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (80) Китай (245) Мінздоров'я (1056)

 У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ

Станом на 26 січня 2020 року у світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019 nCoV, в тому числі 56 з летальним результатом.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, крім Китаю, захворювання зафіксовані в 10 країнах світу.

У міністерстві зазначили, що з трьох зареєстрованих в Україні підозр на коронавірусну інфекцію за результатами лабораторного дослідження у двох випадках підтверджено грип, діагностика третього випадку триває.

Зазначається, що з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" проводиться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю, підготовлені фахівці та обладнання. Мандрівники з симптомами ГРВІ будуть направлятися на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус. Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація щодо запобігання захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про коронавірус, а МЗС - рекомендувати українцям залишити Китай

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172049
 
 
 Топ коментарі
 
Нада почтой алиекспрес заказать посылку из Китая шоб бонусом в пробирке были пробы вируса. И начинать делать вакцину!! Такие спецы в МОЗЕ как узеленского справятся с такой задачей В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9637
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Нада почтой алиекспрес заказать посылку из Китая шоб бонусом в пробирке были пробы вируса. И начинать делать вакцину!! Такие спецы в МОЗЕ как узеленского справятся с такой задачей В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9637
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Данные устаревшие- По состоянию на 00:00 часов понедельника, 27 января, число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц. Общее число умерших достигло 80.
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А може з Китаю і виписувать нічого не потрібно!
Я от що подумав, якщо в розповсюдженні СНІДу звинувачували гомосексуалістів, то чи не став розповсюдником коронавірусу Радуцький, коли за Скалецьку запхав свій У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 605 в чиюсь жопу?..
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наконец то...
дождались.. В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6108
кто знает чем этот вирус отличается? Китайский от не китайского?...



В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7482 Назар Приходько

@nazareye

·20 мин

У Києві зареєстрували ПЕРШИЙ випадок захворювання на Китайський коронавірус nCoV-2019! Приїхали...



Назар Приходько

@nazareye

·6 мин
Київський лабораторний центр МОЗ України заявив, що коронавірус діагностований у Києві - НЕ китайський
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неа...
вирусы убивают быстрее паники...и в больших колличествах...
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По состоянию на 26 января 2020 года в мире зарегистрировано 2,014 тыс., люди подскажите это 2 млн., или 2 тысячи, или автор статьи прокоментируйте.
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минздрав с тремя классами образования жжот.
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вот есть карта он-лайн заражения...
но многие пишут что Китай скрывает масштабы...
Coronavirus 2020-nCoV
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"Китай скрывает масштабы"

Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И в белых туманах скроются
Черные города. (с)
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У зв'язку із загрозою коронавірусу Зеленський затвердив нову форму одягу для сімейних лікарів.

У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7565
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скорее
нужно просто перестать лечить....
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"Это была чумачечая весна 1349 года. Мы лечили как могли..." (с)

У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5470
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Невдовзі будемо мати статистику про процент смертності.
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а слабо выяснить какой китайский лаборант разбил колбу с коронавирусом? Вирус-то не из космоса прилетел. "ох вы там добалуетесь, ох вы доизвлекаетесь..."
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Боюсь что не китайский лаборант.... Не хочется быть сторонником теории заговора, но посмотрев на то что происходит последний год в отношениях США и Китая.....
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Получается 2,8% заболевших умерли. Да, достаточный опасный вирус, но не более, грипп каждый год на пневмониях тоже уносит прилично жизней. Паника вокруг этого вируса скорей в больше вреда принесет чем сам возбудитель, никто не сможет посчитать эмоциональных срывов, гипетронических кризов, инфарктов и несчастных случаев, которые вызывает подобная паника.
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вопрос во что, и как быстро он мутирует....
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Видишь, ещё вчера- 56 умерли а на сегодня уже 80. То есть всё нормально, никакой паники что прогрессия умирающих 50% в день?
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Пора згадати класику
Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна
И нам не до сна,....
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А Потап с Настей предупреждали нароТ, что будут "пырышки-пупырышки" если делать это У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1210 в "стиле собачки".. У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1556
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А не проще ли тр.сообщение с Китаем перекрыть,и вопрос решен. А не" ударим градусниками по вирусу".
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по статистике в год во время секса в мире помирает около 50 тысяч человек, Но почему то человечество не перестает трахаться А тут от разновидности гриппа с осложнениями откинуло тапки 56 человек. Вот журналюги наганяют панику, а то хим корпорациям нужно продавать всякий мусор под видом лекарственных препаратов. Фоточки из Китая, Японии - там люди в масках ходили и год назад и без вирусов всяких, потому что реально паршивая экология от промышленности
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А не проще ли тр.сообщение с Китаем перекрыть,и вопрос решен. А не" ударим градусниками по вирусу".
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