 Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає Компанія для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких – для посилення боротьби з корупцією. Очолить Комітет Сергій Лещенко, членами Комітету також будуть Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд", - йдеться в повідомленні.
"Зі створенням цього спеціалізованого Комітету, який в своєму роді є першим поміж державних підприємств, ми підкреслюємо, що протидія корупції і комплаєнс є першочерговими завданнями для Наглядової Ради Укрзалізниці" - заявив після засідання Голова Наглядової Ради Шевкі Аджунер. "Це дасть нам можливість системно слідкувати як Компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні покращення у цьому питанні".
Чи то вдячність за поливання брудом Порошенка.
Нарешті Сірожа, фігурант корупційної справи НАБУ (з купівлі ним квартири в центрі Києва) нализав.
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858) За матеріалами: Леонід Глібов.
"А может быть без Порошенка будет лучше ?"
главное - назначить...а результаты и польза...какая разница? ))))
Скоро: він купить нові квартири ...
Смешно... Сами признают коррупцию. И теперь хотят с ней бороться. Опять смешно. Может, просто посадить виновных и не плодить комитеты. Сэкономим, мля!
можно ничего и не добавлять! ))))
Через неделю выяснилось, что Сергей через Сбербанк заплатил за новую, дорогостоящую квартиру. Откуда деньги на квартиру? Сергей объяснил, что деньги от него, еще тысяч сто долларов от его богатой девушки (у которой вся родня - сепаратисты), а остальное отдалжила Елена Притула.
Еще через неделю Лещенко меняет свою историю и выясняется, что деньги ему дала не девушка, а мама.
Я тогда спросил у девушки Сергея, как так получилось у них забавно врать, на что ответ последовал хамский: "какая вам нафиг разница?"
Вам ничего не напоминает это выражение?https://site.ua/miroslav.oleshko/7097/
так испохабили нужное дело... даже не смешно
логики нет... но какой-то ж принцип или какое-то объяснение этого назначение бы услышать
почему именно сирожа? прямо раздирают на части этого нужного и жадного глиста
дитя сороса или транснационального капитала глава комитета как Вы думаете на какую сторону он встанет в принятии решений
не, ну понятно. кому ж ещё с коррупцией бороться?
І щуку кинули у річку...". (Глібов).
Вся "чесність" "нової влади"... Продажного, корумпованого "дряпічку" поставили бороться з продажністю і корупцією...
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже! Пропал калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
- Собачье сердце. Гл. 2
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
. /
.
"Ми - це гумус. ... наша роль - це перегній, а вже на нас виросте покоління принципово нових політиків".
Я так думаю, що на такому отруєному "гумусі-перегної" вирости в принципі нічого не може. Вичищати прийдется і знеражувати
Наприклад документально підтверджено, що саме Портнов і його люди допомогли Лещенко в судовому процесі по "маленькій" квартирці, придбаній народним депутатом на "взяті у борг" гроші.
Мовою звичайних людей така допомога називається надання юридичних або ж адвокатських послуг та безумовно коштує грошей. Враховуючи статус учасників, рівень підтримки та досягнуті результати - то грошей чималих.
Доказом впливу Портнова на суд в інтересах Лещенко може служити електронне листування цих двох осіб.
http://hvylya.net/news/digest/leshhenko-priznal-chto-ne-raz-obshhalsya-s-rossiyskim-oligarhom-grigorishinyim-u-nego-doma.html
https://korrespondent.net/ukraine/3744752-leschenko-zakluichyl-myllyonnyi-kontrakt-s-hryhoryshynym-smy
Годовой гонорар Лещенко составляет 1,2 миллиона долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов Григоришин выделил 1,5 миллиона гривен ежемесячно.
С Григоришиным я знаком 12 лет, когда взял у него первое интервью, я с ним общался и буду общаться.Источник: https://censor.net.ua/n397826
Лещенко мочит тех коррупционеров, которые противны тем коррупционерам, что его наняли.
Лещенко о своей встрече с российским олигархом Григоришиным: "С Григоришиным я знаком 12 лет, я с ним общался и буду общаться"
https://censor.net.ua/news/397826/leschenko_o_svoeyi_vstreche_s_rossiyiskim_oligarhom_grigorishinym_s_grigorishinym_ya_znakom_12_let_ya
Хвиля
Нардеп Сергей Лещенко, кроме Константина Григоришина дружит с еще одним олигархом.
Об этом экс-министр экологии Игорь Шевченко написал в своей статье Двойные стандарты Сергея Лещенко на «Хвиле» .
Как заявляет Шевченко, олигарх даже оплачивает счета Лещенко.
«Кстати, у «кристально чистого» молодого политика Сережи Лещенко есть еще один давний знакомый. По странному стечению обстоятельств этот знакомый тоже очень известный олигарх, намного известнее, чем Григоришин. С этим олигархом Сережа не только регулярно общается, но и регулярно получает от него вполне материальные блага в виде перелетов на чартерном самолете в Европу и обратно, трансферов на комфортабельном автобусе до шикарных европейских отелей и проживание в них по несколько сот евро за сутки, обеды и ужины в дорогих европейских ресторанах», - написал Шевченко.
Как утверждает бывший министр, все это продолжается уже 10 лет, а может и больше.
По его словам, это все происходит публично и в присутствии других коллег и политиков.
«Или за все это Вы, Сергей, тоже платили из своего кармана? Вы же прекрасно понимаете о чем я, правда, Сергей? Вы бы могли прокомментировать это, и если я не прав, предоставить документы, подтверждающие оплату всех этих перелетов и проживаний?», - пишет Шевченко.
http://www.kp.ru/daily/26558.4/3574567/
Только для дальнейшей раскрутки «Украинской правды» и взлета партии Найема-Лещенко нужен мощный старт, повод. Не менее громкий, чем когда-то с Гонгадзе.
И вот вам взрыв в центре Киева.
ФашистиКорупціонери майбутнього будуть називати себе антифашистамиантикорупціонерами.
Через неделю выяснилось, что Сергей через Сбербанк заплатил за новую, дорогостоящую квартиру. Откуда деньги на квартиру? Сергей объяснил, что деньги от него, еще тысяч сто долларов от его богатой девушки (у которой вся родня - сепаратисты), а остальное отдалжила Елена Притула.
Еще через неделю Лещенко меняет свою историю и выясняется, что деньги ему дала не девушка, а мама.
Я тогда спросил у девушки Сергея, как так получилось у них забавно врать, на что ответ последовал хамский: "какая вам нафиг разница?"
Вам ничего не напоминает это выражение?https://site.ua/miroslav.oleshko/7097/
«Похоже, деловой партнер Павла Лазаренко, российский олигарх Константин Григоришин настойчиво ищет пути как вернуть себе политическое и экономическое влияние на Украине. Как и в случае с украинской Коммунистической партией, парламентскую фракцию которой Григоришин щедро в прошлом финансировал, Константин Иванович похоже нашел среди молодых но не очень честных украинских политиков «комсомольцев», которые готовы заниматься созданием платформы для его возвращения. Речь идет о «принципиальном» борце с коррупцией народном депутате Украины Сергее Лещенко, чья имеющаяся в нашем распоряжении внушительная переписка, свидетельствует о том, что «союз доллара и пера» лелеет далеко идущие планы. Вашему вниманию предоставляется пока лишь малая ее часть, которая свидетельствует об оказании Лещенко совсем не волонтерской помощи Григоришину в организации и появлении «наделавшего много шума» интервью «Украинской правде» - говорится в сообщении на сайте cyberguerrilla.
https://www.cyberguerrilla.org/paste/?5***************#kE4836t3AY6MXWbD5N+1GnotVniSXYfnecTm/G29Kts=