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 Політика України
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Все про:корупція (2121) Лещенко (329) Ослунд (2) Укрзалізниця (896) Аудіцкас (3)

 Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці"

Наглядова Рада "Укрзалізниці" на своєму засіданні 23 січня ухвалила рішення утворити Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає Компанія для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких – для посилення боротьби з корупцією. Очолить Комітет Сергій Лещенко, членами Комітету також будуть Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд", - йдеться в повідомленні.

"Зі створенням цього спеціалізованого Комітету, який в своєму роді є першим поміж державних підприємств, ми підкреслюємо, що протидія корупції і комплаєнс є першочерговими завданнями для Наглядової Ради Укрзалізниці" - заявив після засідання Голова Наглядової Ради Шевкі Аджунер. "Це дасть нам можливість системно слідкувати як Компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні покращення у цьому питанні".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172048
 
 
 Топ коментарі
 
За що йому така посада ?
Чи то вдячність за поливання брудом Порошенка.
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Ежели каррупцию низззя пабедить, нада ее возглавить!
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За що йому така посада ?
Чи то вдячність за поливання брудом Порошенка.
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Емм, а хто ж був хазяїном Лєща роках так в 2014-2016?))))
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Левочкин больше по найему заведовал. По Лещу спец.службы (судя по всем разных стран) и Григоришин.
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Не тільки. Іще за вміння лизати та облизувати усе зелене
Нарешті Сірожа, фігурант корупційної справи НАБУ (з купівлі ним квартири в центрі Києва) нализав.
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Соска чи Григоришина чи Льовочкіна.
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На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858) За матеріалами: Леонід Глібов.
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Але, ЗЕльоные,

"А может быть без Порошенка будет лучше ?" Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 3547
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ГлавПроститутку поставили громить бордели Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 61
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Змея кусает себя за хвост - символ бесконечности. Лещенко - кусает себя за карман - символ нынешней эпохи борьбы с коррупцией! Квартирку в престижном доме верни, антикоррупционер хренов... Ой чую у "антикоррупционера" или "любимого человека" антикоррупционера теперь еще, и не одна, квартирка появиться (или "домик")!
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Ежели каррупцию низззя пабедить, нада ее возглавить!
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Вот увидите Серёня Лещ к своим "жалким" 500 тысяч гривен зарплаты еще затребует доплаты за непосильный и тяжелый труд.
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Гранты кончились, теперь еще вкусней-УкрЗЕлезница.
Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 4787
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ну, все теперь коррупцию покорено)ждем в декларации кристально чистого грантоеда будиночок в Испании наконец-то....
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А какая польза от этого альфонса? Оно же кроме как транжирить гранты и за юбкой прятаться больше ничего не умеет
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а где там написано про пользу? ))))
главное - назначить...а результаты и польза...какая разница? ))))
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Доброчесне перетворення корупціонера і фейкомета в антикорупціонера.

Скоро: він купить нові квартири ... Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1381
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Комплаенс - это комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона.

Смешно... Сами признают коррупцию. И теперь хотят с ней бороться. Опять смешно. Может, просто посадить виновных и не плодить комитеты. Сэкономим, мля!
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Нада антикаррупционные домкомы в каждом доме!
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а фото к статье классное!
можно ничего и не добавлять! ))))
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А на этой должности сколько зарплаты у леща будет..?? Лимон??
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Візьміть мене в якийсь антикорупційний комітет. Дуже важко вже стало гроші заробляти.
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А своего любимого человека он туда тоже пристроит?
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Не, того что денег ему на хату дал. Наем то ведь уже хорошо пристроен
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Одно из немногих достойных назначений!!! Если отслеживать ряд сми то можно заметить как последнюю неделю на Лещенка льют дерьмо, не обвиняя только наверное в убийстве Кеннеди.
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сирожа, откуда бабель на квартиру в 200 квадратов?
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В 2016 году вспыхнул скандал с квартирой Лещенка за несколько миллионов гривен в центре Киева. Ложь Лещенка тогда насмешила многих. Так вначале его поймали за посещением Сбербанка России, Сергей заявил обществу, что это не нашего ума дело, для чего он посещал российское учерждение.
Через неделю выяснилось, что Сергей через Сбербанк заплатил за новую, дорогостоящую квартиру. Откуда деньги на квартиру? Сергей объяснил, что деньги от него, еще тысяч сто долларов от его богатой девушки (у которой вся родня - сепаратисты), а остальное отдалжила Елена Притула.
Еще через неделю Лещенко меняет свою историю и выясняется, что деньги ему дала не девушка, а мама.

Я тогда спросил у девушки Сергея, как так получилось у них забавно врать, на что ответ последовал хамский: "какая вам нафиг разница?"


Вам ничего не напоминает это выражение?https://site.ua/miroslav.oleshko/7097/
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Лещенко - антикоррпуционер.. Это какой-то нелепый сюр!!!
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прикольно да? )))
так испохабили нужное дело... даже не смешно
логики нет... но какой-то ж принцип или какое-то объяснение этого назначение бы услышать
почему именно сирожа? прямо раздирают на части этого нужного и жадного глиста
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серлещ пристроился все-таки, непотопляемое дерьмо
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Він електровоз постійного току від електровоза перемінного току хоч відрізнить? Знайшли, блін, залізничника...
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Честно эта личность уже просто вызывает раздражение " великий специалист"

дитя сороса или транснационального капитала глава комитета как Вы думаете на какую сторону он встанет в принятии решений
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Він дитя грошей. Хто більше платить, за того і гребе. Завтра вітер змінится і Сірожа одразу змінить хазяїв. Останні, тривалий час гидували їм, але врешті-решт кинули кісточку
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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"и для усиления борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко".
не, ну понятно. кому ж ещё с коррупцией бороться?
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Коррупционер возглавит антикоррупционер возглавит антикоррупционній комитет
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"Послухали Лисичку
І щуку кинули у річку...". (Глібов).
Вся "чесність" "нової влади"... Продажного, корумпованого "дряпічку" поставили бороться з продажністю і корупцією...
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«- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже! Пропал калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
- Собачье сердце. Гл. 2
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Сирожа Лещенко
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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Вот так это говно использует всех и все, что попадается ему на пути и по головам идет к деньгам
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пацанята- соросята должны организовать дефолт в Украине
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То німецька компанія бере ОЦЕ в управління чи відмовилась?
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То жарт??? вОно буде головним коррррррупціонером Укрзалізниці!!! Його гнати треба з усіх посад!!!
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Лещенко (цитата):

"Ми - це гумус. ... наша роль - це перегній, а вже на нас виросте покоління принципово нових політиків".
Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 4552

Я так думаю, що на такому отруєному "гумусі-перегної" вирости в принципі нічого не може. Вичищати прийдется і знеражувати
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Ну, наверное это так иносказательно признался нам в том,что он говно
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Може Сірожу взяли у якості "перегною"
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Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
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З ДУЖЕ компетентних джерел підтверджено інформацію, що відомий український антикорупціонер С.Лещенко плідно контактує з опальним діячем часів Януковича Портновим, який переховується в Москві. Та що там контактує - просить і отримує від Портнова реальну допомогу у вирішенні своїх питань в судових інстанціях.
Наприклад документально підтверджено, що саме Портнов і його люди допомогли Лещенко в судовому процесі по "маленькій" квартирці, придбаній народним депутатом на "взяті у борг" гроші.
Мовою звичайних людей така допомога називається надання юридичних або ж адвокатських послуг та безумовно коштує грошей. Враховуючи статус учасників, рівень підтримки та досягнуті результати - то грошей чималих.
Доказом впливу Портнова на суд в інтересах Лещенко може служити електронне листування цих двох осіб.
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Лещенко признал, что не раз общался с российским олигархом Григоришиным у него дома
http://hvylya.net/news/digest/leshhenko-priznal-chto-ne-raz-obshhalsya-s-rossiyskim-oligarhom-grigorishinyim-u-nego-doma.html
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Лещенко заключил миллионный контракт с Григоришиным
https://korrespondent.net/ukraine/3744752-leschenko-zakluichyl-myllyonnyi-kontrakt-s-hryhoryshynym-smy
Годовой гонорар Лещенко составляет 1,2 миллиона долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов Григоришин выделил 1,5 миллиона гривен ежемесячно.
С Григоришиным я знаком 12 лет, когда взял у него первое интервью, я с ним общался и буду общаться.Источник: https://censor.net.ua/n397826
Лещенко мочит тех коррупционеров, которые противны тем коррупционерам, что его наняли.
Лещенко о своей встрече с российским олигархом Григоришиным: "С Григоришиным я знаком 12 лет, я с ним общался и буду общаться"
https://censor.net.ua/news/397826/leschenko_o_svoeyi_vstreche_s_rossiyiskim_oligarhom_grigorishinym_s_grigorishinym_ya_znakom_12_let_ya
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Классика поставили козла капусту охранять, еще и место выбрали где капусты очень много и она очень плохо лежит.
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Так шо на одного гривеневого миллиардера теперь больше в Украине станет)
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У Сергея Лещенко есть еще один близкий олигарх, - экс-министр
Хвиля

Нардеп Сергей Лещенко, кроме Константина Григоришина дружит с еще одним олигархом.
Об этом экс-министр экологии Игорь Шевченко написал в своей статье Двойные стандарты Сергея Лещенко на «Хвиле» .
Как заявляет Шевченко, олигарх даже оплачивает счета Лещенко.
«Кстати, у «кристально чистого» молодого политика Сережи Лещенко есть еще один давний знакомый. По странному стечению обстоятельств этот знакомый тоже очень известный олигарх, намного известнее, чем Григоришин. С этим олигархом Сережа не только регулярно общается, но и регулярно получает от него вполне материальные блага в виде перелетов на чартерном самолете в Европу и обратно, трансферов на комфортабельном автобусе до шикарных европейских отелей и проживание в них по несколько сот евро за сутки, обеды и ужины в дорогих европейских ресторанах», - написал Шевченко.
Как утверждает бывший министр, все это продолжается уже 10 лет, а может и больше.
По его словам, это все происходит публично и в присутствии других коллег и политиков.
«Или за все это Вы, Сергей, тоже платили из своего кармана? Вы же прекрасно понимаете о чем я, правда, Сергей? Вы бы могли прокомментировать это, и если я не прав, предоставить документы, подтверждающие оплату всех этих перелетов и проживаний?», - пишет Шевченко.
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Гранты рубят - жизни летят: с убийства Шеремета на Украине может начаться передел власти
http://www.kp.ru/daily/26558.4/3574567/
Только для дальнейшей раскрутки «Украинской правды» и взлета партии Найема-Лещенко нужен мощный старт, повод. Не менее громкий, чем когда-то с Гонгадзе.
И вот вам взрыв в центре Киева.
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Жінка народного депутата України, знаного борця з корупцією і патріотаЛещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5341 Сергія Лещенко @Leshchenkos - називає українську вишиванку "ВИШИВАТКА".
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Ну все--приїхали. Корупціонер" бореться"" з корупцією.
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Лещенко мочит тех коррупционеров, которые противны тем коррупционерам, что его наняли.
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Жулика и лжеца поставили следить за кражами...
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Фашисти Корупціонери майбутнього будуть називати себе антифашистами антикорупціонерами.
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В 2016 году вспыхнул скандал с квартирой Лещенка за несколько миллионов гривен в центре Киева. Ложь Лещенка тогда насмешила многих. Так вначале его поймали за посещением Сбербанка России, Сергей заявил обществу, что это не нашего ума дело, для чего он посещал российское учерждение.
Через неделю выяснилось, что Сергей через Сбербанк заплатил за новую, дорогостоящую квартиру. Откуда деньги на квартиру? Сергей объяснил, что деньги от него, еще тысяч сто долларов от его богатой девушки (у которой вся родня - сепаратисты), а остальное отдалжила Елена Притула.
Еще через неделю Лещенко меняет свою историю и выясняется, что деньги ему дала не девушка, а мама.

Я тогда спросил у девушки Сергея, как так получилось у них забавно врать, на что ответ последовал хамский: "какая вам нафиг разница?"


Вам ничего не напоминает это выражение?https://site.ua/miroslav.oleshko/7097/
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Хакеры взломали электронную переписку Сергея Лещенко
«Похоже, деловой партнер Павла Лазаренко, российский олигарх Константин Григоришин настойчиво ищет пути как вернуть себе политическое и экономическое влияние на Украине. Как и в случае с украинской Коммунистической партией, парламентскую фракцию которой Григоришин щедро в прошлом финансировал, Константин Иванович похоже нашел среди молодых но не очень честных украинских политиков «комсомольцев», которые готовы заниматься созданием платформы для его возвращения. Речь идет о «принципиальном» борце с коррупцией народном депутате Украины Сергее Лещенко, чья имеющаяся в нашем распоряжении внушительная переписка, свидетельствует о том, что «союз доллара и пера» лелеет далеко идущие планы. Вашему вниманию предоставляется пока лишь малая ее часть, которая свидетельствует об оказании Лещенко совсем не волонтерской помощи Григоришину в организации и появлении «наделавшего много шума» интервью «Украинской правде» - говорится в сообщении на сайте cyberguerrilla.
https://www.cyberguerrilla.org/paste/?5***************#kE4836t3AY6MXWbD5N+1GnotVniSXYfnecTm/G29Kts=
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ще одна продажна курва на службі в зєлєгнійих "слугах"...суди гроші повертають пачками бородатій бабушкє з наших кишень..то є чим платити запроданцям...
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Во-первых ,ни СИрожа а ЗЕрожа ,во-вторых,а кому как не ему? Знатный боец,неподкупный ,кристально честный и сильно верующий! Дайте ему пол-года ! Осенью увидим плоды....если какие останутся.
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Раз мочат Лещенко, брызгая фейками, слюной и желчью, долбозвоны и сказочные персонажи в комментариях на этом сайте, значит назначение Сергея очень правильное, нужное и полезное для эффективной борьбы с тотальной коррупцией в Укразализныци.
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