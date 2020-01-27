 РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про коронавірус, а МЗС - рекомендувати українцям залишити Китай

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО.
"Під час наради Секретар РНБО України (Олексій Данілов. - Ред.) наголосив на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією у частині можливості поширення нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів", - повідомляє пресслужба РНБО.
Зокрема, Данілов зазначив, що пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українськими дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збір інформації про них та встановлення контактів.
Міністерству охорони здоров'я України доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу шляхом надання відповідних рекомендацій про ознаки вірусу; заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам.
"Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні", - йдеться в повідомленні.
Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.
"Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом", - додали в РНБО.
Зеленских действительно предвестник апокалипсиса
И делает это Чел даже без надлежащей амуниции, в ватно-марлевой. Чистая и незамутненная сельская показушка. Как во всем прочем…
Нормальное же поведение нормального государства чуть иное. Оперативный спец/штаб оперативный, который в онлайне следит за происходящим и разрабатывает сценарии… Быстрая аналитика всех наших прямых коммуникаций с Китаем - сколько, какие рейсы, количество туда/обратно летящих. Отдельно - наши граждане в Поднебесной, их форматы пребывания там, провинции, работы с их семьями…
Следующий этап - аэропорты. И не только в Киеве. Четкие инструкции… Параллельно - мощная разъяснительная работа с общественным мнением. Хорошо бы - прямые успокаивающие разъяснения министра/гос топа высокого ранга. Что должно бы показать наличие таки государства у нас…
Но зачем? Можно же просто сидеть в засаде и ждать пока либо пронесёт, либо «старшие (умные) товарищи» все порешают и сделают работу за нас). Государство-то где?
веселее диджитализация и заседания под хорошо (профессионально) выставленными камерами... с планшетами на столе и умным видом на лице...
(так всегда в кино показывали, так должно проходить заседание и так усталый умный президент раздает указания....картинка красивая...толку - ноль целых шиш десятых)
Миха Чаплыга
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ТРИ ТРАНША МВФ для Украины!
... Китай тратит на борьбу с вирусняком...
А у нас Зеленский с высокоинтеллектуальным лицом (как к тому обязывает его не менее интеллектуальная собеседница из МинЗдрава) обсуждает применение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ инфракрасных термометров для погранцов при инкубационном периоде вируса в 14 дней и потоке людей в миллионы...
Одна министресса уничтожает УНИКАЛЬНОЕ отделение нефрологии в Киеве, где спасли мою дочь, бо ей жмет продать квадратные метры на Подвысоцкого и уничтожить Научные заведения Академии МедНаук... Ей пох - у нее еще не родившийся ребенок уже страдает от бедности в 36 тыс...
Вторая уничтожает Фтизиатрическую Службу... и пытается "лечить" вирус... здец нах.
Да хрен с тем вирусом китайским! Что у нас с ТУБЕРКУЛЕЗОМ? Что с туберкулезом я спрашиваю? Вы еще хотите растить детей тут? При Зеленском и его "министрах"? Герои!
А что с гриппом? Банальным сраным гриппом?
Я не вижу смысла больше критиковать Правительство... тут и так все понятно даже дегенератам. Но помимо "исполнителей" нужно судить .и ЗАКАЗЧИКА.
А заказчиком этого правительства выступает ЛИЧНО Зеленский.
П.С.: скажете электорат виноват? Да... но все электораты ошибаются, но не у всех есть ПРАВО послать к праотцам тех, кто их обманул и уничтожает вопреки обещаниям.
АМИНЬ.
Ну что, товарищи! Все уже почитали мега новости о мега штабе по борьбе с коронавирусом китайским?
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
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