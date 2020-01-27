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 РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про коронавірус, а МЗС - рекомендувати українцям залишити Китай

Рада національної безпеки і оборони України доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про новий коронавірус, а Міністерству закордонних справ - рекомендувати українцям залишити Китай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО.

"Під час наради Секретар РНБО України (Олексій Данілов. - Ред.) наголосив на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією у частині можливості поширення нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів", - повідомляє пресслужба РНБО.

Зокрема, Данілов зазначив, що пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українськими дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збір інформації про них та встановлення контактів.

Міністерству охорони здоров'я України доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу шляхом надання відповідних рекомендацій про ознаки вірусу; заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам.

"Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні", - йдеться в повідомленні.

Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.

"Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом", - додали в РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172042
 
 
 Топ коментарі
 
Люди вымирают в Украине. Без всяких вирусов. Не делайте сенсацию,пытаясь ею замазать реальную угрозу.
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Скалецкая? Кто это вообще? Девочка, которая просто ходит мимо. Чтобы на полном серьезе организовать… замер температуры в самолете из Китая).
И делает это Чел даже без надлежащей амуниции, в ватно-марлевой. Чистая и незамутненная сельская показушка. Как во всем прочем…
Нормальное же поведение нормального государства чуть иное. Оперативный спец/штаб оперативный, который в онлайне следит за происходящим и разрабатывает сценарии… Быстрая аналитика всех наших прямых коммуникаций с Китаем - сколько, какие рейсы, количество туда/обратно летящих. Отдельно - наши граждане в Поднебесной, их форматы пребывания там, провинции, работы с их семьями…
Следующий этап - аэропорты. И не только в Киеве. Четкие инструкции… Параллельно - мощная разъяснительная работа с общественным мнением. Хорошо бы - прямые успокаивающие разъяснения министра/гос топа высокого ранга. Что должно бы показать наличие таки государства у нас…
Но зачем? Можно же просто сидеть в засаде и ждать пока либо пронесёт, либо «старшие (умные) товарищи» все порешают и сделают работу за нас). Государство-то где?
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Миха Чаплыга
43 мин. ·

ТРИ ТРАНША МВФ для Украины!
... Китай тратит на борьбу с вирусняком...
А у нас Зеленский с высокоинтеллектуальным лицом (как к тому обязывает его не менее интеллектуальная собеседница из МинЗдрава) обсуждает применение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ инфракрасных термометров для погранцов при инкубационном периоде вируса в 14 дней и потоке людей в миллионы...

Одна министресса уничтожает УНИКАЛЬНОЕ отделение нефрологии в Киеве, где спасли мою дочь, бо ей жмет продать квадратные метры на Подвысоцкого и уничтожить Научные заведения Академии МедНаук... Ей пох - у нее еще не родившийся ребенок уже страдает от бедности в 36 тыс...
Вторая уничтожает Фтизиатрическую Службу... и пытается "лечить" вирус... здец нах.
Да хрен с тем вирусом китайским! Что у нас с ТУБЕРКУЛЕЗОМ? Что с туберкулезом я спрашиваю? Вы еще хотите растить детей тут? При Зеленском и его "министрах"? Герои!
А что с гриппом? Банальным сраным гриппом?
Я не вижу смысла больше критиковать Правительство... тут и так все понятно даже дегенератам. Но помимо "исполнителей" нужно судить .и ЗАКАЗЧИКА.
А заказчиком этого правительства выступает ЛИЧНО Зеленский.
П.С.: скажете электорат виноват? Да... но все электораты ошибаются, но не у всех есть ПРАВО послать к праотцам тех, кто их обманул и уничтожает вопреки обещаниям.
АМИНЬ.
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РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про коронавірус, а МЗС - рекомендувати українцям залишити Китай - Цензор.НЕТ 4668

Зеленских действительно предвестник апокалипсиса
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Учора дивився фыльм "Заражение". Один в один з теперішнею ситуацією.
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Китайцам само время задуматься над миграцией в парашу.
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Люди вымирают в Украине. Без всяких вирусов. Не делайте сенсацию,пытаясь ею замазать реальную угрозу.
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Так ! Необхідно терміново привезти вірус в Україну ! Наш штаб ,створений Прєзідєнтом Зєлєнскім,ефективно його поборе !
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Скалецкая? Кто это вообще? Девочка, которая просто ходит мимо. Чтобы на полном серьезе организовать… замер температуры в самолете из Китая).
И делает это Чел даже без надлежащей амуниции, в ватно-марлевой. Чистая и незамутненная сельская показушка. Как во всем прочем…
Нормальное же поведение нормального государства чуть иное. Оперативный спец/штаб оперативный, который в онлайне следит за происходящим и разрабатывает сценарии… Быстрая аналитика всех наших прямых коммуникаций с Китаем - сколько, какие рейсы, количество туда/обратно летящих. Отдельно - наши граждане в Поднебесной, их форматы пребывания там, провинции, работы с их семьями…
Следующий этап - аэропорты. И не только в Киеве. Четкие инструкции… Параллельно - мощная разъяснительная работа с общественным мнением. Хорошо бы - прямые успокаивающие разъяснения министра/гос топа высокого ранга. Что должно бы показать наличие таки государства у нас…
Но зачем? Можно же просто сидеть в засаде и ждать пока либо пронесёт, либо «старшие (умные) товарищи» все порешают и сделают работу за нас). Государство-то где?
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та ну... это совсем по взрослому и скучно...
веселее диджитализация и заседания под хорошо (профессионально) выставленными камерами... с планшетами на столе и умным видом на лице...
(так всегда в кино показывали, так должно проходить заседание и так усталый умный президент раздает указания....картинка красивая...толку - ноль целых шиш десятых)
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Я бы еще добавил что нужны временные закрытые зоны вне городов для людей. Может бывшие военные городки какие переоборудовать и т.д. Одни объекты должны быть для карантина - есть подозрения направили на обследование и карантин неделю. Другие уже четко для больных.
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На неделю? Это бочина, вирус победил! На четыре.
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Я ж не против четыре значит четыре. Но сам факт что такие объекты должны быть подготовлены заранее а не потом аврально больных по городским больницам распихивать и удивляться как началась эпидемия.
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Миха Чаплыга
43 мин. ·

ТРИ ТРАНША МВФ для Украины!
... Китай тратит на борьбу с вирусняком...
А у нас Зеленский с высокоинтеллектуальным лицом (как к тому обязывает его не менее интеллектуальная собеседница из МинЗдрава) обсуждает применение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ инфракрасных термометров для погранцов при инкубационном периоде вируса в 14 дней и потоке людей в миллионы...

Одна министресса уничтожает УНИКАЛЬНОЕ отделение нефрологии в Киеве, где спасли мою дочь, бо ей жмет продать квадратные метры на Подвысоцкого и уничтожить Научные заведения Академии МедНаук... Ей пох - у нее еще не родившийся ребенок уже страдает от бедности в 36 тыс...
Вторая уничтожает Фтизиатрическую Службу... и пытается "лечить" вирус... здец нах.
Да хрен с тем вирусом китайским! Что у нас с ТУБЕРКУЛЕЗОМ? Что с туберкулезом я спрашиваю? Вы еще хотите растить детей тут? При Зеленском и его "министрах"? Герои!
А что с гриппом? Банальным сраным гриппом?
Я не вижу смысла больше критиковать Правительство... тут и так все понятно даже дегенератам. Но помимо "исполнителей" нужно судить .и ЗАКАЗЧИКА.
А заказчиком этого правительства выступает ЛИЧНО Зеленский.
П.С.: скажете электорат виноват? Да... но все электораты ошибаются, но не у всех есть ПРАВО послать к праотцам тех, кто их обманул и уничтожает вопреки обещаниям.
АМИНЬ.
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Заказчики - внешнее управление. Украина с первого дня своей независимости выполняет рекомендации западных "партнеров".
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Коронвирус появился на горизонте. Теперь можно и отдохнуть и не говорить о кори, дефтирии, туберкулезе, и героически на дувать щеки на борьбе с коронвирусом пока он не появится. А там дальше что нибудт придумают, пипл схавает. Где народовладдя Брехун-Оманский
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Страна-агрессор и страна-Казахстан (через которую теперь мы как и раньше напрямую торгуем со страной-агрессором) закрыли пассажирские авиаперевозки в Китай, а Украина - нет.

Ну что, товарищи! Все уже почитали мега новости о мега штабе по борьбе с коронавирусом китайским?
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Йойой , шо сталося ? а только вчера кричали шо вирус Украине не угрожает..
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
©
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" по данным разведки США в Китае, на 23 января 2020 уже 2,8 млн. инфицированных.,112 000 уже погибли. Причина смерти : полиорганная недостаточность. И это очень отличаются от публичного - 830 зараженных и 80 смертельных случаев. Трупы просто доставляют на мусоросжигательные заводы, никаких похорон, никаких торжественных церемоний. Трупы просто сжигают. По состоянию на 23 января правительство Китая поместило на карантин в общей сложности 11 городов. Китайские военные оказывают помощь в блокировании этих городов. Все они носят биозащитные костюмы. В провинции Чжэцзян всем жителям велено оставаться в своих домах. Это 60 млн. человек. На блокпосты прибывает техника бронированные машины Dongfeng EQ2050 и лёгкие танки. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. ..Как будет протекать эпидемия в мире никто не знает, но в Китае она уже идёт полным ходом. Никаких вакцин от вируса нет...."
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Не минздрав сообщает: В США пациентов подозреваемых в инфицировании вирусом 2019-nCoV обследуют при помощи робототехники. Людей не подпускают.
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французы всех прилетающих из Китая помещают на две недели на карантин в изоляторы..
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Живу в Гуанчжоу. Зарплата сейчас 130000грн.. Нужно быть имбецилом чтобы уехать отсюда по «рекомендации СНБО».
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Оперативно сработали,турборежим.Никого не выпускать и не впускать в сторону Китпя,вот и все. Из-за одно какого то коня," нашигражданина,ставить угрозу безопасности страны,ну это бред
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