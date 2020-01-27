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 Політика України, За кордоном
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 Повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржили

Під час обговорення порядку роботи на зимову сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) повноваження російської делегації були оскаржені.

З відповідною пропозицією виступив литовський парламентарій Емануеліс Зінгеріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він звернувся з відповідною пропозицією, обґрунтувавши її тим, що, зокрема, в РФ не дотримуються рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Згідно з процедурою, пропозиція Зінгеріса вимагала підтримки не менше 30 представників від п'яти національних делегацій в ПАРЄ, і вона цю підтримку отримала.

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Регламент асамблеї передбачає, що протягом найближчих 24 годин така пропозиція має бути розглянута в рамках комітету ПАРЄ з моніторингу. Потім цю пропозицію має бути прийнято або відхилено асамблеєю.

Як повідомлялося, 27-31 січня в Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. У червні 2019 року ПАРЄ повернула російську делегацію в Асамблею.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172041
 
   
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Хоч прибалти послідовні в дотримані регламенту ПАРЄ
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Дякуємо литовцям! Жаль, що українці не будують свою державу, як литовці.
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відправляйте свинособак додому в *********.
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их надо сдать в Ухань в поликлинику для опытов Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили - Цензор.НЕТ 5801
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Щось мені підказує, що воно буде відхилено
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По наглой свонособачей мордяке дать лучче...
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Слушай, а где твоя фотка с реакцией на Украину. P.S. А ты довольно милая собачьонка, однако. Да еще и писать умеешь...
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.. так а фото бешеной собаки в образе рашки у тебя не нашлось? Или вернее шакала смердячего?!! Поищи в своих документах. Заодно и на своё фото... идиота.. посмотри!!
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Шото я развидел, чтобы Украинская делегация оспаривала полномочия Роиси в ПАСЕ.
Литва и Латвия оспорили, а Украину теперь все устраивает.
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