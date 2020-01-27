 Повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржили

З відповідною пропозицією виступив литовський парламентарій Емануеліс Зінгеріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він звернувся з відповідною пропозицією, обґрунтувавши її тим, що, зокрема, в РФ не дотримуються рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Згідно з процедурою, пропозиція Зінгеріса вимагала підтримки не менше 30 представників від п'яти національних делегацій в ПАРЄ, і вона цю підтримку отримала.

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Регламент асамблеї передбачає, що протягом найближчих 24 годин така пропозиція має бути розглянута в рамках комітету ПАРЄ з моніторингу. Потім цю пропозицію має бути прийнято або відхилено асамблеєю.

Як повідомлялося, 27-31 січня в Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. У червні 2019 року ПАРЄ повернула російську делегацію в Асамблею.