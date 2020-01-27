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Все про:Кремль (211) Пєсков (585) Путін (5372)

 Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що стратегія Кремля в межах відносин з Україною ніколи не ґрунтувалася на протистоянні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив журналістам, коментуючи припущення деяких політологів, що останнім часом Москва змінила стратегію вибудовування взаємодії з Києвом, взявши курс на зближення.

"Про жодну зміну не може йтися, - сказав він. - Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. Глава держави [Володимир Путін] неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між Путіним і Зеленським встановлено "доволі ефективний контакт", - Пєсков

Представник Кремля наголосив, що становище, у якому зараз перебувають відносини Москви і Києва, "неприйнятне і суперечить історичній логіці, і на цьому завжди ґрунтувалася стратегія [Кремля], тому говорити про якісь зміни неможливо, жодних змін немає".

Нагадаємо, раніше в Кремлі прокоментували повідомлення про відставку Суркова і можливість зміни політики щодо України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172039
 
 
 Топ коментарі
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стратегия Кремля в рамках отношений с Украиной никогда не основывалась на противостоянии. Источник: https://censor.net.ua/n3172039
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Просто стратегія росії базувалася на агресії, вбивствах і анексії.
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Ну почему лгун?!
Любой насильник, тоже не хочет противостояния с жертвой - он хочет чтобы была любовь и взаимность. А вот подлая жертва, почему то против и вместо того чтобы лечь и получить удовольствие - устраивает противостояние, портя обоюдный кайф
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Але ж не з брехав! Вони справді не сподівалися, що Україна буде протистояти. Вони були впевнені, що Україна під них просто ляже.
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піськофф, досить базікати.
Загарбання, нахабна окупація, привласнення майна іншої держави - ось ваші ********** принципи "міжнародних відносин"
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Вроде не успел ничего украинофобского ляпнуть. Или я что-то пропустил?
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Он целый фильм успел снять а-ля "Крым наш" (замочил украинца с фразой «Ты мне еще, су..ка, за Севастополь ответишь») и мафия на западе была не русская, а украинская
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Не баньте его, пусть другие на идиота посмотрят
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Не надо "мишебратьев" банить, даже если он распинается сколько он укров замочил.Єто отрезвляет некоторие голови-враг рядом!
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стратегия Кремля в рамках отношений с Украиной никогда не основывалась на противостоянии. Источник: https://censor.net.ua/n3172039
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Просто стратегія росії базувалася на агресії, вбивствах і анексії.
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Ты почитай его стишки времён Крымской войны! Дугин с Чаплиным - "отдыхают"... Доходило до того, что российская цензура некоторые запретила к публикации - за ШОВИНИЗМ...
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Украина это тот остров,о который всегда разбивался ,ледник - расия. И он это знает.
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уже... в Бурятии
(символически... или кармически)
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Что то мне крайние высказывания запоребриковых начинают вызывать смутные подозрения...
Либо пытаются "дать заднюю" сохранив типа лицо
Либо все порешали с беней и Соплей по сдаче Украины.
Будем посмотреть.
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что ты тут еще хочешь посмотреть? ****** уже настал. нарид предпочел цепь и миску свободе.
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підтверджую!
якщо хочеш захопити, то яке ж протистояння?
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согласен . на противостоянии не основывалась . основывалась на захвате и полной оккупации . но что то пошло не так
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Тобто анексія, захоплення Криму, постачання зброї, вбивства, політичні переслідування, крадіжки...це "ссора". Вам дійсно тут не раді.
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мышебратья меняют тактику. да и падеж украинофобских попов наметился.
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У них тперь новое веяние- народная дипломатия, "мишебратья".И єто после тисяч убитих,покалеченних, голов cолдат в посилках
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СУЩНОСТЬ РАSSЕЯН : посвящается...

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: НЕ будет иначе.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
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Она базировалась на одном, газ-шантаж, паспорт всем, кто до распада СССР, на паспорт повелось не очень много
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Голубь мира, прилетев из Москвы (…), невольно для себя превратился в живого носителя заразы.
Н. Бережанский (Николай Козырев), историк и публицист («Сегодня», Рига, 9 дек. 1919 г.)
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Я, русский из ******, с Урала - вижу, как наши песковы с путями и ваши олигархи ссорят две страны, которые могли бы жить мирно. Пусть без поцелуев и обнимашек - но мирно.
Паны дерутся - у хлопцев чубы трещат..(
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видимо, вам не отрезали башку украинские нацики во время первой чеченской Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4854 россиянин
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Раз пишу, значит, не отрезали)
Жил все детство до 16 лет на Кубани, куча друзей-украинцев, никогда не конфликтовали. На уровне народов не конфликтуют сапиенсы - только на уровне правительств, которые уже засирают бошки людям. И наши, и немцы, и ваши - охеревали на войне, не понимая в конце концов, что их погнало на смерть
Ни один нормальный человек в России не за путина, как и у вас ни один нормальный человек не за зеленского.
Так и живем..
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не отрезали, а зря! популяцию идиотов надо сокращать! а свиньи сами накликали на себя беду и продолжают!
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Ни один нормальный человек в России не за путина
Но как-то ***** набирает большинство на каждых выборах уже 20 лет. При всех приписках и подтасовках за него действительно большинство россиян. Поэтому нет смысла говорить о друзьях-украинцах. Слишком дорого нам обходится ваша дружба.
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иди ты нахер, русский с Урала.. живи в своих ******, а сюда даже нос свой поганый не суй..
потеряешь и нос, и голову!!!!
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В Крыму нет и следа от хрюканины, там он в безопасности
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как говорил воШдь и кумир рюских, товарищ Сталин: хороший рюский - мертвый рюский
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а у тебя особых вариантов нет: или тебя чечены в зад отдолбят, или мы тебе бошку отрежим..
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З чого ви вирішили, що він тупий? Я його давно знаю і стверджую протилежне. А з вами нормального життя не буде ніколи. Тому його порада актуальна.
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То-есть, нормальный диалог здесь в принципе не приветствуется, сайт просто для брызг слюнями? Печально бы это было, надеялся выяснить-таки с умными людьми - с чего баня покосилась. Я лично в жизни не занимался геноцидом)) и нацизмом, не голосовал за рыбомордого и не держу перед глазами пресловутую "методичку")) - вообще, не очень верю в их существование. Просто русский интеллигент, литератор, поэт.
Так диалог невозможен?
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З вами після всього, що ви зробили діалогу не буде.
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Нет!.. все диалоги закончились весной 2014 года.. а теперь только через прицел автомата!
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приняли 1.5 миллиона беженцев, бежавших от геноцида, от "самообстрелов"... он прав
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назойливая кацапская свинья, сейчас придет ветеринар и в очередной раз сделает эвтаназию
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стратегия Кремля всегда зиждилась на подкупе (коррупции) нашей политической, экономической, научной, военной элиты..
принцип Кремля прост: мы вам много денег - а вы продаете душу и Родину..
и многие соглашались!
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В думе начались дебаты
Чешут репы депутаты
Как Володе угодить
Что на днюху подарить
Что бы удивить родного
Может быть нанять портного
Да костюмчик золотой
Пояс с стразами крутой
Аль из платины трусы
Да за миллиард часы
Яхту,замок,самолёт
Чешет репу - патриот...
Всё старо и всё привычно
А ведь нужно необычно
Что бы удивить Царя
Но идеи все - ФИГНЯ...
Но тут вышел Жириновский
Проявив свой лик бойцовский
И кричит-мол есть идея!!!
Надо думе поскорее
Подарить вождю страну!!!
Немцам объявить войну!!!
И Прибалтику в придачу
Там построим Вове дачу!!!
Крым ведь наш Абхазы тоже
И в Донбассе наши рожи
В общем хороша идея
Голосуем поскорее!
А у Думы чернь толпится
Ждёт решения столица
Все с гранатам в руках
Нагонять на Запад страх
Ждут артисты с калашами
Бетееры с алкашами
Патриоты всей страны
В предвкушении войны
Тут выходит наш Димон
На Кремлёвский на балкон
Чуть напыжился - пригнулся
И прицелившись сморкнулся
И кричит - Аллах акбар!
Собирайся млад и стар!
Дарим Вовочке Европу!
Поднимай Россия жопу
В направлении границы
Будем грабить - веселиться!
Дуйте скопом на рейхстаг
Водрузить Российский флаг!
На Кремлёвское крыльцо
Почесать своё яйцо
Вдруг выходит президент
Чтоб сорвать аплодисмент
Молвил-Угодили братцы!
Вижу вы готовы драться
Раз собрались у Кремля
Славить славного меня
Но подарок мелок этот
Мне друзья нужна планета!
Я ведь Бог!-Вершитель судеб!
Пусть моя планета будет!
--
А вверху смеялся Бог
-Даже я бы так не смог!!!
Мой каталог измениться
Напишу -"Росс-психбольница".
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«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г.
470 лет прошло, ничего в России не изменилось.
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Правильно, Песков! С вашей стороны "противостояния" не было... Было "угнетение", "подавление" и "подчинение", с целью "доминирования"... Вот только нас не спросили, поэтому получили "сопротивление"... А эта смесь и именуется "противостоянием"...
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Щоб ви, сYки, позахльобувались у своєму "величному, благородному" цинізмі!!! Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4058
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Помнится все начиналось с чепухи, то яблоки низя, то арбузи,то еще чего то..один санврач Онищенко чего стоил.А потом и вовсе под фанфари газ перекрили.И рефреном во всем- Украина недогосударство, мова наречие... и вооще вас нет, все наше.Плюс всякие заслание "казачки" и проплаченние партии и деятели.
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"никогда не основывалась на противостоянии" - Верно. Всегда основывалась на пожирании себе неподобных.
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Никакого противостояние. Просто не признание права на существование
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Правильно, Песков! С вашей стороны "противостояния" не было... Было "угнетение", "подавление" и "подчинение", с целью "доминирования"... Вот только нас не спросили, поэтому получили "сопротивление"... А эта смесь и именуется "противостоянием"...
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Чем хороши говорящие усы, так это тем, что что бы они ни изрекали, все следует понимать с точностью до наоборот....Не базировались они на противостоянии...,ага..! Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5067
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Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной
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а строилась на безоговорочном подчинении и завладении. Просто мысль он не закончил.
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рашист-Ты это скажи тем украинцам ,которых уничтожили рашистские снаряды и наемники...тварь
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вот такие троли без карты и компаса топят против порошенко Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3731юкацапы,фуле...мариуполь смоленский

Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9971
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а це для чого ?

http://bug.org.ua/news/suputnykovi-znimky-zafiksuvaly-sotni-rosiys-kykh-tankiv-bilia-kordonu-z-ukrainoiu-272531/

Супутникові знімки зафіксували сотні російських танків біля кордону з Україною



Цей запис опубліковано більш як рік тому
15:51 | 9.12.2018
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Ну хоть не брешет туалетный ершик...Бо он же так и сказал, шо в политике кремляди в отношении к Украине ничего не поменялось... Просто мы, украинцы, эту политику воспринимаем как загарбницьку, а кремлядь , как торжество "справедливости" (исторической).
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Московія завжди була підлою,брехливою,кровожерним рабським гулагом.
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