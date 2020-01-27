 На Львівщині чиновникам оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За версією слідства, глава Жидачівської РДА видав незаконний ордер на вирубку 288 дерев поблизу автомобільної дороги в Ходорівській ОТГ на 2 мільйони гривень.
У той же час, глава Ходорівської ОТГ, як вважає слідство, скористався службовим становищем і розпорядився передати майже 450 кубів деревини не установам соціальної сфери, а приватному підприємству за більш ніж 530 тисяч гривень.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Главі Жидачівської РДА оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), а главі Ходорівської ОТГ по ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).
Львовская область: количество избирателей - 1 миллион 923 тысячи 366 человек, явка - 1 миллион 299 тысяч 341 человек. Порошенко - 815 тысяч 966 голосов (62,79%), Зеленский - 448 тысяч 186 голосов (34,49%).
Та не може такого быть . Там же усi патриоты в вышиванках
Откупятся как главный лесоруб Харьковской области Виктор Сыса, которому Зеленский пальчиком пригрозил летом.
Тот до сих пор лес валит и всё ему до одного места:
https://www.youtube.com/watch?v=AuSGHF4C06g