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Все про:вирубка (52) ліс (279) Львівщина (1023)

 На Львівщині чиновникам оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн

Прокуратура Львівської області 24 січня повідомила про підозру колишньому голові Жидачівської РДА та голові Ходорівської ОТГ, яким інкримінують участь у схемі з вирубки лісів і привласнення деревини на 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, глава Жидачівської РДА видав незаконний ордер на вирубку 288 дерев поблизу автомобільної дороги в Ходорівській ОТГ на 2 мільйони гривень.

У той же час, глава Ходорівської ОТГ, як вважає слідство, скористався службовим становищем і розпорядився передати майже 450 кубів деревини не установам соціальної сфери, а приватному підприємству за більш ніж 530 тисяч гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП "Вижницький" та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов. ВIДЕО

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Главі Жидачівської РДА оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), а главі Ходорівської ОТГ по ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172035
 
   
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Ето еще Порошенко продолжает кругляк вырубывать, или уже зеленских? На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5769
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Посмотри на результаты выборов, сам увидишь На Львівщині чиновникам оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 1934

Львовская область: количество избирателей - 1 миллион 923 тысячи 366 человек, явка - 1 миллион 299 тысяч 341 человек. Порошенко - 815 тысяч 966 голосов (62,79%), Зеленский - 448 тысяч 186 голосов (34,49%).
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Це ті голови, яких Зеленський призначив по вибору Кабміна? Селекційні шахраї. Відразу видно, яка банда Кабмін заселила.
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Надо было ждать , пока на 2 млн грн уничтожат лес ?
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На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн

Та не може такого быть . Там же усi патриоты в вышиванках
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Показуха!
Откупятся как главный лесоруб Харьковской области Виктор Сыса, которому Зеленский пальчиком пригрозил летом.
Тот до сих пор лес валит и всё ему до одного места:

https://www.youtube.com/watch?v=AuSGHF4C06g
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