 З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час конференції "Дороги UA 2020" у Києві в понеділок.
"З першого березня у нас має розпочатися масштабне будівництво ... Цього року потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону. Ми зі свого боку спробуємо всі процедури завершити до цього моменту", - сказав Гончарук.
Водночас він звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому.
"Ми знаємо, що є певні труднощі, що хтось займається дурницями - оскаржує кожен другий тендер в Антимонопольному комітеті. Ми просимо АМКУ: не приймайте таку модель поведінки. Відповідайте швидкою, чесною роботою", - додав Гончарук.
младая команда не запятнанных коррупционеров приступает к работе...
Я тут тебе коронавирус привез, дорогенький!!!
Выглядит все так, будто-бы от профана ничего не зависит...
Или так и есть?!
ЗЕкоМанда.
З 1 Березня до нас ЗИМА прийде. Який ремонт, яке будівництво доріг? Замля ще не прогріта.
Главному конструктору НПО энергия в рамках реорганизации предложили занять должность уборщицы.
А Гончарук потянет?
Чел с ТУМАНОМ В ГОЛОВЕ уже в курсе?)))