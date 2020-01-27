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Все про:дороги (816) Гончарук_Олексій (569)

 З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розраховує, що масштабне будівництво доріг розпочнеться з 1 березня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час конференції "Дороги UA 2020" у Києві в понеділок.

"З першого березня у нас має розпочатися масштабне будівництво ... Цього року потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону. Ми зі свого боку спробуємо всі процедури завершити до цього моменту", - сказав Гончарук.

Водночас він звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому.

"Ми знаємо, що є певні труднощі, що хтось займається дурницями - оскаржує кожен другий тендер в Антимонопольному комітеті. Ми просимо АМКУ: не приймайте таку модель поведінки. Відповідайте швидкою, чесною роботою", - додав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор": У 2020 році в Україні побудують 9 об'їзних доріг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172034
 
 
 Топ коментарі
 
Дороги, стройтесь! Раз-два.
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Слово маштабноо уже сразу страшно
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1 апреля могут быть заморозки, температура -13 градусов.
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Ещё 1 апреля будут садить коррупционеров. З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7586
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Это ДОЛЖНО ждем десятками лет, ВЫ НЕ ПЕРВЫЕ.
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пристегнулись...
младая команда не запятнанных коррупционеров приступает к работе...

С 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1204
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И посмотрим за сколько времени в июне можно будет проехать 75км дороги Н-14 по Николаевской области...
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А если то что пишут про коронавирус правда, то не будут строить
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Корона-вирусом в Украине с апреля прошлого года еще болен один человек, который уже лишился поста президента, но его никак не попускает...З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3468
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Я би сказав, що то гетьманозалежність. Ще й ********** своєю болячкою заразив.
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Манкуртам - малороссам даже слово "гетьман", лишь повод позубоскалить.
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Так. Аж 12 км збудували за минулий рік! При цьому обіцянки-цяцянки ще Сеня з весни 2014-го року давав...
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Пачиму? Он по дорогам подбираецца к нам?
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А наш найвпивовіший до КНР не їздив? Може з приватним візитом...
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богдан їздив З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4812
Я тут тебе коронавирус привез, дорогенький!!!




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да что там того снега и не глубоких луж ....
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Так должно начаться или начнется, самокатчик?
Выглядит все так, будто-бы от профана ничего не зависит...
Или так и есть?!
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Весна прийде - будувати будемо!
ЗЕкоМанда.
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В 2018 построили 3800, и про "масштабное" говорил только министр Омелян. ЗЕленая ******* на всех углах кукарекает про грандиозное 4000, а денег выделяют не 45 млрд как в 2018, а 66 млрд. Не сдерживает эмоций, мародеры трускавецкие.
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Дурник думкою багатіє.
З 1 Березня до нас ЗИМА прийде. Який ремонт, яке будівництво доріг? Замля ще не прогріта.
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ну все. ждем халявный песок и щебень который будут на лево и на право продавать....
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Без балды.
Главному конструктору НПО энергия в рамках реорганизации предложили занять должность уборщицы.
А Гончарук потянет?
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Дороги строят не по графикам,а по температурным режимам.
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украинские дороги это блокбастер миссия не выполнима 5.
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Масштабное строительство это скока км ну чтобы я со смеху не упал
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Во заливае ПРОФАН в экономике!))))
Чел с ТУМАНОМ В ГОЛОВЕ уже в курсе?)))
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это те которые должны были быть построенны еще в ноябре? дебил
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В Украине есть диагностика вируса? Лучше на медоборудование пока потратиться
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