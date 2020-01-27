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 МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян і мандрівників дотримуватися звичайних запобіжних заходів.

Коронавіруси - це велика родина респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 80, лише за останню добу померли 24 особи

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:

  • часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
  • під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;
  • уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
  • якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
  • відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;
  • не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Міністерство охорони здоров'я України та координаційний штаб щоденно надають актуальну інформацію про випадки захворювання, спричинених новим коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172032
 
 
 Топ коментарі
 



K0५EGAR

@EgarK0

Український штам коронавіруса.. За 29 років мінус 20 мільйонів чоловік.Минздрав дал рекомендации, как уберечься от коронавируса - Цензор.НЕТ 4511
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Лечить вирус антибиотиками... Браво, доктор Менгеле
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Теоретично потрібно лікуватися як від звичайної пневмонії - ударним курсом антибіотиків.
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Лечить вирус антибиотиками... Браво, доктор Менгеле
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"наши люди всегда уверены, что хорошо разбираются в двух вещах - политике и медицине" (С)
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істина досягається в дискусії. Ти лише розбив моє одне припущення, сам нічого не запропонувавши. Чи ти не придурок?
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пневмония - это последствия вируса, осложнение, так сказать! уже бактериальная инфекция. ее лечат антибиотиками! а вот сам вирус ничем не вылечишь! тут только иммунитет может помочь!
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я не кажу про сам вірус. Вмирають не від віруу, а від пневмонії як ускладнення. Тому й лікуватися треба як від пневмонії звичайної, щоб не вмерти.
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именно этот вирус бьет по нескольким органам сразу... потому и умирают! не могут спасти, если сразу легкие, печень, почки отказывают
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Колега, Ви не чули про вірусну пневмонію? Я вам по секрету скажу- бактеріальна інфекція лише на другому місці.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC

В принципі зрозуміло. Чомусь думав, що ускладнення - це бактеріальна пневмонія. По посиланню описане інакшь випадки захворювання коронавірусами.
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K0५EGAR

@EgarK0

Український штам коронавіруса.. За 29 років мінус 20 мільйонів чоловік.Минздрав дал рекомендации, как уберечься от коронавируса - Цензор.НЕТ 4511
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Оце ж таких гнид присилають нам з Марсу.
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Малоросс, покажи по годам убыток населения и причины.
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Тебе в сотых процентах или дебильных для Вас МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9691

Есть начальная цифра 52 мли конечная на сегодня 32,7 считать умеешь счетовод Вотруба

Найди такую статистику такая статистика под грифом секретно государство простите коганат защищает себя и защищает от такой инфы инфо пространство если и появится то ненадолго

Максим Гольдарб
4 ч. ·

Высчитывать «сумму людей», как назвал нас всех министр кабмина, по телефонам - это, несомненно, диджитализация и суммы, и людей, и страны.
А вот старый метод, которым ещё немецкая разведка, потом наша, пользовались: по потреблению хлеба и воды. Он не подводил, он как счёты. И по нему выходит, что нас 32,3 млн, причём оба метода одну практически цифру показывают. А это на 5!!! млн меньше, чем по-дубилетовски.
Задумайтесь: на 20 млн людей страна обезлюдела за годы «независимости», и на 10 при этом - за годы порошенковского режима!
Дикий капитализм + либертарианство + олигархия = нафиг люди
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результати виборів 2019. показали хто в цьому винен. зебіли. і поки не порумнішають - діла не буде. інфантильні малограмотні телеглядачі.
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Сохранить здоровье чтоб- занимайтесь
люди обтиранием!©
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В будущем Землю будут населять китайцы . У них иммунитет ко всякому дерьму . Всё оружие , которое изобрело человечество , бесполезно .
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Вот щас посмотрим как они эту заразу переварят...
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посмотрим как выдержит испытание вирусом китайская экономика и вообще вся мировая..
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сиэнэн пишет посыпалась экономика.. слегка..
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SCIENCE CLUB RUSSIA

@SCIENCE_CLUB_RU

·15 ч
Китайский врач Dr. Jinnhui направил видео своей семье и друзьям - количество зараженных примерно в сотню раз больше, чем сообщают официальные власти. Около 90 тысяч уже и каждые два дня удваивается. Математики, посчитайте к апрелю что будет. #коронавирусhttps://twitter.com/i/status/1221513680506040324
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Вашингтонский Обком

@_Fashington

Среди первых зараженных было несколько сотрудников Уханьского института вирусологии АНК, в том числе почти в полном составе рабочая группа господина Чжоу. Ясно-понятно...МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4444
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Интересно откуда эти данные. Зная, как ведут себя в таких случаях китайцы и коммунисты, сильно сомневаюсь что кому-то вообще даже фамилии их были известны.
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надо расстрелять всех китайцев)
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Думаю они не согласятся. А учитывая количество их солдат скорее они кого-то расстреляют.
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Граждане!
Что бы уберечься от всех вирусов,меньще читайте,слушайте и смотрите СМИ!
Помогает.
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видео: Коронавирус в Китае. Обращение медсестры из Уханя

по словам китаянки в провинции Хубэй до 90 тысяч человек заражены коронавирусом. В то же время, согласно последним официальным данным, жертвами вируса стали уже более 80 человек, а число зараженных достигло почти 3 тысяч. «Я медсестра из Уханя, я нахожусь в области, зараженной коронавирусом. Я здесь, чтобы рассказать правду… В данный момент в провинции Хубэй до 90 тысяч человек заражены коронавирусом», - говорит на видео медработник.

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DANA TAUSCH

@2001Danata

По словам «израильского эксперта» по биологическому оружию, китайский коронавирус на самом деле боевой вирус, вырвавшийся из лаборатории в Ухани, связанной с секретной программой биологического оружия в Китае.
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Вот одного я не пойму: если ЯО - это оружие защиты, то как еще, кроме как оружием нападения, можно классифицировать биологическое оружие?
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Меньше шлайтесь по миру, здоровее будете.
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От сезонных эпидемий гриппа, какие бывают каждый год и типичной пневмонии (так хорошо знакомого нам воспаления легких) умирает людей гораздо больше.
Этой зимой 13 миллионов американцев заболело обычным гриппом. Было госпитализировано 120.000, из них умерло 6.600 человек. Во всем мир гриппом болеют около пяти миллионов. Ежегодно он убивает 650.000 пациентов.
Вот только все это обходится без истерики в СМИ.
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про СПИД тоже когда то в Науке и Жизнь писали, сейчас привыкли)))
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От "обычного" гриппа существуют прививки (и я каждый год прививают, к слову).
Не подскажите, какая прививка существует против коронавируса уханьского и каков процент смертности в случае заболевания?
Сердечно благодарю заранее.
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Предыдущая смертельная угроза человечеству возникшая в 2002 г. эпидемия атипичной пневмонии SARS, унесла жизни около 800 человек при 8 тысячах заболевших.
Другая смертельная угроза Эбола унесла до 11 тысяч жизней. Причем почти все они пришлись на тропическую Африку, где отсутствует нормальная медицинская инфраструктура и люди мрут от чего угодно. Когда вирус попадал в развитые страны, его быстро останавливали: в США было зафиксировано 11 заболевших и 2 смерти, а в Великобритании не умер никто из трех заболевших.

Каковы перспективы борьбы с вирусом? Тут есть очень интересный моментик, чем заканчивалась всемирная истерия по поводу предыдущих смертельных угроз человечеству. Цитата:Что известно о коронавирусе - на вопросы в интервью Настоящему Времени ответил биолог Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН
Вот что рассказывает специалист:
- Когда может появиться вакцина и в каком случае это может стать обязательной вакцинацией?
- Я боюсь, что до создания вакцины пройдет еще много месяцев.
- Ну, это год-два примерно, не меньше?
- Я думаю, что реалистично - это год-два как раз. Ситуация с предыдущими вспышками - создание вакцин не было доведено до конца, потому что к моменту, когда вакцина была, в общем, фактически уже создана, вспышка утихала, и интерес к этому ослабевал.
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зазвичай усіляка зараза лізе саме з Китаю. Вже стільки тих "грипів" звідти, і свинячий різні штами, і пташиний будь якої категорії, все звідти. Тепер ще й цей, з короною.. Забагато китайців дуже. Вони напевно таким чином хочуть скоротити своє населення, натомість розповсюджують зразу по всьому світу.
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Абсолютно дилетантский подход к профилактике.Нужно вирус спиртовать.Намочил респиратор в спирте и дышу. МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7874
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Теперь накинулись на китайцев не наши ксенофобы,приписанные к Цензору.
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Как то странно звучит рекомендация врачей.При НЕобычном вирусе соблюдать обычные правила.Это только указывает что наша медицина безсильна или,что скорее всего,дебильна.
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