 МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу

Коронавіруси - це велика родина респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.
У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.
Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;
- уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
- відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.
Міністерство охорони здоров'я України та координаційний штаб щоденно надають актуальну інформацію про випадки захворювання, спричинених новим коронавірусом.
- Актуальна інформація на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
- Більше рекомендацій для громадян на сайтіЦентру громадського здоров'я.
В принципі зрозуміло. Чомусь думав, що ускладнення - це бактеріальна пневмонія. По посиланню описане інакшь випадки захворювання коронавірусами.
K0५EGAR
@EgarK0
Український штам коронавіруса.. За 29 років мінус 20 мільйонів чоловік.
Есть начальная цифра 52 мли конечная на сегодня 32,7 считать умеешь счетовод Вотруба
Найди такую статистику такая статистика под грифом секретно государство простите коганат защищает себя и защищает от такой инфы инфо пространство если и появится то ненадолго
Максим Гольдарб
4 ч. ·
Высчитывать «сумму людей», как назвал нас всех министр кабмина, по телефонам - это, несомненно, диджитализация и суммы, и людей, и страны.
А вот старый метод, которым ещё немецкая разведка, потом наша, пользовались: по потреблению хлеба и воды. Он не подводил, он как счёты. И по нему выходит, что нас 32,3 млн, причём оба метода одну практически цифру показывают. А это на 5!!! млн меньше, чем по-дубилетовски.
Задумайтесь: на 20 млн людей страна обезлюдела за годы «независимости», и на 10 при этом - за годы порошенковского режима!
Дикий капитализм + либертарианство + олигархия = нафиг люди
люди обтиранием!©
SCIENCE CLUB RUSSIA
@SCIENCE_CLUB_RU
·15 ч
Китайский врач Dr. Jinnhui направил видео своей семье и друзьям - количество зараженных примерно в сотню раз больше, чем сообщают официальные власти. Около 90 тысяч уже и каждые два дня удваивается. Математики, посчитайте к апрелю что будет. #коронавирусhttps://twitter.com/i/status/1221513680506040324
Вашингтонский Обком
@_Fashington
Среди первых зараженных было несколько сотрудников Уханьского института вирусологии АНК, в том числе почти в полном составе рабочая группа господина Чжоу. Ясно-понятно...
Что бы уберечься от всех вирусов,меньще читайте,слушайте и смотрите СМИ!
Помогает.
по словам китаянки в провинции Хубэй до 90 тысяч человек заражены коронавирусом. В то же время, согласно последним официальным данным, жертвами вируса стали уже более 80 человек, а число зараженных достигло почти 3 тысяч. «Я медсестра из Уханя, я нахожусь в области, зараженной коронавирусом. Я здесь, чтобы рассказать правду… В данный момент в провинции Хубэй до 90 тысяч человек заражены коронавирусом», - говорит на видео медработник.
DANA TAUSCH
@2001Danata
По словам «израильского эксперта» по биологическому оружию, китайский коронавирус на самом деле боевой вирус, вырвавшийся из лаборатории в Ухани, связанной с секретной программой биологического оружия в Китае.
Этой зимой 13 миллионов американцев заболело обычным гриппом. Было госпитализировано 120.000, из них умерло 6.600 человек. Во всем мир гриппом болеют около пяти миллионов. Ежегодно он убивает 650.000 пациентов.
Вот только все это обходится без истерики в СМИ.
Не подскажите, какая прививка существует против коронавируса уханьского и каков процент смертности в случае заболевания?
Сердечно благодарю заранее.
Другая смертельная угроза Эбола унесла до 11 тысяч жизней. Причем почти все они пришлись на тропическую Африку, где отсутствует нормальная медицинская инфраструктура и люди мрут от чего угодно. Когда вирус попадал в развитые страны, его быстро останавливали: в США было зафиксировано 11 заболевших и 2 смерти, а в Великобритании не умер никто из трех заболевших.
Каковы перспективы борьбы с вирусом? Тут есть очень интересный моментик, чем заканчивалась всемирная истерия по поводу предыдущих смертельных угроз человечеству. Цитата:Что известно о коронавирусе - на вопросы в интервью Настоящему Времени ответил биолог Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН
Вот что рассказывает специалист:
- Когда может появиться вакцина и в каком случае это может стать обязательной вакцинацией?
- Я боюсь, что до создания вакцины пройдет еще много месяцев.
- Ну, это год-два примерно, не меньше?
- Я думаю, что реалистично - это год-два как раз. Ситуация с предыдущими вспышками - создание вакцин не было доведено до конца, потому что к моменту, когда вакцина была, в общем, фактически уже создана, вспышка утихала, и интерес к этому ослабевал.