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Все про:авіакатастрофа (506) Афганістан (71)

 Пасажирський літак розбився в Афганістані. За попередніми даними, на борту було від 83 до 110 осіб

Пасажирський лайнер державної авіакомпанії Афганістану Ariana Afghan Airlines розбився в афганській провінції Газні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє місцевий телеканал 1T.

Прессекретар губернатора Газні Афріфа Нурі повідомив телеканалу, що фахівці вирушили до місця катастрофи.

Видання Afghanistan Times повідомляє, що місцевість, де зазнав аварії літак, контролюють бойовики "Талібан".

Афганське агентство Ariana News із посиланням на диспетчерів аеропорту Герата повідомило, що літак, який розбився, прямував з Герата в Делі, а на борту перебувало 110 осіб.

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Турецька газета Daily Sabah без вказівок на джерела інформації повідомила, що на борту лайнера, який розбився, перебувало 83 людини.

Тип літака, що розбився, поки не відомий, за даними на серпень 2019 року, до складу флоту Ariana Afghan Airlines входило два Airbus A310-300 і два Boeing 737.

Пізніше Afghanistan Times повідомила, що другий віцепрезидент Афганістану Сарвар Даниш підтвердив факт аварії літака Ariana Afghan Airlines. Але глава самої авіакомпанії Мірвайс Мірзаквал запевнив, що катастроф з літаками компанії не відбувалося. 

Матеріал доповнюється ...

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172030
 
 
 Топ коментарі
 
Опять россияне свои вундервафли кому попало продали?
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пора рф переименововать в магазин - "Гранаты для обезьян и не только"
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Плохо . Мир сошёл с ума .
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Опять россияне свои вундервафли кому попало продали?
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пора рф переименововать в магазин - "Гранаты для обезьян и не только"
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Лептерейх потирає долоні! Ссуче плем'я.
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"Местные чиновники сообщили, что Boeing 737-400, принадлежащий Ariana African Airlines, упал в отдаленном и гористом районе Дех Як в восточной провинции Газни."(с)
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Но государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines заявила, что она не выполняла рейс, и теперь она «проводит инвентаризацию». Авиакомпания заявила, что все ее самолеты благополучно приземлились.
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Щас порохоботы взвоют от радости и найдут в этом происшествии след Зеленского.
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Не проклятый, а самый массовый в истории гражданской авиации. А процент крушений такой же, как и в остальных моделях.
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