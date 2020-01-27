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 Найманці РФ 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З півночі, у напрямку від н.п. Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі н.п. Піски.

Вранці російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем і стрілецьке озброєння в районах н.п. Майорськ, Новотроїцьке і Лебединське.

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"Наші мужні захисники вели адекватний вогонь, застосовуючи легке піхотне озброєння", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв в результаті прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ з початку поточної доби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172029
 
 
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Никак не могу понять , зеля главнокомандующий ?
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Что тебе не понятно? Как ты себе представляешь действия своего главнокомандующего? Все как было при порохе так и осталось- вялотекущий конфликт при открытых границах и огромной торговли. Можно конечно попробовать в атаку на Донецк пойти но тогда срыв Минских соглашений и вмешательство армии рф.. новый Иловайск и новый мир уже на более не выгодных условиях для Украины.
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Зєля у Польщі. А щоб відволікти людей від війни і загибелі військових, людям видають другу платіжку за газ, яку потрібно оплати навіть тоді, коли жодного кубометра не використали. Поки народ відходить від цього замства, Зєля їздить по Європах. А для відволікання уваги в наступних місяцях придумають додаткові платіжки за транспортування електроенергії, води, нечистот у колекторах. Після цього можна запровадити оплату за дихання:вдих кисню, в дихання вуглекислого газу і двійний тариф, вибачте, за пердіння.
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