 Найманці РФ 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З півночі, у напрямку від н.п. Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі н.п. Піски.

Вранці російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем і стрілецьке озброєння в районах н.п. Майорськ, Новотроїцьке і Лебединське.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня на Донбасі. ФОТО

"Наші мужні захисники вели адекватний вогонь, застосовуючи легке піхотне озброєння", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв в результаті прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ з початку поточної доби немає.