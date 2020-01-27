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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Азовське море (1279) моряки (775) ФСБ (804) Полозов (318)

 ФСБ РФ призупинила слідство проти українських моряків, - Полозов

Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про прийняте процесуальне рішення щодо призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків. Підстави і мотиви ухваленого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства", - розповів Полозов.

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ФСБ РФ призупинила слідство проти українських моряків, - Полозов 01

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, серед іншого, зникла навіть його спідня білизна.

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172028
 
 
 Топ коментарі
 
Шо сейчас будет, даже трудно представить ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8059
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Будет, шо обычно - зрадная зрада.
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Шо сейчас будет, даже трудно представить ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8059
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Мабуть, вирішили розібратися, чи самі вони туди вирішили піти, чи їх туди хтось для чогось відіслав.
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Хто вирішив розібратись? Міжнародний Трибунал розібрався. З'ясував, що кацапи- винні в захопленні українських кораблів і їх екіпажів. Ви не погоджуєтесь з їх рішенням? Ви кацап?
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0чередгая подеда 3енелейского .
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Моряки еще долго не поедут в росцийсские тюрьмы.
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Перемога в цій справі може настати, якщо покарати винного в цій справі.
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Ага, навіщо Порох їх туди послав.. А ***** тут ні до чого.
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Так і я ж написав, що про те, що звільнення моряків з полону - це зрада зрадна! Чим ти ще не задоволена в данному конкретному випадку?
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Ждут от короля-осла закрытия дела по "беркутовцам".
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Не остановила,а приостановила,...богатый русско ордынский язык,только в годы войны катились вы колбаской, .по Малой Спасской
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За это надо вернуть пары сепаров из наших тюрем.
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Блискуча перемога зелених. Порохоботів та зрадофілів черговий раз посоромлено.
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ЗЕ победители успокойтесь, раша не закрыла дела , а приостановила.
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А тупым зелебобам это слишком сложно. Им невдомек, что приостановленные уголовные дела могут возобновиться в любой момент, по отмашке.
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Не вижу причин для радости среди некоторых населявших Украину. Приостановление- не закрытие. Благодаря слаженным действиям дипломатической команды Украины - морской трибунал принял и вынес справедливое решение по нашим морякам. Главзебил, как обычно стал сбоку и сказал, что его заслуга во всех победах и "дякую дуже дякую". А реально-это обычное зелёное враньё , как и все прочее что было мощно провалено во внешней политике. Но 73% схавают , они же думают , но не головой
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Из-за засранца Зеленского Азовское море продолжает быть блокировано для украинского судоходства. Это цена так называемого "звільнення наших моряків".
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