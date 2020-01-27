 Від президента Ірану Рухані протягом трьох днів приховували факт ракетного удару по українському літаку, - NYT

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що командування КВІР знало про те, що сталося, вже через кілька хвилин після авіакатастрофи.

Генерал КВІР Амір Алі Хаджизаде став першим високопоставленим військовим, який дізнався про допущену помилку з літаком. Крім того, перед трагедією його підрозділ просив чиновників закрити повітряний простір, але безрезультатно.

Він повідомив про те, що сталося, колегам, зокрема представникам армії Ірану. Командувачі створили комітет для розслідування події, і після багатогодинних допитів причетних до інциденту доповіли про помилку аятолі Алі Хаменеї, проігнорувавши Рухані.

Поки іранська влада заперечувала причетність до катастрофи літака, Рухані кілька разів намагався додзвонитися до військових, проте вони не відповідали. Членам уряду, які також дзвонили представникам армії, казали, що підозри помилкові.

10 січня, коли влада Ірану офіційно назвала версію про удар по Boeing "великою брехнею", військові повідомили президенту Ірану правду. За даними NYT, Рухані був "оскаженілий". Попри заперечення військових про дестабілізацію ситуації в Ірані, президент зажадав негайно визнати "трагічну помилку" і її наслідки. Один із чиновників, які були присутні на нараді, розповів про те, що відбувається, аятолі Хаменеї, після чого він наказав готувати текст заяви з визнанням відповідальності за авіакатастрофу.

У результаті, за даними NYT, КВІР хоче покласти відповідальність за трагедію на тих, хто безпосередньо брав участь у пуску ракет. Рухані вимагав більш широкого визнання провини з боку військових і закликав до розслідування стосовно керівників КВІР.

11 січня генерал Хаджизаде публічно взяв на себе відповідальність за те, що сталося з літаком.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.