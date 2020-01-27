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Все про:авіакатастрофа (506) Іран (473) Хассан Рухані (9)

 Від президента Ірану Рухані протягом трьох днів приховували факт ракетного удару по українському літаку, - NYT

Високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хассана Рухані факт ракетного удару по українському літаку МАУ.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що командування КВІР знало про те, що сталося, вже через кілька хвилин після авіакатастрофи.

Генерал КВІР Амір Алі Хаджизаде став першим високопоставленим військовим, який дізнався про допущену помилку з літаком. Крім того, перед трагедією його підрозділ просив чиновників закрити повітряний простір, але безрезультатно.

Він повідомив про те, що сталося, колегам, зокрема представникам армії Ірану. Командувачі створили комітет для розслідування події, і після багатогодинних допитів причетних до інциденту доповіли про помилку аятолі Алі Хаменеї, проігнорувавши Рухані.

Поки іранська влада заперечувала причетність до катастрофи літака, Рухані кілька разів намагався додзвонитися до військових, проте вони не відповідали. Членам уряду, які також дзвонили представникам армії, казали, що підозри помилкові.

10 січня, коли влада Ірану офіційно назвала версію про удар по Boeing "великою брехнею", військові повідомили президенту Ірану правду. За даними NYT, Рухані був "оскаженілий". Попри заперечення військових про дестабілізацію ситуації в Ірані, президент зажадав негайно визнати "трагічну помилку" і її наслідки. Один із чиновників, які були присутні на нараді, розповів про те, що відбувається, аятолі Хаменеї, після чого він наказав готувати текст заяви з визнанням відповідальності за авіакатастрофу.

У результаті, за даними NYT, КВІР хоче покласти відповідальність за трагедію на тих, хто безпосередньо брав участь у пуску ракет. Рухані вимагав більш широкого визнання провини з боку військових і закликав до розслідування стосовно керівників КВІР.

11 січня генерал Хаджизаде публічно взяв на себе відповідальність за те, що сталося з літаком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тегеран не закрив повітряний простір вночі 8 січня через виліт членів ХАМАС, - Iran International

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172026
 
 
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ага.. нужно обнять и пожалеть этого мракобеса в чалме..
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Як мені здається, світ з розумінням поставився до трагедії..
Ну збили....з ким не буває.
Покарання звісно якесь вигадають, але інтерес до справи вже втрачено.
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Ксения, а какого ты хочешь интереса к данному инциденту? Иран признал ответственность, надеюсь компенсации будут выплачены. Что ещё нужно сделать? Иран и так под санкциями, если не ошибаюсь.
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А я считаю ,что самолет сбили не случайно,2 вопроса:кому это нужно и зачем.
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этож как? три дня царь ничего не знал? новости не смотрит?весь мир об этом кричал
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там царь хомейни, ему сразу же доложили, а президент то такое, мальчик на побегушках
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Свежо предание, да верится с трудом...
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Незадолго до нашего рейса в Катар вылетел самолет с делегацией видных деятелей Хезболлы (они прилетали на похорон Сулеймани). И никто ракет не пускал возд пр-во закрывать не требовал. А наш самолет летел вне расписания. Не посчитали ли КСИРовцы, что это погоня или вражеский самолет?
Хезболла признана террористической организацией во многих странах, но не в Иране и не в России.
Может, там надо следакам порыться?
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все как у нас - гончарук поехал к монике игноря верховную раду - чем мы отличаемся от Ирана? - режим как и там по ходу,сидя по поступкам его представителей - факт
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