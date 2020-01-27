EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка
  1916  11
Все про:ВР (5672) Кабмін (3260) соцвиплати (100) Міністерство соціальної політики (377) Юлія Соколовська (20)

 Кабмін передав у Раду законопроєкт про компенсацію за затримки зарплат і пенсій

Кабмін передав у Раду схвалений 24 січня 2020 року проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати", який спрямований на боротьбу з боргами щодо виплат громадянам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Коментуючи ініційоване Мінсоцполітики рішення, міністерка Юлія Соколовська наголосила, що уряд бореться з боргами щодо виплат зарплат, пенсій тощо, щоб українці отримували всі кошти своєчасно.

Очільниця відомства наголосила на тому, що громадяни у разі затримок виплат повинні отримувати компенсацію – це справедливо і відповідає філософії роботи Уряду.

Також читайте: У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук

Соколовська зазначила, що законопроєкт сприятиме мінімізації корупційних ризиків через чіткість встановленої у законі адміністративної процедури прийняття рішень.

Міністерка соціальної політики пояснила, що основні зміни, запропоновані Урядом на розгляд народних депутатів – це встановлення чіткого переліку виплат, за затримку яких передбачається компенсація. При цьому механізм виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки.

Нагадаємо, законопроєкт встановлює такий вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться їх компенсація:

- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

- соціальні виплати;

- стипендії;

- заробітна плата (грошове забезпечення);

- сума індексації грошових доходів громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172019
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Готовятся к "шухеру"? Ведь именно к этому дело и идёт!!! К задержкам... Лошадь украинской экономики, стараниями "турборежимных реформаторов", превращается в "загнанную клячу"...
 показати весь коментар
 
 
Якщо у цьо у законопроект не ає норми про відшкодування затримок за рахунок винуватий, в тому чисті і за рахунок міністрів з їх космічними зарплатами, а лише за рахунок держб'юджету, то виходить, що пенсіонерів обікрчдуть двічі.
 показати весь коментар
 
Зарплаты , ладно , если не гос. предприятия . А пенсии ? За счёт налогоплательщиков компенсация ?
 показати весь коментар
 
 
Промисловість падає, а вони вводять компенсацію за затримку. Тепер роботодавцям буде простіше скоротити штат, а іншим своєчасно виплачувати...
 показати весь коментар
 
 
Почему я своими налогами должна компенсировать несвоевременную оплату?!
 показати весь коментар
 
 
«Можно ли рядовому работнику прожить на одну зарплату? Можно, если жить один день…
 показати весь коментар
 
 
Чем хуже, тем лучше. В любом случае, рост реальных доходов рядовых украинцев - дело самих рядовых украинцев, у всех остальных «наверху» - бизнес, ничего личного.
 показати весь коментар
 
Ну и зачем этот эта " сладкая морковка" для народа нужна?! ведь 73 % прозелёного населения будет спокойно терпеть все выбрыки и провалы зекоманды!!!! а для разгона "упоротых порохоботов и украиноботов" есть у Авакова-нацгвардия,Азов и нацдружина!Да и депутат Кива приноровился бить АТОшников головой!!!!((
 показати весь коментар
 
.,,При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки"...а проценты по кредиткам..в которые ныряет большинство при задержке ЗП на 1-2-3-4 мес кто будет возмещать?
 показати весь коментар
 
кабмин должен ввести ежемесечную компенсацию к суме 4 тыс, зеленых за ********* украинского народа ,которым обещал эти зарплаты.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору