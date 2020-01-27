EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3754  19
Все про:Укроборонпром (581) Вітренко Юрій (105)

 Зеленський припинив повноваження Вітренка як члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка як члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу резидента, 25 січня він вніс відповідні зміни в указ про членів наглядової ради "Укроборонпрому" від жовтня 2019 року.

11 жовтня 2019 року Зеленський своїм указом призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому".

7 жовтня 2019 року Зеленський призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" свого помічника Андрія Єрмака і гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Цим же указом Зеленський розпорядився припинити повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому", лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Також читайте: Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172018
 
 
 Топ коментарі
 
Колода уже засаленных карт. Один специалист, лучше другог. Зато зарплата, что даже Трамп завидует.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Колода уже засаленных карт. Один специалист, лучше другог. Зато зарплата, что даже Трамп завидует.....
 показати весь коментар
 
 
саме так, воно родом з Алчевська, який зараз під сєпарами.
 показати весь коментар
 
Смелянский - это тот, у которого з.п. больше чем у Трампа?
 показати весь коментар
 
Он тоже пархатый, а значит можно! Платите зубожилые.
 показати весь коментар
 
 
У жовтні призначив, у січні випер...
То ейфорія, то ломка???
Перехід від марафєту до герича???
Що впливає на прийняття рішень гумовою бубочкою???
 показати весь коментар
 
чёта ишак начал метаться.
вероятно, посмотрел на динамику рейтинга

вот еще:
Улетая в Польшу Зеленский отдал распоряжение ДБР проверить государственную службу но чрезвычайным ситуациям на предмет расходования бюджетных средств. Там конечно много интересного, например, расходование на полет "группы экспертов" в Иран 2,3 млн. гривен без всяких организационных оснований и решений. Видимо по Авакову началась подготовка отставки.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показати весь коментар
 
У Моники, оманской мародерши, сдают нервы! Дизель Шоу от Дизель Студио значительно опережает в рейтинге прожидовленный Чмо95- надоело даже ЗЕбилам.
 показати весь коментар
 
Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков (с)
 показати весь коментар
 
 
Наглядова рада Укрзалізниці створила комітет з антикорупції. Його очолив Лещенко

"Головою комітету став Сергій Лещенко, членами - Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд.

Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає Укрзалізниця для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких - для посилення боротьби з корупцією."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору