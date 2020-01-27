 Зеленський припинив повноваження Вітренка як члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу резидента, 25 січня він вніс відповідні зміни в указ про членів наглядової ради "Укроборонпрому" від жовтня 2019 року.
11 жовтня 2019 року Зеленський своїм указом призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому".
7 жовтня 2019 року Зеленський призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" свого помічника Андрія Єрмака і гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Цим же указом Зеленський розпорядився припинити повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому", лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
-вєрчю..."?
https://www.youtube.com/watch?v=rpSy2KFj9Gg
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То ейфорія, то ломка???
Перехід від марафєту до герича???
Що впливає на прийняття рішень гумовою бубочкою???
вероятно, посмотрел на динамику рейтинга
вот еще:
Улетая в Польшу Зеленский отдал распоряжение ДБР проверить государственную службу но чрезвычайным ситуациям на предмет расходования бюджетных средств. Там конечно много интересного, например, расходование на полет "группы экспертов" в Иран 2,3 млн. гривен без всяких организационных оснований и решений. Видимо по Авакову началась подготовка отставки.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
"Головою комітету став Сергій Лещенко, членами - Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд.
Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає Укрзалізниця для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких - для посилення боротьби з корупцією."