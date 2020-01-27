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Все про:ПАРЄ (618) Росія (15246) санкції (2463) Гончаренко (222)

 У ПАРЄ оскаржуватимуть повноваження російської делегації, - Гончаренко

У Парламентській асамблеї Ради Європи ініціюють оскарження повноважень російської делегації.

Про це в кулуарах ПАРЄ сказав журналістам народний депутат України Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гончаренко пояснив, що відповідна процедура здійснюється вставанням депутатів під час голосування за підтвердження повноважень національних делегацій. Це буде першим питанням порядку денного зимової сесії ПАРЄ, яка розпочинається в понеділок у Страсбурзі.

"Встаємо. Нам потрібно отримати підтримку 10 і 30 делегатів", - сказав Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні у Страсбурзі починається зимова сесія ПАРЄ за участю України

Він додав, що оскаржити повноваження можна за двома підставами: процедурними – це питання порушить делегація Латвії; та змістовними, їх порушить делегація Грузії, яка нині головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Отже, для порушення питання про оскарження повноважень російської делегації за цими двома підставами необхідною є, відповідно, підтримка 10 та 30 делегатів, які мають встати під час розгляду цього питання.

"За процедурними підставами нашим головним аргументом є той факт, що у складі російської делегації є депутати, які занесені до "чорного списку" ЄС (перебувають під персональними санкціями. – Ред.). У такому списку є Калашніков, Слуцький… І Венеціанська комісія роз'яснила, що це є підставою", - зазначив представник української делегації в Асамблеї РЄ.

За умови підтримки цього питання у сесійній залі, повноваження делегації РФ у понеділок автоматично підтверджені не будуть. Тому це питання буде передано для розгляду до процедурного та моніторингового комітетів ПАРЄ, які матимуть 48 годин, тобто до середи, для його розгляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної співпраці з делегацією РФ, ми маємо вступати в діалог, але не дружити з агресором, - глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Як повідомлялося, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ. У червні 2019 року ПАРЄ на порушення свого регламенту та принципів Ради Європи, повернула російську делегацію до Асамблеї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172017
 
   
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Ню-ню............. У ПАРЄ оскаржуватимуть повноваження російської делегації, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3990
Не для того їх туди повертали щоб знову щось заборонити.
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Nord Stream 2 у них в голове . Не надо быть такими наивными . Бабло , а потом зло .
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Гончаренко хочет лишить полномочий убийц и оккупантов, зелох42 выражает обеспокоенность, а 95 квартал против.
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Яка різниця? Ви зганьбили Україну своїм поверненням до цієї нікчемної Ради...
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Плевать хотели в ПАСЕ на таких как Гончаренко.Там должны быть нормальные представители,а не проститутки политические.
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