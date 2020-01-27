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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5672) екологія (502) Олексій Оржель (45) Міністерство енергетики та захисту довкілля (9)

 Оржель закликає нардепів пришвидшити ухвалення законопроєкту про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до депутатів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту № 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який перебуває з 12 листопада у комітеті на розгляді до другого читання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

У листі Оржель Оржель звертає увагу на важливість якнайшвидшого прийняття законопроєкту, зважаючи на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ. "Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню, - наголосив Олексій Оржель. – Відтак, законопроєкт пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми".

Зазначається, що цей проєкт перебуває на розгляді в Комітеті ще з минулого року.

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Оржель зазначив, що Міністерство неодноразово наголошувало на необхідністі якомога швидшого обмеження використання пластикових пакетів та запровадження в дію заборони з 2021 року. Звернув увагу і на необхідності заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та грунт. Водночас запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію Закону.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 2051-1 "Про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172014
 
   
 Топ коментарі
 
А взамен что? Или сперва запретим, а про замену "пластика" потом подумаем.
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Пакеты маечки очень удобные для заморозки в них либо чего. Какая альтернатива этим пакетам?
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В тумбочке найдёшь запас на 5 лет . У жены спроси . Без обид .
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Пакеты маечки очень удобные для заморозки в них либо чего. Какая альтернатива этим пакетам?
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пластиковая упаковка - оптимально по экологии, цене и качеству.
но зебилам в ВР это не понять - и пластиковую упаковку запретят.

я не против.
зебилы должны сделалть укр-пиплосу очень-очень плохо.
иначе пиплос не вылечится от зебилизма.
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А взамен что? Или сперва запретим, а про замену "пластика" потом подумаем.
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Советскому человеку хватало одной авоськи, а вы тут про порошок
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Бабушка стирала кулёчки и сушила на верёвке . Так было . В субботу гулял со своими двумя таксами по набережной в Днепре . Был ветер . Пакеты летали как китайские фонари и приводнялись в реку . Печальная картина .
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Какой такой стиральный порошок? Это ещё хуже полиэтилена!
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так шо? - вызывать в баню эту Грэту (или как там ее?) - шоб она брала золу шаловливыми ручками и отдраивала?
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Тогда она в школу пулей помчится. А ведь кому-то надо за экологию в школе не учиться.
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При кравчуке в такой авоське носил брыкеты своей зарплаты.
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А взамен вспышки инфекционных и всевозможных заболеваний (( потому как народ у нас руки не моет и к гигиене не приучен, а про дезинфекцию не слышали
Пысы. А в магазине прямо внутрь тележки сажают детей в грязной обуви и одежде , а вам потом туда продукты приходится класть (((
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именно так.
с тем уточнением, что ВСЕ ЗАМЕНЫ - ХУЖЕ И ДОРОЖЕ.
в том числе экологически.
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А вот нефть благодаря китайскому вирусу падает и на пластик тоже

Цены на нефть Brent $58.93 (-1.76 / -2.90%)
WTI $52.59 (-1.60 / -2.95%)
Данные на 27 янв. 12:02 МСК
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А какая связь? Типа падение темпов производства в китае?
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это тот оржель,который замутил две платежки по газу? за транспортировку , брал не брал газ-плати...веселенький чувак. А вы говорили газ подешевел....так теперь это подешевение в другом месте забрали,да, зеленые свинособаки?
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Оржель!! Лучше бы ты занялся своими прямыми обязанностями, это увеличением собственной добычи газа и нефти в Украине, созданием дополнительныъх рабочих мест в этих отраслях !!! А полиэленовые пакеты это для украины сейчас дело даже не десятое и не двацятое.
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Теперь главная вещь в доме это ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ!
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Лучше бы строили мусороперерабатывающие заводы. И занялись бы сортировкой и утилизацией мусора .
А то они нам запретят!! ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, как правительство, запрещальщики
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Освобождаем место для пластиковых пакетов со всей Европы?
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У нас вже давно їх заборонили в супермаркетах ..
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А там где овощи, фрукты там есть пакетики .
И потом в Европе чище и почти все продукты уже упакованы в какую-либо тару. И на кассе можно купить пакеты.
Кроме того практически все крупные бренды промышленных товаров упаковывают все в фирменные пакеты БЕСПЛАТНО.
Только Тамарис деньги берет за пакетики.
Так что ничего не запретили
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Ніколи в Німеччині жоден з великих і дрібних супермаркетів - Кауфлянд, Едека, Лідл і тд у нас не видавав безкоштовні фірмові пакети на касах, все коштувало грошей, а зараз взагалі ЖОДЕН з суперiв не продає ці пакети - вони заборонені
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Бесплатно- это в промышленных товарах и косметике.
В продовольственных всегда на кассе покупали большие пластиковые пакеты . Едека точно помню. И в Алди . И фрукты и овощи в пакетики можно было сложить.
У меня дома очень много всяких пакетов из магазинов одежды и обуви .
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Все, как обычно - запретить, а там что будет. Дебилам нет покоя. Ищите альтернативу пластику, причем такую же дешевую, а не втридорога.
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А навіщо її шукати все вже давно знайдено - паперові пакети
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Для сохранения зелёных насаждений предлагаю запретить туалетную бумагу!
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Главная проблема - бесчисленные тоненькие пакеты для продуктов вместо бумаги для заворачивания....
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А вы в курсе, сколько деревьев уходит на производство бумаги?
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Оржель!! Займись чем -нибудь полезным для страны!!
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"Об ограничении оборота "зе пакетов" на территории Украины" так лучше...
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