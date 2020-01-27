 Оржель закликає нардепів пришвидшити ухвалення законопроєкту про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.
У листі Оржель Оржель звертає увагу на важливість якнайшвидшого прийняття законопроєкту, зважаючи на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ. "Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню, - наголосив Олексій Оржель. – Відтак, законопроєкт пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми".
Зазначається, що цей проєкт перебуває на розгляді в Комітеті ще з минулого року.
Оржель зазначив, що Міністерство неодноразово наголошувало на необхідністі якомога швидшого обмеження використання пластикових пакетів та запровадження в дію заборони з 2021 року. Звернув увагу і на необхідності заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та грунт. Водночас запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію Закону.
Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 2051-1 "Про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу".
но зебилам в ВР это не понять - и пластиковую упаковку запретят.
я не против.
зебилы должны сделалть укр-пиплосу очень-очень плохо.
иначе пиплос не вылечится от зебилизма.
Пысы. А в магазине прямо внутрь тележки сажают детей в грязной обуви и одежде , а вам потом туда продукты приходится класть (((
с тем уточнением, что ВСЕ ЗАМЕНЫ - ХУЖЕ И ДОРОЖЕ.
в том числе экологически.
Цены на нефть Brent $58.93 (-1.76 / -2.90%)
WTI $52.59 (-1.60 / -2.95%)
Данные на 27 янв. 12:02 МСК
А то они нам запретят!! ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, как правительство, запрещальщики
И потом в Европе чище и почти все продукты уже упакованы в какую-либо тару. И на кассе можно купить пакеты.
Кроме того практически все крупные бренды промышленных товаров упаковывают все в фирменные пакеты БЕСПЛАТНО.
Только Тамарис деньги берет за пакетики.
Так что ничего не запретили
В продовольственных всегда на кассе покупали большие пластиковые пакеты . Едека точно помню. И в Алди . И фрукты и овощи в пакетики можно было сложить.
У меня дома очень много всяких пакетов из магазинов одежды и обуви .