EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2345  36
Матеріали за темою:
Все про:безпека (345) Кабмін (3260) Монастирський (15) Гончарук_Олексій (569)

 Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський

Опубліковані в мережі записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука дали суспільству привід засумніватися, що та робота, яка дійсно ведеться міністрами і прем'єром, є реальною, а не формальною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський.

За його словами, після публікації записів розмов прем'єр-міністра Гончарука питання безпеки посилилося.

"Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться більш серйозно. Наскільки це буде довго, подивимося", - заявив він.

Монастирський зазначив, що найбільший збиток, якого завдали ці записи, це те, що вони дали суспільству привід засумніватися в роботі міністрів і прем'єра.

"І не тільки суспільству, але й інвесторам. Вони мають у найближчі місяці переконатися, що всі ці плани є не тільки текстами на папері, а реальними кроками, які втілюються в життя", - наголосив він.

Також читайте: Заяву Гончарука про відставку не треба розцінювати з юридичної точки зору, це звернення до президента як до лідера команди, - Разумков

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Читайте: Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172006
 
 
 Топ коментарі
 
Зеле надо срочно выступить с речью "Мне 42 года и я нелох не профан!"
 показати весь коментар
 
...."дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера"... А что , кто-то ещё сомневается ? После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1206
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеле надо срочно выступить с речью "Мне 42 года и я нелох не профан!"
 показати весь коментар
 
 
Кажуть раніше тільки пкійника можна поминати, а він мабуть лох якщо не знав про таке...
 показати весь коментар
 
А ти впевнений що святу Теслу теж не прослуховують? А то не доведи Господи зявится запис типу
"А.. дякую за запитання.
А... чесно кажучи, ви знаєте, я а... перебуваю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів.
Ви розумієте яка це складна професія, тому я точно знаю скільки днів я працюю... а..."
 показати весь коментар
 
...."дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера"... А что , кто-то ещё сомневается ? После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1206
 показати весь коментар
 
 
...."дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера"... А что у ЗЕбобиков есть министры и премьеры??? Там только клоуны сидят.
 показати весь коментар
 
 
Да вот смотрю СССРеровский фильм ,,Блокада,, фильм 1ч. и проведя паралели между действиями ЗЕ и Сталина нахожу 100 процентов совпадения.Только разница в том что при начале войны и ее развитии ЗЕ не окажется на територии Украины до завершения войны.И если победят кацапы то будет блеять ***** что это благодаоя ему а если Украина то снова будет говорить что это благодаря ему и его политической деятельностьи за територией Украины.
 показати весь коментар
 
 
Гониво.
Надо просто "перестать стрелять" и отвести КабМин в Бердичев.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, что запоют свидетели пришестия конца эпохи злыднив спустя год правления этой зондеркоманды? Ведь основным аргументом в пользу этих прохвессианалов было "ониещьонеуспелиничегосделать".
 показати весь коментар
 
 
Т.е. клоуны решили, что будут и дальше ваньку валять, на самокатах ездить и косяки курить, главное-не попадаться?!
 показати весь коментар
 
 
После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, Шо б ніхто не знав як про Бубочку говорять...
 показати весь коментар
 
 
Невже хочуть посилити безпеку сумпільс ва від уряду Гончарука? Тоді необов'язково брати їх під охорону. Достатньо повним складом відправити у відставку із довічною забороною займати державні посади. Тоді безпека ідемжави, і громадян буде гарантована
 показати весь коментар
 
Біда у нашій державі, раз можна прослуховувати голову ДБР, СБУ,прем"храм... Яка в дупу безпека.
Цікаво хто слухав і ще цікавіше чому злив і чому саме зараз.
 показати весь коментар
 
Надо, конечно, ужесточить. Такие "перлы" выпускать наружу. Одно дело - лицо умное строить, другое - нести пургу на уровне домохозяйки, посмотревшей передачу "Все об управлении государства"
Хотя умное лицо - это ещё не признак ума
 показати весь коментар
 
Эпоха злыднив началась не сегодня и не вчера, она началась со времени внешнего управления. Пока будут рулить из внешне, пока и жить так будем. Мы ни как не можем жить по своему, менталитет такой, кому то надо прислуживать. То одним, то другим.
 показати весь коментар
 
"Мы ни как не можем жить по своему" - как не можете? Вы ж Зеленского выбрали, барыгу скинули... Каких вольностей вам еще надо?
 показати весь коментар
 
 
Во первых, я не выбирал, а чем он хуже БАРЫГИ? Но и не лучше, тебе написано, ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ присутствует со времен, после Кучмы точно. Так что не умничай. Большая роскошь тебе кого то выбирать. Бобольше вникай.
 показати весь коментар
 
Ты еще скажи, что Кучму выбрали марсиане. "Внешнее управление" у вас в головах, и от этого никуда не денешься, кто бы на место президента не стал. Читай историю, и вникай!
 показати весь коментар
 
Труднова то с ........, ясно написал, после Кучмы точно. И не в головах, а на яву, МВФ, наглядови рады, соросята, министры, мало их было? Это у тебя опилки в башке.
 показати весь коментар
 
Ты хочешь сказать, что при президентстве Кучмы, Украина семимильными шагами шла к успеху и не была под влиянием из вне? Если, как ты говоришь, у меня "опилки в башке" то у тебя там одно дерьмо. И уровень его давно перевалил за верхнюю критическую отметку.
 показати весь коментар
 
Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка, ...вообще это неправильно использовать своих рабочих (гоев) в личных целях против государственных учреждений, может прокуратура и СБУ разрешили ему это делать? Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський - Цензор.НЕТ 6933
 показати весь коментар
 
 
То есть, суть вопроса не в качестве работы властных структур, а в качестве защиты разговоров в служебных кабинетах? Однако...
 показати весь коментар
 
 
про бородатого фрика, порядок на таможне и реформы в турборежиме. от белорусского дальнобоя (сеть)

Доброго времени суток, читаю пикабу давно, но пишу впервые, прошу совета куда обратиться чтоб действительно был эфект.
Суть проблемы: Я работаю дальнобойщиком, ездим постояно по направлению Беларусь - Румыния, транзитом через Украину. На переходе Дяково (UA) - Halmeu (RO) творится такой беспредел которого я не видел ни в одной стране, а обьездил я 20 стран. Очередь из грузовиков всегда примерно 2-3 км, но местные с номерными знаками АО едут вдоль очереди, когда терминал становится пустым, по 10 машин, у них все куплено, даже ставку назову 20€ и пограничник их пачкой запускает внутрь. Из общей очереди запускают 2-3 машины. В итоге проход границы из 2 км занимает в лучшем случае 3-е суток, а бывает 4 и 5. Представляете себе 5 суток в очереди? Вчера стоя в очереди накипело, решил позвонить а номер 1598 горячая линия пограничной службы Украины, меня выслушали и задали один единственный вопрос, я въехал в терминал или нет, я ответил что нет, на что мне ответили раз я нахожусь за пределами КПП, то очередь контролирует полиция. Мой вопрос что запуск ведет пограничник, именно он запускает автомобили без очереди и за деньги остался без ответа. Ладно думаю позвоню в полицию, там ответили ждите.... и.... ждём уже второй день))) естественно никто не приехал. Прошу помощи куда можно обратиться чтоб прекратили этот беспредел, надоело жить в очереди по 3-5 дней, за это время авто может проехать 2.5 - 3 тыс. км, а мы 2-3 км.
P. S А еще Украина собралась в ЕС вместо Англии... Смешно и неудобно, пока творится такое вам там делать нечего, а на исправление ситуации и поменять мышление уйдут десятилетия...
Если бы такое творилось в Беларуси, поверьте 1-2 звонка куда нужно, и вся смена лежала бы лицом в пол, и на работу эти люди вышли бы ой как нескоро.
 показати весь коментар
 
т.е про суть гнилого базара забыть...а безопасность усилить, чтоб не вытекало наружу...
а работать не пробовали, вместо звиздеть по телефону или сплетничать в кабинете?
 показати весь коментар
 
 
вместо того чтобы расследовать по сути состава преступления (сговора) делают все, чтоб народ не знал о их незаконных действиях. ОФИГЕННО!
 показати весь коментар
 
Если взять в голову очевидное,то "пленки про Гончарука"- невинный лепет бесхребетного слизняка.Нет там ни нового ни страшного.... Остается вопрос - Не спец операция ли ? Теперь все забыли содержание,а сосредоточились на "источнике"....не начало ли это новой охоты на ведьм??
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору