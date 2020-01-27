 Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський.

За його словами, після публікації записів розмов прем'єр-міністра Гончарука питання безпеки посилилося.

"Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться більш серйозно. Наскільки це буде довго, подивимося", - заявив він.

Монастирський зазначив, що найбільший збиток, якого завдали ці записи, це те, що вони дали суспільству привід засумніватися в роботі міністрів і прем'єра.

"І не тільки суспільству, але й інвесторам. Вони мають у найближчі місяці переконатися, що всі ці плани є не тільки текстами на папері, а реальними кроками, які втілюються в життя", - наголосив він.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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