 Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський.
За його словами, після публікації записів розмов прем'єр-міністра Гончарука питання безпеки посилилося.
"Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться більш серйозно. Наскільки це буде довго, подивимося", - заявив він.
Монастирський зазначив, що найбільший збиток, якого завдали ці записи, це те, що вони дали суспільству привід засумніватися в роботі міністрів і прем'єра.
"І не тільки суспільству, але й інвесторам. Вони мають у найближчі місяці переконатися, що всі ці плани є не тільки текстами на папері, а реальними кроками, які втілюються в життя", - наголосив він.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
нелохне профан!"
"А.. дякую за запитання.
А... чесно кажучи, ви знаєте, я а... перебуваю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів.
Ви розумієте яка це складна професія, тому я точно знаю скільки днів я працюю... а..."
Надо просто "перестать стрелять" и отвести КабМин в Бердичев.
Цікаво хто слухав і ще цікавіше чому злив і чому саме зараз.
Хотя умное лицо - это ещё не признак ума
Доброго времени суток, читаю пикабу давно, но пишу впервые, прошу совета куда обратиться чтоб действительно был эфект.
Суть проблемы: Я работаю дальнобойщиком, ездим постояно по направлению Беларусь - Румыния, транзитом через Украину. На переходе Дяково (UA) - Halmeu (RO) творится такой беспредел которого я не видел ни в одной стране, а обьездил я 20 стран. Очередь из грузовиков всегда примерно 2-3 км, но местные с номерными знаками АО едут вдоль очереди, когда терминал становится пустым, по 10 машин, у них все куплено, даже ставку назову 20€ и пограничник их пачкой запускает внутрь. Из общей очереди запускают 2-3 машины. В итоге проход границы из 2 км занимает в лучшем случае 3-е суток, а бывает 4 и 5. Представляете себе 5 суток в очереди? Вчера стоя в очереди накипело, решил позвонить а номер 1598 горячая линия пограничной службы Украины, меня выслушали и задали один единственный вопрос, я въехал в терминал или нет, я ответил что нет, на что мне ответили раз я нахожусь за пределами КПП, то очередь контролирует полиция. Мой вопрос что запуск ведет пограничник, именно он запускает автомобили без очереди и за деньги остался без ответа. Ладно думаю позвоню в полицию, там ответили ждите.... и.... ждём уже второй день))) естественно никто не приехал. Прошу помощи куда можно обратиться чтоб прекратили этот беспредел, надоело жить в очереди по 3-5 дней, за это время авто может проехать 2.5 - 3 тыс. км, а мы 2-3 км.
P. S А еще Украина собралась в ЕС вместо Англии... Смешно и неудобно, пока творится такое вам там делать нечего, а на исправление ситуации и поменять мышление уйдут десятилетия...
Если бы такое творилось в Беларуси, поверьте 1-2 звонка куда нужно, и вся смена лежала бы лицом в пол, и на работу эти люди вышли бы ой как нескоро.
а работать не пробовали, вместо звиздеть по телефону или сплетничать в кабинете?