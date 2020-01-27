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 Політика України, За кордоном
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 Тейлор - Помпео: Україна - це лінія фронту. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, західні країни перебувають під загрозою

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор звернувся до держсекретаря США Майка Помпео напередодні його візиту в Україну.

Про це Тейлор написав The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Перед запланованим візитом до України держсекретар США Майк Помпео запитав: "Думаєте, американців турбує Україна?" Ось чому відповідь має бути "так": Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки, і американці мають дбати про Україну. Поки Росія не вийде з України – і Донбасу, і Криму – і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту", - заявив Тейлор.

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"Підтримувати Україну – значить підтримувати молоду демократію, яка бореться за відновлення суверенітету над її міжнародно визнаними кордонами. Підтримувати Україну означає підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок, який дозволив великим державам у Європі уникнути війни протягом семи десятиліть. Це підтримувати демократію над самодержавством. Це підтримувати свободу над несвободою. Більшість американців це роблять", - додав дипломат.

Тейлор нагадав Помпео, що Росія веде гібридну війну проти України, Європи і США. За його словами, ця війна має багато компонентів: збройна військова агресія, енергопостачання, кібератаки, дезінформація, втручання у вибори – і на кожному з цих полів битви Україна є лінією фронту.

Тейлор розповів, як в останні сім місяців, коли він був послом США в Україні, він регулярно відвідував лінію фронту.

За його словами, лінія фронту на Донбасі знаменує собою єдиний у Європі збройний конфлікт. Тейлор розповів, що кожного тижня російські війська вбивають українських солдатів і зазнають втрат у відповідь.

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Він нагадав, що США та їхні союзники підтримують Україну в цій війні, забезпечуючи збройні сили України зброєю, навчанням і підтримкою. Американська допомога в галузі безпеки України регулярно отримує широку двопартійну підтримку в Конгресі, і важливість цієї допомоги Україні (і національній безпеці США) не обговорюється.

Тейлор також розповів, що на енергетичному полі битви Кремль намагається обійти Україну і збільшити залежність Німеччини і Європи від Росії, "витрачаючи мільярди на непотрібний підводний газопровід, політичний проєкт без економічного обґрунтування".

За його словами, гібридна війна Росії – це також інформаційна війна, коли російська влада переконує своїх громадян, що вони перебувають під загрозою з боку ворожого Заходу, і що президент Володимир Путін захищає.

Тейлор також нагадаємо, що Росія втрутилася у вибори США в 2016 році, у вибори в Україні в 2014 році і референдум по британському брексіту на початку 2016 року.

Читайте: "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну

Разом з тим, за словами колишнього посла США в Україні, російський виклик ще ширший, ніж гібридна війна. Адже Кремль атакує правила, на яких будуються відносини між народами з часів Другої світової війни, правила, які підтримували мир між основними європейськими державами протягом 70 років, намагаючись повернутися до "закону джунглів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172004
 
   
 Топ коментарі
 
Тейлор сказал все правильно , респект !
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.

Ліна Костенко
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Kогда русское говно (простите за тавтологию) говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе..................
?7
??...
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Украина - это линия фронта ? Тогда позор вам "гаранты" .
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Стыдно,говорят,когда видно,а пока не видно ни одного погибшего депутата ВР на фронте за 5-ть лет войны!Народ Украины потерял 13 тыс.жизней,а депутаты от народа-ни одной.Выходит,что гаранты потеряли своих граждан больше на войне,чемь самые патриотичные патриоты Украины.Это действительно позор на весь мир!
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Держи уточненный список ополчения быдла так называемых Доунбасцев и Лугандонев, погибших во время войны на юго-востоке Украины В данном списке названы 4569 фамилий. По каждой имеются краткие данные о дате и месте рождения, возрасте, в каком воинском подразделении служил, где и когда он погиб.https://www.znak.com/2018-10-16/opublikovan_novyy_spisok_iz_4569_dobrovolcev_i_naemnikov_pogibshih_v_sirii_i_na_ukraine
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с разворотом сапогом и в рыло бухое...изможденное интеллектом.. Тейлор - Помпео: Україна - це лінія фронту. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, західні країни перебувають під загрозою - Цензор.НЕТ 5382...
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И эта линия фронта при зеленских будет смещаться все больше на запад, потому, что главное перестать стрелять и развести войска
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Не зрозуміло - а наш пРезидент каже, що до Росії претензій ніяких немає.
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.

Ліна Костенко
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Щоб не спровокувати тотально-військової реакції Заходу, Москва, ймовірно, в розпалюванні воєнних конфліктів буде застосовувати тактику прикриття і зменшення їх значення та гостроти. Зразки такої тактики полягають в тому, що Москва офіційно не бере участь у війні, нею спровокованої, а тільки веде її безпосередньо, руками своїх сателітів або так званими «добровольців». А безпосередню, відкриту, участь Москви у війні може бути замасковано нібито «гуманними» мотивами збройної інтервенції ". /С. Бандера, 1957/
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Україна це країна яка прагне бути незалежною та економічно розвиненою.
Влаштовуйте піндоси, свої "фронти" в іншому місці!
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Интересно, а Зеленский всё сказанное Тейлором понимает?
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Реакція ЗЕзюдента після ознайомлення з заявами Тейлора:

Тейлор - Помпео: Україна - це лінія фронту. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, західні країни перебувають під загрозою - Цензор.НЕТ 7045
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Помпео сказал журналистке, что ему и американцам похер на эту ***..ю Украину. и попросил принести журналистке карту и показать, где Украина на карте! И она ему показала, где Украина. но суть тут в его словах и поведении...
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Kогда русское говно (простите за тавтологию) говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе..................
?7
??...
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Тейлор и покойный Маккейн - одни из немногих вменяемых. Респект!
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сразу видно,кто из них двоих серьезный политик,а другой просто погулять вышел.
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Для того что бы это понять понадобилось шесть лет войны и смерть 13 тысяч украинцев??? Ну хорошо допустим после окупации росийскими свин...ми Грузии Западу было непонятно что циничный и кровавый убийца Путя не остановится и протянет свои кровавые клешни дальше ???!!! Ну и конечно результатом такого "непонимания" стала война в Украине, и гибель от рук росиян 13 тысяч украинцев !!! И Запад опять делает вид что он очень "озаботился" гибелью украинцев, но помощь Украине ограничивает только финансовыми механизмами - ну типа опять "непонимает" что на войне нужно воевать, а не торговать - а так дали денег, ну и "мы же вам помогли" . Только ведь хочется сказать этим гавнюкам западным что этот мерзавец московитский завтра ведь потянет клешни к вам, как было с Гитлером в 1939 и тогда вы тоже пытались выторговать мир просьбами и уступками, когда в угоду одному мерзавцу разорвали Чехословакию, но закончилось все большой войной и большой кровью !!!! Неужели сейчас вам "непонятно" что московский карликовый мерзавец ведет дело к повторению большой войны и на Украине он точно не остановится, если ему не отбить его щупальца??? !!!! Хорошо что хоть американцы это начинают понимают (надеюсь что начинают понимать) - потому что на купленых росиянами за газ и нефть европейцев, типа Меркель и Макрона, надежды никакой нет, потому что там только очередная "озабоченость" или очень сильная "озабоченость", на которую нам если честно начхать !!!!
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"И Запад опять делает вид, что он очень "озаботился" гибелью украинцев, но помощь Украине ограничивает тоолько финансовыми механизмами - ну типа опять "непонимает" что на войне нужно воевать, а не торговать"

Я правильно понимаю Ваш спитч, то Вы хотите (и даже требуете), чтобы американцы за вас воевали? Это с какого же рожна??? Скажите, а "бубочка" - он был на фронте? У него - какое воинское звание, у четырежды уклониста от сборов? У Арахамии? У Разумкова? У Гончарука? У Скалецкой?
Если ваш президент и ваши нардепы - не участвовали в боевых действиях, то почему за вашу зеленую плесень должны гибнуть американцы???
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