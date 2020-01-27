EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  392  8
Все про:МВС (1249) паспорт (437) ID-картка (56)

 Українці отримали понад 4,3 млн ID-паспортів упродовж 4 років, - МВС

За 4 роки Державна міграційна служба України видала нашим громадянам більш як 4,3 млн ID-паспортів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС.

"Біометричні документи сьогодні мають чимало переваг, з часом вони будуть просто незамінними в сучасному світі цифрових технологій і електронних сервісів", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні кожен власник паспорта зразка 1994 року може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку. А кожен громадянин України, який досяг 14 років, може отримати ID-картку.

Зазначається, що в 2016 році було оформлено близько 280 тис. ID-карток, в 2017 - понад 1,1 млн, в 2018 - понад 1,3 млн, в 2019 році - майже 1,6 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці отримають "паспорт у смартфоні" до кінця лютого, - МВС

Українці отримали понад 4,3 млн ID-паспортів упродовж 4 років, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172001
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І на кой вони здались?
Тягай із собою потім довідку про реєстрацію.
 показати весь коментар
 
 
А в органах и службах, куда иногда возникает необходимость предъявлять паспорт нет приборов для считывания информации(
 показати весь коментар
 
Это очевидно одно из преимуществ. Второе преимущество - это необходимость ее менять каждые 10 лет, по новой оплачивая стоимость "бланка"
 показати весь коментар
 
Моя порада - якщо є трохи грошенят - вкладайте у знання мов та підвищення своєї ринкової вартості - не покладайте сподівань на те, що держава вас чимось забезпечить або чимось винна - отримуйте закордонні паспорти та тікайте.....Тут зостануться самі олігархи - і буде в кінці щось страшне... коли бюджету на всії їх перестане вистачати
 показати весь коментар
 
 
А чем пресловутым отличается этот кусок пластика от книжки паспорта от прав водителя от кредитной карточки и от банального электронного пропуска на производство?Кому эта херня вообще нужна,какие ,,превилегии,,имеют владельцы пластика по сравнению из владельцами книжных паспортов.Кроме того что страна зарабатывает на этом деньги разницу лично я не вижу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору