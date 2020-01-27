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 Політика України
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Все про:Зеленський (4261) Пєсков (585) Путін (5372)

 Між Путіним і Зеленським встановлено "доволі ефективний контакт", - Пєсков

У Кремлі розцінили як "ефективний" контакт, який встановився між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Між двома президентами власне вже встановлено робочий контакт, доволі ефективний, як засвідчили останні події", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін".

Представник Кремля наголосив, що "сам по собі контакт не є чимось незвичайним, якимось сенсаційним".

"Це такий робочий, скрупульозний робочий процес", - пояснив Пєсков.

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Він також повідомив, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського ("на полях" меморіальних заходів у Єрусалимі минулого четверга. - Ред.) "вентилювалася", але в межах багатостороннього заходу "окрему зустріч просто фізично, на жаль, організувати неможливо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171999
 
 
 Топ коментарі
 
да что там говорить . друзья Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков - Цензор.НЕТ 8516
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чем теснее контакт нашего ПоцЗЕдента с ****** тем больше воинов ВСУ гибнет на фронте
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Я смотрю, у нас сегодня "контролёр" "зелёнотолерастный", с "расейской подкладкой"... Мой безобидный комментарий, о "встрече гадюки с болонкой", "отправил в полёт"...
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То Ху№ло пяле Зелєбобу,то Зелєбоба смокче у Ху"ла.
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От і чудово.
Це дасть змогу вирішити багато важливих для України питань.
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А воно і не дуркує, це смицький, ворог України
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Серйозно? Які питання вирішувати з агресором? Капітуляцію? Чи він напав, щоб здатися Україні в полон?
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Зе как щенок перед *****, хвостиком машет.
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Типичный руский прием - торговля отрицательным имиджем. Порошенко устраивал руских во всем и на него лилась грязь в умеренных масштабах конечно. Показать , что он мол нам враг. Ну с Зеленским ровно наоборот. Кстати, а вы лично верите пескову? Ну значит вы лох.
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а вы лично верите Зеленскому ? я вам соболезную Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков - Цензор.НЕТ 6325
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Зеленский в другой теме. Ну а пескову вы верите это факт.
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Я не верю писькову. Но я вижу что то о чем говорят кацапи говорит и что самое главное делает зекарлик
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Шоколадный карлик (в смысле размера мозга) дважды подписывал минские капитуляции на руских условиях.
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и ни разу не выполнил подписанное . а Вовочка в Минске не был но рьяно бросился все выполнять . с чего бы это ? Між Путіним і Зеленським встановлено "доволі ефективний контакт", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7088
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Дурак, да? Полеты боевой авиации запретил, тяжелое вооружение отвел, закон об особом статусе для ордло принял. Все по кацапским хотелкам.
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Так подписивал что вовремя "условий" освободил почти всю сероую зону включая города от котокрих пабедитель отводт войска и увеличивает потери украинских солдат в два раза по сравнении с аналогичним прошлогодним периодом.
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у меня есть глаза и уши . и есть мозг для того что бы на основании увиденного и услышанного сделать правильные выводы . и выводы получаются неутешительные . а верить . я мало кому верю . тем более врагу
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Андрей Дидовик- прокацапський троль за роботою. Словоблуддя, в усій красі
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Бачу що і ти кацапу пескову довіряеш. Але то таке...
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Я довіряю своїм очам, вухам. Фактам. А не побрехенькам кацапських тролів
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про умерение масштаби подокладніше плз, зелене. Оцінка ворогв, віслюк, то найбільш адекватна і щира. ЇЇ не можна зімітувати і зіграти. Якщо ворг тебе ненавидить, ви ійсно вороги. Якщо ворог тебе хввалить, думай яку дурість ти накоїв..
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О! Типова розумова відсталість як вона є.
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Ми це не лише знаємо, а й бачимо. Не бачать очкюеаидне лише зебіли. Вони зайняті зараз написанням, "челобитних" своєму кумиру про відміну другої плптвжки за газ. А ще люди, яким "армію, мову, віру на хліб не намажеш", цікавляться, другу платіжку мазати поверх першої чи навпаки.
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Англичане в таких случаях говорят: "Не слушайте, что говорят - смотрите, что делают".
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ща *** якась тупорила зелена худоба виповзе і промурчить що Порох насправді "дуже зручний " для **** бо у нього фабрика в ліпецьку))) На 73-квартальне бидл.о закони логіки і здорового глузду не діють
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Путин поменял дубинку на морковку, но цель была и остаётся "один народ одна страна". А Зе просто не понимает, что он удачный инструмент для этой цели
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Улыбки,открытки,пожелания всего ниалучшего. И конечно надежда на встречи в будущем
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начинающаяяся борода и усы - как символ начинающегося мудрого аксакализма (сами с усами,...) )) такой себе, уже не "божественный ребёнок", а йуный "мудрый старец" )). имиджмейкеры делают свой ход.
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а там і на образ ламберсексуала-дровосєка можна замахнутись))
Між Путіним і Зеленським встановлено "доволі ефективний контакт", - Пєсков - Цензор.НЕТ 8280
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та думаю шо нє. тут явно другую галатею "скульпторы" ваяють )).
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"Это такой рабочий,.."

==
Можете не продолжать...

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Мне конечно пофиг , но так чисто из любопытства в этом " весьма эффективном контакте " путлер презервативами пользуется ?
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пуцька отдает приказы - ишак с высунутым языком кидается выполнять.

контакт более, чем эффективный!
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Анатолий Штирлиц



Нічого нового... Малорос Карамазов, який лєпший братушаня Сивохи скорбить по ворогу Чапліну... Якось так якщо коротко...

Між Путіним і Зеленським встановлено "доволі ефективний контакт", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4515
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Уже й контакт був. З презервативом чи без?
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Заявление выглядит провокационно. Так своих "агентов" не сдают. Скорее принуждают к сотрудничеству. При постоянных обстрелах, каждодневных жертвах на линии соприкосновения, выдавать подобные заявление, это как вывешивать красную тряпку перед народом Украины.
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Да, такая похвала дорогого стоит. Это же надо, сам Х...ло похвалило. Вот это результат в дипломатии ! Вот они - реальные достижения
Я плакаль
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Путін люжбить коли його комік веселить, а особливо коли ще стоїть на колінах.
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«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились» Аль Капоне
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Зеля,не бався таким,бо це однозначно для Свинарьових і Поросенків є велика зрада-ніхто не має порушувати їх хромосомні родові парнокопитні звязки.
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