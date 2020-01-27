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 Політика України
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Все про:Аваков (1143) відставка (595) Монастирський (15)

 Якщо справа Шеремета розвалиться - це буде одним із приводів, щоб Аваков пішов, - Монастирський

Якщо конкретно справа вбивства журналіста Павла Шеремета розвалиться на очах – це, можливо, буде одним із приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Монастирський зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений і до його діяльності на сьогодні дуже пильна увага.

"І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах – це, можливо, буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанта не залишає. Це справа однозначно стане рубіконом", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков сам не впевнений у правильності версії вбивства Шеремета, - повірений у справах США Тейлор

Нагадаємо, Аваков раніше казав, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков зазначав, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користі, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171997
 
   
 Топ коментарі
 
Больше всего на этом пиарился Президент, пусть уходят вместе.
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Собаков ще має відповісти за вбивство Сашка Білого Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский - Цензор.НЕТ 790
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Для того, чтобы уйти самому после фальсификации, нужно иметь совесть и честь.
Хотя.... при их наличии до фальсификации бы и не дошло.
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Больше всего на этом пиарился Президент, пусть уходят вместе.
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И стопроцентного Рябошапку не забудут.
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Раз идут вбросы о развале Шеремета дела и отставке Авакова, то значит к тому и идет.
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Да поводов выше крыши - скандал с закупкой рюкзаков, расстрел в Княжичах...
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Собаков ще має відповісти за вбивство Сашка Білого Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский - Цензор.НЕТ 790
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До речі, зеботи перед виборами так любили розповідати про Сашка Білого, але коли Аваков залишився міністром, то одразу забули. А що змінилося? Аваков став іншим? Та ні... А Сашко Білий - дійсно героїчна особистість!
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Когда это дело неожиданно вдруг так развернулось, сразу проскользнула мысль. А не под Авакова ли эта "комбинация". Но то дело такое. Главное что бы виновные были найдены, а самое главное что бы на невинных все не повесили, что бы разыграть очередную многоходовку.
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Президента решили подставить. Но, если уйдет кваков со своей ... , то перекрестимся
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Для того, чтобы уйти самому после фальсификации, нужно иметь совесть и честь.
Хотя.... при их наличии до фальсификации бы и не дошло.
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А если не развалится сфабрикованное дело, тогда надо садить по весне и вместе с гарантом
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Дело по убийству Шеремета развалится - "не тем шьют"... А вот что Аваков уйдёт - сомневаюсь... И не в таком "дерьме" он выплывал, чтобы из-за такой "мелочи", уходить...
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Вот это будет тест для новой команды и президента
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Да "блазенята", вместе с "ГоловБлазнем", уже столько "тестов" "завалили", что одним больше, одним меньше - им, уже, "вшыстко едно...".
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Какой тест они уже тест на проф непригодность прошли с большим минусом
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Смешно Вы написали)) значит профпригодны ?!
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Кратко о "команде" ЗЕ
Особенно умиляет Сивоха и пр.

Якщо справа Шеремета розвалиться - це буде одним із приводів, щоб Аваков пішов, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5741
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Тоже Не в восторге , но хуже, чем предыдущие и уде некуда. Вспомните реву с этим его "украинцы много едят", а кваков, грося ??!
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Падіння промвиробництва за місяць на 7,5% - це хіба не провалений тест? Таке було хіба під час активної фази війни в 2014-2015, коли ми промисловіть Донбасу втрачали!
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Это следствие гениальных реформ парашен ко . Что эти наработают можно будет судить через год-два
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Если это дело сфабриковали по политическим причинам то должны быть конкретные прокуроры, следователи, которые должны понести уголовную ответственность.
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"...это будет одним из поводов...", - заявка натурального, полностью сформировавшегося дегенерата.
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сАбаков це людина Петра Поросєнко.Ось такі нові облича у Зелєбоби.
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пока сабаков полезен своим подельникам никуда он не уйдет. В Украине вообще мало что зависит от желаний рядовых граждан ибо они сами довольствуются своим ничтожным положением.
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Передасть нацжон по інвентаризаційній відомості нов(ій)ому главі МВС і на тому його полєзность закінчиться
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Обостреённое внимание к Шереметовым бомбистам на поминает расследование убийства Бузины.Чётко прослеживаются причинно -следственные связи.Я имею ввиду заказчиков и линию поведения защиты от заказчиков.
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хотелось бы знать позицию Авакова по убийству Керенского.
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😁 і хай розкаже хто замовив і вбив Кеннеді...
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В першу чергу повинен піти у відставку президент і вся його шобла.Це піарщикі, брехуни і наперстникі,які знищують в Україні державний лад. Постійні порушення ними Конституції і Законів України, здача інтересів держави споконвічному ворогу України--фашистській -рашистській росії, розвал економіки і насадження розбрату в суспільстві.
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