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 На пожежах в Україні за тиждень загинули 50 осіб, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 20.01 до 26.01 під час пожеж в Україні загинуло 50 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникла одна надзвичайна ситуація, унаслідок якої загинули 4 особи.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 458 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 41 особу.

Ліквідовано 1 тис. 458 пожеж, врятовано на пожежах 34 особи і не допущено знищення вогнем 491 будівлі та 42 од. техніки. На пожежах загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 573 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 102 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено понад 450 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 9 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171994
 
 
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ну 50 алконавтов как бе не особые потери
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