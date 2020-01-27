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 Політика України
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Все про:Зеленський (4261) деокупація (346)

 "Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна має намір повернути всі свої тимчасово окуповані території: на Донбасі і в Криму.

"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є і в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна дуже велика країна. Там (на окупованих територіях Донбасу і Криму. - Ред.) кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, мусимо повернути всі наші території", - сказав він в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Я навіть зараз не про міжнародні інституції, суди. Це серйозний прецедент для всього світу, що так можна. І це найстрашніше. Це жахливо і це погано. Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171991
 
   
 Топ коментарі
 
а відведення військ - це повернення територій? кому? агресору?
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Па єтому нада еще сильнее перестать стрелять ? "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 4928
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а відведення військ - це повернення територій? кому? агресору?
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Только вот оно не ответило. Подождите, так война не заканчивалась, оказывается, не потому, что Порошенко на ней зарабатывал?! Неужели бубочка?! А ведь ты же так красиво нам всем врал!
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врал весьма грязно. никакой эстетики в этом вранье не было...
для меня было шоком не дерьмо от канало каламойши а аппетит, с которым зебильё его наяривало...
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Па єтому нада еще сильнее перестать стрелять ? "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 4928
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Тебе с твоего боевого дивана стрелять запретили? Во сцуки эти зебилы!!! "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 1309
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Зарплатой делишься? 😂
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не устал шестой год одинаково тупить? держи добавку.
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Тебе з/п повысили и ты тем предо мной хвастаешь?
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ (6 человек в январе 2019 года и 15 человек уже в этом январе)

"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ - Цензор.НЕТ 9970
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ух ты вовка а отвод войск со своей территории это как
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Так "востановление теритоиальной целосности СССР" и есть решением конфликта судя по действиям зЕ.
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Если власть не будет вдохновлять людей на борьбу своими речами и ДЕЙСТВИЯМИ, то страна обречена на поражение.
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Пятиметровый забор посреди Израиля сильно тебя вдохновил?
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нет, я не поддерживаю политику размежевания. Это путь к поражению
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Сомневаюсь что ты умнее Правиельства Израиля, так что сиди и молчи, если тебе не нравится в мире жить.
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В мире??? Ты знаешь где у тебя ближайшее бомбоубежище на работе и дома? А порядок действий во время ракетного обстрела? Место сбора при мобилизации? При покупке/аренде квартиры ты интересуешься, есть ли в ней "безопасная комнат"?
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Да на..ть мне на ваши дешевые безопасные комнаты которые могут спасти только от арабеска с гранатой и похоронят тебя при реальном армейском обстреле. И да, вы живете в мире, даже при постоянной готовности, в противном случае вас просто уже бы не существовало или опять разлезлись бы по миру. Хотя ты знаешь что многие из вас же не поддерживают Израиль в нынешнем существовании и как ни удивительно стоят за арабов.
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Або сама така влада - влада блазнів і факірів, факірів на час.
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нашей территории возврата это до львова или до границы с федерашкой хотелось уточнить "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 6358 все таки
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По сути это завяление - именно то, что и нужно ***** - вечная война поддерживающая злорадное кацапьё на плаву и в международной политике. Грузия и та ведет себя более умнее, оставив кацапам безмозглых орков из Абхазии которые только и сосут деньги от россйских пенсионеров.
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Но оставляет власть даже при экномическом крахе, в этом желания Путина, Порошенко и как я вижу уже и Зеленского сходятся.
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Это желание путина за которое он и заплатит сполна бо законы экономики не намахаешь, совок тебе в пример
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Детя, совок развалили карьерист и воры, но даже они еще не смогли разворовать России, даже Украину не разворовали, Зеленский только начал планировать подготовку к глобальному грабежу через рынок земли и приватизацию. Совок оставил еще лет на 30 фору, но видно что без толку.
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Победа Зеленского стала окном возможностей. Пролезть в него теперь пытаются все.

Последние пять лет Украина жила в этике Майдана. Победившая в 2014-м улица была этическим камертоном. По нему меряли процессы, сверяли ценности и выносили оценки. Погибшие в Киеве и на Донбассе закрепили своей жертвой новый нравственный стандарт. Пророссийский лагерь оказался вычеркнут из нормы. Просоветская ностальгия - тоже. Те, кто в свое время выбрал лагерь Антимайдана, оказались за бортом.

В рамках этики Майдана Украина пробовала создавать политическую нацию и проводить реформы. Окружала себя символическим частоколом и сооружала пантеон героев. Фейсконтроль начинался с вопроса о принадлежности Крыма и требовал ответа о том, с кем сражается страна на Донбассе. СМИ, отрабатывавшие повестку Москвы, считались маргинальными. Люди, пытавшиеся протащить домайданную этику в постмайданную эпоху - тоже.

Но затем президентом стал Владимир Зеленский. Процесс создания команды которого напоминал водоворот. Эта воронка засасывала самых разных людей - и потому на выходе мы обнаружили лоскутное одеяло. Оно состояло из людей самых разных биографий и взглядов, этических позиций и профессионального опыта. Тест Роршаха на новый лад - «расскажите, какие взгляды у его фракции?».

Бывшие волонтеры соседствуют с адвокатами СССР. Коррупционеры - с антикоррупционерами. Члены команды Азарова и Януковича - с людьми, которые борются за европейские стандарты. Ноев ковчег зашел в парламент, поделил министерства, начал давать интервью и вести Telegram-каналы.

Те, кто в 2014-м оказался не у дел, получили возможность переписать этический стандарт. Или, как минимум, убедили себя в этом. И потому редкая неделя обходится без скандала. Бужанский называет СМИ, поддерживавшие рождение новой Украины, - «одиозными». Дубинский клеймит «соросят» в собственной фракции. Портнов призывает лезть с кулаками на тех, кто спрашивает «Чей Крым».

Глава Офиса президента называет протестные митинги проплаченными. Советник секретаря СНБО ругает «воинствующее меньшинство». Тех, кто призывают защищать Украину, обвиняют в кровожадности.

Характерно, что при Порошенко люди Майдана были не только среди его сторонников, но и среди противников. Пятого главу государства нередко упрекали в том, что он предает и обесценивает жертву тех, кто защищал Украину на улицах и в окопах. Но при этом контур этического стандарта был неизменен. Эдакие контрольные весы, на которых взвешивают поведение и позицию.

Описание реальности было однозначным. Крым аннексирован. Россия - агрессор. Небесная сотня принесла себя в жертву стране. На Донбассе армия противостоит вторжению. «Мир любой ценой» похож на капитуляцию. Бегство от империи предопределяло квоты и ограничения, поддержку украинского языка и культуры. Эстетика не отделялась от этики - а потому тот, кто не мог ответить на вопрос о принадлежности полуострова, получал красную карточку и презумпцию недоверия.

Те, кто этой новой реальностью был недоволен, теперь пытаются взять реванш. Пророссийские СМИ пытаются притворяться респектабельными. Просоветские люди клеймят украинский нарратив. Ответственность за войну пытаются разделить между Киевом и Москвой. Слово «патриот» стараются сделать иронично-презрительным.

Ревизионисты предусмотрели для себя эшелонированную систему оборону. Любую критику обесценивают обвинениями в «проплаченности». Всех несогласных записывают в лагерь «порохоботов». Любой разговор об этике принято переводить на обсуждение политических пристрастий. «С нами несогласны только коррупционеры».

Ставка делается на короткую память украинского обывателя. Потрясения последних лет заботливо стерли у него воспоминания о той бездне, в которую проваливалась страна при Викторе Януковиче. Том самом Януковиче, при котором этический стандарт Украины был ровно таким, о котором ностальгируют реваншисты. Том самом Януковиче, изгнание которого из страны стало поводом для России начать войну.

Скорее всего, в ближайший год мы увидим атаку этих ребят на своих же коллег по властной команде. Всех тех, кого кадровый водоворот Зеленского затянул из лагеря
Майдана в орбиту шестого президента страны. Их будут атаковать за зарплаты, обвинять в антинародных реформах и требовать заменить на крепких хозяйственников. Новые старые очень хотят переделать страну под себя.

А еще они очень боятся проиграть второй раз.(с) Павел Казарин
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Ну так конфликт не будет решен в зелину каденцию точно. Ботоксному надо сдохнуть для начала. А там уже начинать решать. Так что хватит дурковать,клован и отводить войска. Правда есть еще вариант капитуляции. Но он для паяца может закончится плачевно.
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Згідно тому, що ВІН сказав, то заголовок статті мав би бути таким - "Зеленский об территориальной целостности", бо таку країну, як Российская Федерация (Россия) він не назвав.
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аха ха, сейчас в рашке свои прпоблемы, смена конституции, самое время ************ там артой все в хлам, но нет
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"Характерно, что при Порошенко люди Майдана были не только среди его сторонников, но и среди противников." Порохобот лживый, Майдан не был при Порошенко, это Порошенко, член Правительства рыгов вылез на Майдане и на трупах Небесной Сотни заслуги который вы, ворьё и мародеры приписываете себе. Вас ,гнид на теле украинцев, в первую очередь как кацапов давить нужно.
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У вас причино - следственные связи в голове нарушены Так зе тоже майдан рассматривал только в разрезе эбонитовых палочек и точно там не был , но это не значит , что в его команде нет тех кто прошел майдан и войну на востоке
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Мне наплевать на ЗЕ и его банду. Но я точно знаю что Майдан и революция Достоинства точно не заслуга Порошенко который просто забыл про неё, похерил и Майдан и его Герове оставив на свободе всех, кто уничтожал Небесную Сотню. Это все было сделано только с одной целью - присовить все достижения Майдана и народа Украины.
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Так в чем ложь то ? Что в команде Пети не было людей прошедших майдан ?
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Были, это БЕРКУТ, Партия Регионов и чиновники отдававшие приказы о расстреле. Но ложь в том, что Порошенко и вы называете людьми Порошенко Героев Небесной сотни которые и в хрен Порошенко не ставили и которые шли под огонь ПРОТИВ Порошенко и его рыгопартии и ЗА Украину.
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Сам то в какой сотне был ? Гаврылюк это кто человек с майдана от беркута у пети ?
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У Пети много холуев при нем. Один Мамчур чего стоит с песней и парадом сдавший Крым, воинскюу часть с оружием и личным составом и получивший от Пети Героя и депутатское кресло. Я не был ни в какой сотне, я не служу никому.
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Что вы мне хочете доказать Вы сказали , что в его партии бывшие майдановцы это ложь , а походу врёте вы Я могу ещё добавить что 25% депутатов в 14 году от БПП зашли бывшие рыги , но и те кто прошли майдан в ней были
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Если не вернуть территории, на 100-летия будет замороженный конфликт, иногда перерастающий в горячий. Это должно помочь нам международное сообщество, Европа, сделать. Тогда целосность остальных территорий Европы тоже будет гарантирована.
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нит, только отбомбить, возвращать территории это много миллиардные выплаты по всем законам, только отбомбить и превратить в степь
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Европе если по честному - плевать на целостность Украины, Грузии и Молдовы.... Не верите, посмотрите....
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На жаль так і є. Європа і далі жує соплі як в 38-ому штовхаючи світ до нової війни, не розуміючи, що наступною буде вона. З агресором в 21-ому столітті мали б бути обірвані будь-які зв'язки.
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Але подивившись на дії нашої влади останні 6 років, в чому Європу звинувачувати?Де закритий кордон, де візовий режим. Певні обмеження є, але вони мали б бути жорсткішими.
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что не делает дурак, все он делает не так.
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А шо ты там увидишь с колен то ,дальше лобка *****?
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Я так понимаю это будут делать путем капитуляции. Еще один стратег. Один освобождал политико дипломатическим путем пять лет. Результат глубоко отрицательный. Этот будет освобождать путем капитуляции. Военные стратеги.....
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Тю.
Конфлікт і виник через територіальну цілісність.
Питання територіальної цілісності виникло через національну неідентичність.
Питання національної неідентичності загострилося через незадоволення власним побутом - відсутністю можливостей, тобто відсутністю грошей.
Відсутність грошей виникла через відсутність справедливого економічного розподілу можливостей (грошей), точніше - відсутністю економіки.
Справедливий розподіл прибутку регулюється державою.
Держава визначється системою.
Система не працює, вірніше і не скажеш, що то система, якщо хто завгодно, навіть ті, хто її мають захищати - порушують правила системи. То навіть не система, а шахрайська порука.
Конфлікт виник через відсутність системи.
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А вот Грузия с Молдовой как то живут.....
По всей видимости президенту Зеленскому нужно помочь открыть глаза на то, как жить дальше....
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проводить ракетные стрельбы на 1200км. по другому никак.
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Як би вже він остаточно визначився - дурень він чи красень...
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То есть что бы вернуть-надо отдать?ЗЕлогика
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В Банде Порошенко начали сдавать друг-друга...

https://youtu.be/iZMiVVEmf5c
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Угу. Как раз тот самый случай. Ссылка на канал Г+Г, еще бы на расследование скобеевой ссылку дал.
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Гнида, ти вже капітулював, про що ти чешеш???
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Я це передбачав, тому за цю ганьбу і не голосував!
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Що це дасть? По-перше, розбитий вщент Домбас, на відновлення якого потрібні будуть десятки лярдів долярів, якщо не сотні. По-друге, там вороже населення, яке 6 років вчили ненавидіти Україну. Що з ними робити?
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это даст очень много

во первых эти самые лярды " на востановление " зеленой команде профанов технократов можно будет долго и усердно пилить

во вторых это добавит ватных голосов на очередных выборах . когда сегодняшние зебобики разочаруются в Нелохе
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повернути територіальну ціліснісь.. Щоб віддати все гамузом? Всю країну віддати на відкуп кацапським дикунам? А що, "логічно".. "..Нє мєлочісь, Надєнька.."
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повернення у склад країни тих "риспублік", отих гетто, відбудеться лише на умовах ***** та республік, в іншому випадку війна не припиниться. А як на умовах ***** та "риспублік", то український парламент стане схожий на звіринець. Він і так вже нагадує міні-зоопарк, а стане взагалі чистим звіринцем-шапіто, де закони нам будуть писати неповноцінні громадяни отих "риспублік". То навіщо така "цілісність"?? На-ві-що? Чи це спроба типу "легально" здати країну?? Так бубочка вже і так її здала..
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Надо отступить ещё немного. Ну, типа, для разгона
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Опять за рыбу гроши "Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ - Цензор.НЕТ 4667не видишь, иди на уй)( А присоединять Украину к Лугандону мы тебе не дадим
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Голосуя за тебя Gandona , люди хотели видеть перезагрузку судов и прокуратуры , МВД , налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса , а не возвращение руского мира "Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ - Цензор.НЕТ 9818 Я уже представляю шо будет на 9-е мая "Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ - Цензор.НЕТ 9799
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Пабедобесие будет 😎 кто то сделал это вместе (
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И потом , почему ты решил начать с Лугандона , начни с Крыма
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Наживается на войне вот и лепит отмазки, нет чтоб завершить войну как обещал.
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правельнее было сказать "мы не видим вообще" .
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Боже, какое оно тупое... Ну не говорят "ВОЗВРАЩЕНИЕ территориальной целостности". Правильно - "ВОССТАНОВЛЕНИЕ территориальной целостности".
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Как то не вяжутся ети слова с тем что ЗЕ отводит войска отдавая врагу еще больше земли под окупацию, а так же финансируя окупантов и давая им проход на нашу подконтрольную территорию.
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Щось я не бачив ВІДЕО з виступом пана ЗЕ тому його слова поки що сприймаю за фейк!! "Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ - Цензор.НЕТ 914
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