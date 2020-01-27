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 Українська піаністка Надія Шпаченко отримала премію "Греммі". ФОТО

Українська піаністка Надія Шпаченко здобула найпрестижнішу музичну нагороду "Греммі" в категорії "Найкраща збірка класичної музики".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Греммі", уродженка України отримала нагороду в номінації "Найкраща збірка класичної музики" з альбомом The Poetry Of Place.

"Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на "відмінно". Серед її педагогів - Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев'янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні", - йдеться на сайті Національного симфонічного оркестру України.

Українська піаністка Надія Шпаченко отримала премію Греммі 01

Зараз Шпаченко є професоркою фортепіано в Каліфорнійському державному університеті Помони.

Надія Шпаченко прожила в Україні до 1991 року, потім на три роки виїхала до Ізраїлю, після чого - в Штати, куди вирушила, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

Вона почала навчатися грі на фортепіано, коли їй було всього 5 років. І вже до 13 років отримала визнання як піаністка і композиторка, виступивши з симфонічним оркестром Харківської філармонії та посівши 2 місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

Зазначимо, тріумфатором нинішньої "Греммі" стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала відразу шість статуеток.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171990
 
   
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Азазаз, пианистка? А главзебила обошли стороной и он без премии
Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию "Грэмми" - Цензор.НЕТ 342
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Достойная смена подросла, но нашего гаранта ей не переплюнуть
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Це не попса! Ось до такої музики (а також до року і джазу) треба прививати смак українцям. А у нас на топ-каналах тупі талант-шоу з попсою і потапами всякими...
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А нахіба якраз ця музика ?? А чим рок і джаз кращий попси ?? І , взагалі, нахіба мені твоя, так звана, класична музика - повна мура і маячня.
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Рок, джаз і класика кращі попси тим, що вони 1) не під фанеру; 2) є якісною інструменталкою, яка вимагає від виконавця уміння добре грати; 3) у багатьох рокових і деяких джазових пісень глибокий зміст лірики, а не "чумачєчая вєсна"!

І найголовніше: рок, джаз і класику (а ще фолк і альтернативу) слухає інтелігенція, а попсу (і блатняк) - бидло-люмпен!
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А, іще одне - виконавці року, джазу і класики стояли на Майдані та їздили до наших хлопців на Схід, а також давали благодійні концерти. А попсуни???
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писатель этой новости по еще не принятому закону точно бы погорел... просто так за фейковую подачу..., эта дама - американка, украинского происхождения...., а не украинская пианистка, и если бы она осталась в Украине, хрен бы она что получила...
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