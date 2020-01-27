 Українська піаністка Надія Шпаченко отримала премію "Греммі". ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Греммі", уродженка України отримала нагороду в номінації "Найкраща збірка класичної музики" з альбомом The Poetry Of Place.

"Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на "відмінно". Серед її педагогів - Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев'янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні", - йдеться на сайті Національного симфонічного оркестру України.

Зараз Шпаченко є професоркою фортепіано в Каліфорнійському державному університеті Помони.

Надія Шпаченко прожила в Україні до 1991 року, потім на три роки виїхала до Ізраїлю, після чого - в Штати, куди вирушила, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

Вона почала навчатися грі на фортепіано, коли їй було всього 5 років. І вже до 13 років отримала визнання як піаністка і композиторка, виступивши з симфонічним оркестром Харківської філармонії та посівши 2 місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

Зазначимо, тріумфатором нинішньої "Греммі" стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала відразу шість статуеток.

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