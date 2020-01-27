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Все про:вірус (70) Китай (245)

 У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення

Влада Пекіна оголосила, що у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу з неділі вводиться заборона на перетин автобусами кордонів китайської столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.

Аналогічні заходи озвучила адміністрація міста Тяньцзінь - заборона набуде чинності з понеділка.

Також, починаючи з 18:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом), у Сіані (провінція Шеньсі) припиняються міжміські автобусні перевезення, а також туристичні поїздки на автобусах. Такі ж заходи торкнуться поїздок на таксі, крім тих, що стосуються міського аеропорту.

Крім того, за даними західних ЗМІ, провінція Шаньдун - з населенням близько 100 млн осіб - вводить заборону на в'їзд автобусів з інших провінцій країни. Відправлення автобусів на рейсах між містами самого Шаньдуна буде дозволено, якщо тільки на автовокзалах можна буде вимірювати температуру в пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 80, лише за останню добу померли 24 особи

У неділю також стало відомо, що список китайських міст, які зупиняють міжміське автобусне сполучення, поповнив Шанхай. Так, міська влада тимчасово заборонила автобусам далекого прямування в'їжджати на територію Шанхая і залишати її.

Ці заходи в Шанхаї впроваджуються негайно.

У грудні в Ухані було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став новий вид коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171989
 
 
 Топ коментарі
 
Які дурні ці китайці, от якби мені дали б хоч сто днів покерувать, то я би всіх вилікувала, тим більше досвід такий є (с) ЮВТ
В Пекине и еще двух городах из-за коронавируса приостанавливают междугородние автобусные перевозки - Цензор.НЕТ 7868
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3 процента смертности для вируса это серъезно, есть понятие эпидпорога, если вирус переступит начнется пи..ц, выйдут из строя медики и закончатся лекарства, надеюсь ненаступит
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Ну, навскидку, путин например коцапам может сказать, что если их не убьет вирус, то это сделают солдаты НАТО У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення - Цензор.НЕТ 2898
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Висилайте Юлю в Ухань,вона спец по всяких грипах 🙄
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Які дурні ці китайці, от якби мені дали б хоч сто днів покерувать, то я би всіх вилікувала, тим більше досвід такий є (с) ЮВТ
В Пекине и еще двух городах из-за коронавируса приостанавливают междугородние автобусные перевозки - Цензор.НЕТ 7868
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3 процента смертности для вируса это серъезно, есть понятие эпидпорога, если вирус переступит начнется пи..ц, выйдут из строя медики и закончатся лекарства, надеюсь ненаступит
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Гугл сообщает, что от Уханя до Шанхая 4 часа скоростным поездом.
Также оба города находятся на реке Янцзы.
Больше экспериментов с летучими мышами и употребления их в пищу, тогда если не понос эбола то золотуха коронавирус.
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Вот что вы несете? Вам известно что такое гомологическая рекомбинация? Или чем отличается мейоз от митоза? При чем тут употребление в пищу разных животных в любом виде?
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Ответила тебе, м*даку, ниже, ответ поместили неверно.
Не позорься, сойдешь за умного.
Вирус - это НЕ клетка, это РНК/ДНК в протеиновой оболочке!
Митоз, мейоз - где вас только, дебилов, штампуют?
В ГРУ МО РФ, что ли?
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Ну ты за умного никогда не сойдешь считая употребления мяса причиной возникновения новых вирусов. А про разницу между "эм" и "эм" надо было своими словами а не копипастой. Студентам незачет если не может пояснить разницу не прибегая к прямому цитированию.
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Смотри научно-популярный фильм на youtube, и не позорься.
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О! Источник знания, б.....ть! На...й тогда университеты и практика в морге если все из ютуба можно узнать....
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несем просвещение в массы, митоз мейоз это всетаки уровень клетки а вирус такими возможностьями необладает
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Так Вы - образованный?
Вот тут рассказано, как СПИД мутировал от шимпанзе, путем употребления мяса в пищу.
Вы же, как образованный человек, понимаете английский язык?

youtube: Как больная шимпанзе вызвала мировую пандемию

P.S. М*дак, "В процессе мейоза происходит два последовательных деления, в митозе - одно. Путем мейоза делятся половые клетки, путем митоза - соматические."
Вирус - это НЕ клетка, это РНК (или ДНК) в оболочке из протеинов!
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долго ещё наши керманычи будут сопли жевать !
епт , это уже не "смешно" : " по данным разведки США в Китае, на 23 января 2020 уже 2,8 млн. инфицированных.,112 000 уже погибли. Причина смерти : полиорганная недостаточность. И это очень отличаются от публичного - 830 зараженных и 80 смертельных случаев. Трупы просто доставляют на мусоросжигательные заводы, никаких похорон, никаких торжественных церемоний. Трупы просто сжигают. По состоянию на 23 января правительство Китая поместило на карантин в общей сложности 11 городов. Китайские военные оказывают помощь в блокировании этих городов. Все они носят биозащитные костюмы. В провинции Чжэцзян всем жителям велено оставаться в своих домах. Это 60 млн. человек. На блокпосты прибывает техника бронированные машины Dongfeng EQ2050 и лёгкие танки. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. ..Как будет протекать эпидемия в мире никто не знает, но в Китае она уже идёт полным ходом. Никаких вакцин от вируса нет...."
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Кстати, а что керманычи могут сделать? Ну так, навскидку....
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Ну, навскидку, путин например коцапам может сказать, что если их не убьет вирус, то это сделают солдаты НАТО У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення - Цензор.НЕТ 2898
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Ну а что зеленских может сказать? ничего. Министр здравоохранения и ее корешь могут про фалос в заднем проходе только поведать, милованов ваще дибил, а гончарук просто профан...
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Якби була б воля, то принаймні обмежи тури в Китай, погано що Шанхай попав, там великий оборот бізнесовий.
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Що можуть ? Ну один хіба що куєм по роялю забацати щось веселе, а інший - в пупчік його розчулено поцілувати . А втім - какая разница? 😕
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Слушая, пацан, тебе явно ректальную биопсию с повреждением мозга провели. И наверняка это сделали руские термосом.
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та ничего...., разве шо температуру помереть под мышкой в Борисполе.. У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення - Цензор.НЕТ 1612 арабы уже закрывают авиасообщения с Китаем и переводят аэропорты в режим карантина..
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И шо это даст при озвученных параметрах? Правильный ответ - ничего.
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..в том то и дело шо вообще нихяу не могут..
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Ну а кто может? Вирус не бактерия, разработка противовирусных средств стоит миллиарды и длится десятилетиями.
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А будут отстреливать зараженных, которые в поисках еды будут пытаться прорвать блокаду городов? Илив Китае армиия ни з народом?
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давай поржём через неделю когда обнародуют всю правду о вирусе..
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Тоесть Китай как совок о чернобыле замалчивает правду? но извини тогда интеренетов не было... сейчас скрыть информацию просто не реально еще и в таких масштабах как ты писал выше
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Ну тоді запасаємося алкоголем, водою (фільтрами), харчами, сірниками і сіллю, а також необхідно купити рушницю та набої до неї щоб відстрілюватися від мародерів У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення - Цензор.НЕТ 3244
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что керманычи могут сделать? Ну так, навскидку....
*****

Закупать для военных, блокирующих выезды из городов Китая -
биозащитные косстюмы.

У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення - Цензор.НЕТ 9326
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Согласен. Карантин бесполезен и нужны меры для предотвращения разрыва социума на молекулы.
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Вывод - нужны меры по локализации последствий. Это единственно возможный путь. Абсолютный карантин вообще ничего не даст в нашем глобальном Мире но приведет к автаркии с ее еще более разрушительными последствиями.
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Це не цифри розвідки США, це цифри ультраправого радіошоу Хала Тернера.
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мне эту статью знакомые из Нью-Йорка прислали, говорят , что настроения не очень..
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Та я розумію, думаю правда посередині, Тернер дуже паніку жене, а треба чіткий план. Шкода, що не з нашими керманичами.
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Миха Чаплыга
21 мин. ·

НУ что, товарищи! Все уже почитали мега новости о мега штабе по борьбе с коронавирусом китайским?
А теперь рубрика: почувствуйте разницу.
Страна-агрессор и страна-Казахстан (через которую теперь мы как и раньше напрямую торгуем со страной-агрессором) закрыли пассажирские авиаперевозки в Китай, а Украина - нет.

РФ и Казахстан шлют сейчас пустые самолеты за оставшимися на Хайнане (там месяц назад отдыхал наш Богдан) и все, кто купил путевки - получают компенсацию или возможность перенести поездку, а Украина продолжает возить туристов в Китай.
Желающие отказаться от оплаченных ранее туров или перенести даты могут это сделать за свой счет ибо.... ибо НИКАКИХ ограничений Украина официально не ввела!
Бабло, товарищи, побеждает не только зло, но и серьезный аргумент в борьбе с вирусными инфекциями!
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