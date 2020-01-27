 У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.
Аналогічні заходи озвучила адміністрація міста Тяньцзінь - заборона набуде чинності з понеділка.
Також, починаючи з 18:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом), у Сіані (провінція Шеньсі) припиняються міжміські автобусні перевезення, а також туристичні поїздки на автобусах. Такі ж заходи торкнуться поїздок на таксі, крім тих, що стосуються міського аеропорту.
Крім того, за даними західних ЗМІ, провінція Шаньдун - з населенням близько 100 млн осіб - вводить заборону на в'їзд автобусів з інших провінцій країни. Відправлення автобусів на рейсах між містами самого Шаньдуна буде дозволено, якщо тільки на автовокзалах можна буде вимірювати температуру в пасажирів.
У неділю також стало відомо, що список китайських міст, які зупиняють міжміське автобусне сполучення, поповнив Шанхай. Так, міська влада тимчасово заборонила автобусам далекого прямування в'їжджати на територію Шанхая і залишати її.
Ці заходи в Шанхаї впроваджуються негайно.
У грудні в Ухані було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став новий вид коронавірусу.
Также оба города находятся на реке Янцзы.
Больше экспериментов с летучими мышами и употребления их в пищу, тогда если не
поносэбола то золотухакоронавирус.
Не позорься, сойдешь за умного.
Вирус - это НЕ клетка, это РНК/ДНК в протеиновой оболочке!
Митоз, мейоз - где вас только, дебилов, штампуют?
В ГРУ МО РФ, что ли?
Вот тут рассказано, как СПИД мутировал от шимпанзе, путем употребления мяса в пищу.
Вы же, как образованный человек, понимаете английский язык?
youtube: Как больная шимпанзе вызвала мировую пандемию
P.S. М*дак, "В процессе мейоза происходит два последовательных деления, в митозе - одно. Путем мейоза делятся половые клетки, путем митоза - соматические."
Вирус - это НЕ клетка, это РНК (или ДНК) в оболочке из протеинов!
епт , это уже не "смешно" : " по данным разведки США в Китае, на 23 января 2020 уже 2,8 млн. инфицированных.,112 000 уже погибли. Причина смерти : полиорганная недостаточность. И это очень отличаются от публичного - 830 зараженных и 80 смертельных случаев. Трупы просто доставляют на мусоросжигательные заводы, никаких похорон, никаких торжественных церемоний. Трупы просто сжигают. По состоянию на 23 января правительство Китая поместило на карантин в общей сложности 11 городов. Китайские военные оказывают помощь в блокировании этих городов. Все они носят биозащитные костюмы. В провинции Чжэцзян всем жителям велено оставаться в своих домах. Это 60 млн. человек. На блокпосты прибывает техника бронированные машины Dongfeng EQ2050 и лёгкие танки. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. ..Как будет протекать эпидемия в мире никто не знает, но в Китае она уже идёт полным ходом. Никаких вакцин от вируса нет...."
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Закупать для военных, блокирующих выезды из городов Китая -
биозащитные косстюмы.
Миха Чаплыга
21 мин. ·
НУ что, товарищи! Все уже почитали мега новости о мега штабе по борьбе с коронавирусом китайским?
А теперь рубрика: почувствуйте разницу.
Страна-агрессор и страна-Казахстан (через которую теперь мы как и раньше напрямую торгуем со страной-агрессором) закрыли пассажирские авиаперевозки в Китай, а Украина - нет.
РФ и Казахстан шлют сейчас пустые самолеты за оставшимися на Хайнане (там месяц назад отдыхал наш Богдан) и все, кто купил путевки - получают компенсацию или возможность перенести поездку, а Украина продолжает возить туристов в Китай.
Желающие отказаться от оплаченных ранее туров или перенести даты могут это сделать за свой счет ибо.... ибо НИКАКИХ ограничений Украина официально не ввела!
Бабло, товарищи, побеждает не только зло, но и серьезный аргумент в борьбе с вирусными инфекциями!