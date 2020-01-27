 У Пекіні та ще двох містах через коронавірус призупиняють міжміські автобусні перевезення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.

Аналогічні заходи озвучила адміністрація міста Тяньцзінь - заборона набуде чинності з понеділка.

Також, починаючи з 18:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом), у Сіані (провінція Шеньсі) припиняються міжміські автобусні перевезення, а також туристичні поїздки на автобусах. Такі ж заходи торкнуться поїздок на таксі, крім тих, що стосуються міського аеропорту.

Крім того, за даними західних ЗМІ, провінція Шаньдун - з населенням близько 100 млн осіб - вводить заборону на в'їзд автобусів з інших провінцій країни. Відправлення автобусів на рейсах між містами самого Шаньдуна буде дозволено, якщо тільки на автовокзалах можна буде вимірювати температуру в пасажирів.

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У неділю також стало відомо, що список китайських міст, які зупиняють міжміське автобусне сполучення, поповнив Шанхай. Так, міська влада тимчасово заборонила автобусам далекого прямування в'їжджати на територію Шанхая і залишати її.

Ці заходи в Шанхаї впроваджуються негайно.

У грудні в Ухані було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став новий вид коронавірусу.