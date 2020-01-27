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 Політика України, За кордоном
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Все про:дипломатія (405) Зеленський (4261) США (5990) Трамп (2135)

 В економіці і геополітиці в нас зі США все нормально, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що економічні і геополітичні відносини України зі США перебувають на хорошому рівні, і їх потрібно покращувати, не втручаючись у внутрішні політичні процеси.

"Для мене були важливі хороші відносини зі США, які в різні періоди були різними. Я вважаю, що вибори (у США. - Ред.) - це суто політичне питання, і точно не питання України, а питання США. Їхній президент, їхній народ, обирайте, кого хочете, ми підтримаємо ваш вибір", - сказав він в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що коли після його телефонної розмови у вересні з президентом США Дональдом Трампом почала розвиватися "якась історія", то він робив усе можливе, щоб Україну не втягували в це політичне питання.

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"Тому що між країнами, що поважають одна одну, незалежно від національності, віросповідання, ширини, важливості, ядерності або без'ядерності, важливі відносини тільки економічні і геополітичні. А я вважаю, що в цих двох напрямках, в економіці та геополітиці, у нас зі США все нормально. Ось це "все нормально" потрібно покращувати, але точно не погіршувати", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що текст його розмови з Трампом усі читали. "Це популярне чтиво. Я так розумію, що США могли навіть це як бестселер потім продати. Більше, ніж там було, мені додати нічого", - зазначив він.

На чергове запитання журналістів про те, чи тиснув на нього Трамп під час цієї розмови, Зеленський відповів напівжартома: "Я у своєму житті про тиск чув тільки від своєї бабусі, яка жила з нами. Я взагалі жив з двома бабусями, і постійно міряв їм тиск. На мене в принципі дуже складно тиснути".

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171988
 
   
 Топ коментарі
 
Влаштував Трампу імпічмент і каже всьо нормально. В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
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"Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали.
"Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать."

Источник: https://censor.net.ua/n3171988

Уже почти криминальное чтиво.
А чем закончится, посмотрим.
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Влаштував Трампу імпічмент і каже всьо нормально. В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
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Не зря говорят, что Зеленский самый влиятельный политик. Путин поставил на должность Трампа, а Зеленский снял Трампа. Может быть ещё и посадит его вместо Порошенко.
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"Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали.
"Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать."

Источник: https://censor.net.ua/n3171988

Уже почти криминальное чтиво.
А чем закончится, посмотрим.
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он и его окружение токсичны В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 531 так что бубочку что наездники на ослах что на слонах будут гонять и шпынять
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Брешешь ты, Вова! Соевые идиоты на этом сайте всем скопом заявляют, что все совершенно наоборотВ экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1854, чем ты говоришь, а им я верю!В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 57
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Зеленский геронтофил и жил с двумя бабушками)))

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А почему вовочка не говорит о "давлении третьей бабушки"?
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В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский.
"Наш совместный капитал с Биллом Гейтсом 95 млрд. 748 мл. 345тыс. долларов и 3 456 грн."
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От і чудово що нормально.
Тому бажаю Трампу перемоги над демократами і обрання на другий термін.
Україна від цього лише виграє.
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И этот про бабушек. Если бы у бабушки были половые признаки дедушки,то она была бы дедушкой. Путлерок еще не подогнал эту шутку зеле?
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Підісрати комусь, чи обісратися - кожен дурень може. Зеленський тому приклад. А от зробити хороше, тим більше для всіх - дуже рідко виходить. Не треба плутати дурносміх з хорошим. Сміх на пустому місці - ознака дурачини.
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Америка облегченно вздохнула - Зеленский поддержит ее выбор. Страшно представить, что-бы было, если бы не так...
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Все хорошо, прекра ная маркиза, и хороши у нас дела......
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у країн з якими у США ВСЕ НОРМАЛЬНО є повноцінні ПОСЛИ а не тимчасові повірені або В.О......
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Будь же ж ти людиною,Зеля!Не знущайся так з 5-и центових поросенків-на них твоє "Все хорошо" діє,як корона Трампа на китайську економіку.Ще дохнути почнуть.Шкода ж!
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