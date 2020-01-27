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 Політика України
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Все про:Денісова (412) Крим (7111) Голокост (77) Донбас (13107)

 Наших громадян утискають за національною належністю на окупованих територіях, - Денісова закликала до недопущення повторення трагедій, подібних до Голокосту

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала світову спільноту докласти зусиль, щоб не допустити подібних до Голокосту трагедій надалі.

"Голокост – це страшна сторінка історії людства, яку не можна просто перегорнути, не вивчивши її уроків… Я закликаю світ об’єднатись та докласти усіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались. Вічна пам’ять жертвам Голокосту", - написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нацистський режим протягом 12 років систематично знищував єврейський народ. Внаслідок цілеспрямованої політики Гітлера та його прибічників було вбито близько 6 млн осіб", - додала український омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми в'язнями Аушвіца в Польщі. ФОТОрепортаж

"Наші громадяни сьогодні переживають видозмінені прояви утисків за національною та етнічною належністю на окупованих територіях Донбасу та тимчасово окупованого Криму з боку окупаційної влади. Саме тому я закликаю світ об’єднатись та докласти усіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались. Вічна пам’ять жертвам Голокосту", - акцентувала Денісова.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначається 27 січня.

Наших громадян утискають за національною належністю на окупованих територіях, - Денісова закликала до недопущення повторення трагедій, подібних до Голокосту 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171984
 
   
 Топ коментарі
 
Всё правильно... Чем поведение теперешней России отличается от поведения нацистской Германии? "Преследование по политическим мотивам"? Есть... Подавление политических свобод..."? Есть... Запрет на митинги и демонстрации..."? Есть... Ущемление по религиозному признаку"? Есть. "Разжигание военной истерии"? Есть..."Захваты чужих территорий и их разграбление"? Есть... "Ксенофобия"? есть... Концлагерей, газовых камер и крематориев нет? Не торопитесь... Будут... Дело времени... ГУЛаг восстановить несложно - остатки лагерей до сих пор, по сибирской тайге, разбросаны... Правильно было сказано - "СССР не победил фашизм в 45-м... Он его "усыновил"...
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бібізяни у тебя в кацапстане проживают
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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Там же нет ваших граждан, там
"Лугандонські бібізяни" (с)
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Высказывания тех кого ты цитируешь зависят от контекста новости. Одни и те же люди способны в соседних ветках писать совершенно противоположные вещи, делая акцент то на одном нюансе, то на другом. Целостная картина мира, во всём его многообразии оттенков, у них отсутствует.

В общем какая новость - такая и сугубо рефлекторная реакция.
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Ага, я и пытаюсь с этим, в меру своих скромных сил, бороться. Акцентирую на это внимание.
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Это верно, именно ради притеснений по нац. признаку ходили на референдумы.
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Зеленских теж частина еврейського наріду. Тому йому можна простити всі його гріхи? Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту - Цензор.НЕТ 3806
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Всё правильно... Чем поведение теперешней России отличается от поведения нацистской Германии? "Преследование по политическим мотивам"? Есть... Подавление политических свобод..."? Есть... Запрет на митинги и демонстрации..."? Есть... Ущемление по религиозному признаку"? Есть. "Разжигание военной истерии"? Есть..."Захваты чужих территорий и их разграбление"? Есть... "Ксенофобия"? есть... Концлагерей, газовых камер и крематориев нет? Не торопитесь... Будут... Дело времени... ГУЛаг восстановить несложно - остатки лагерей до сих пор, по сибирской тайге, разбросаны... Правильно было сказано - "СССР не победил фашизм в 45-м... Он его "усыновил"...
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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ЦРУ ще п'ятнадцять років тому відкрило архіви які стосуються нацюків. Тепер їх оприлюднило......
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Ти яких нацюків маєш на увазі, російських, чи єврейських?
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Денисова дура, именно холокост на Печерских пагорбах как раз не помешал бы.
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Бреше і не червоніє.
Не знаю як там з цим в ЛДНР, а в Криму щось не помічав і не чув.
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Сама бы не додумалась..кто-то ей методичку сырую подсунул
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А хто саме прітісняє і за якою саме національною ознакою не сказала.
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землю населяют сотни национальностей
но многих объединяет отношение к евреям
что то они не делают не так
или когда друг дружке помогают
или когда друг дружку топят. Как порох притапливает Зе
А еще евреи могут раздражать
дубинский не успел вылупиться
а уже напялил ермолку
ну и далее по списку

А теперь жюлина вылупка их защищает
что само по себе омерзительно -- защита вылупками
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