 Наших громадян утискають за національною належністю на окупованих територіях, - Денісова закликала до недопущення повторення трагедій, подібних до Голокосту

"Голокост – це страшна сторінка історії людства, яку не можна просто перегорнути, не вивчивши її уроків… Я закликаю світ об’єднатись та докласти усіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались. Вічна пам’ять жертвам Голокосту", - написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нацистський режим протягом 12 років систематично знищував єврейський народ. Внаслідок цілеспрямованої політики Гітлера та його прибічників було вбито близько 6 млн осіб", - додала український омбудсмен.

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"Наші громадяни сьогодні переживають видозмінені прояви утисків за національною та етнічною належністю на окупованих територіях Донбасу та тимчасово окупованого Криму з боку окупаційної влади. Саме тому я закликаю світ об’єднатись та докласти усіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались. Вічна пам’ять жертвам Голокосту", - акцентувала Денісова.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначається 27 січня.