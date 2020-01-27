 Наших громадян утискають за національною належністю на окупованих територіях, - Денісова закликала до недопущення повторення трагедій, подібних до Голокосту

"Голокост – це страшна сторінка історії людства, яку не можна просто перегорнути, не вивчивши її уроків… Я закликаю світ об’єднатись та докласти усіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались. Вічна пам’ять жертвам Голокосту", - написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Нацистський режим протягом 12 років систематично знищував єврейський народ. Внаслідок цілеспрямованої політики Гітлера та його прибічників було вбито близько 6 млн осіб", - додала український омбудсмен.
"Наші громадяни сьогодні переживають видозмінені прояви утисків за національною та етнічною належністю на окупованих територіях Донбасу та тимчасово окупованого Криму з боку окупаційної влади. Саме тому я закликаю світ об’єднатись та докласти усіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались. Вічна пам’ять жертвам Голокосту", - акцентувала Денісова.
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначається 27 січня.
"Лугандонські бібізяни" (с)
В общем какая новость - такая и сугубо рефлекторная реакция.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
https://zik.ua/ru/news/2020/01/24/cru_obnarodovalo_arhivnye_dokumenty_ob_agente_gitlera_stepane_bandere_956460
Не знаю як там з цим в ЛДНР, а в Криму щось не помічав і не чув.
но многих объединяет отношение к евреям
что то они не делают не так
или когда друг дружке помогают
или когда друг дружку топят. Как порох притапливает Зе
А еще евреи могут раздражать
дубинский не успел вылупиться
а уже напялил ермолку
ну и далее по списку
А теперь жюлина вылупка их защищает
что само по себе омерзительно -- защита вылупками