 Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" в питаннях управління, - радник прем'єра Голик



Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За словами Голика, який посилається на офіційну заяву DB, зараз обговорюються подальші деталі співпраці, зокрема питання оперативного управління компанією.

"Починаючи з лютого 2020 року член Правління DB з інфраструктури пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство, в якому будуть узгоджені подальші деталі", - повідомив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик, що підписання меморандуму з Deutsche Bahn означає, що процес реформування "Укрзалізниці" і приведення її до європейських стандартів запущений.