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Все про:Укрзалізниця (893) Голик (61) Deutsche Bahn (2)

 Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" в питаннях управління, - радник прем'єра Голик

Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати українську залізницю в питаннях управління та технічних питаннях. 22 січня 2020 року відповідну угоду було підписано в Давосі.


Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За словами Голика, який посилається на офіційну заяву DB, зараз обговорюються подальші деталі співпраці, зокрема питання оперативного управління компанією.

"Починаючи з лютого 2020 року член Правління DB з інфраструктури пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство, в якому будуть узгоджені подальші деталі", - повідомив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик, що підписання меморандуму з Deutsche Bahn означає, що процес реформування "Укрзалізниці" і приведення її до європейських стандартів запущений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171982
 
 
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вопрос во сколько обойдётся ,,помощь ,,
а не лучше сразу купить пару другую
новых электровозов
восстановить заводы и производить своё
трудно с ихней ментальностю понять нас у них
,,если положено забить гвоздь то его
обязательно забьют, у нас то молотка нет
то гвоздей нет то попы нет,,
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Главное,что бы слово "управление"прозвучало! А кто управляет, кто заявлял об "управлении" залізниці именно Дойче Баном, уже не важно!
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