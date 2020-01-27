EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  1880  29
Матеріали за темою:
Все про:допомога (979) США (5990) Трамп (2135) Болтон (80)

 Трамп спростував заяву Болтона про затримку допомоги Україні через справу Байдена

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву свого колишнього радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, включно з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, то це лише для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

Водночас президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску і проблем.

"Стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським - необхідні докази, крім того, президент Зеленський і міністр закордонних справ України заявили, що тиску і проблем немає. Також я зустрівся з президентом Зеленським в ООН (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань - і набагато раніше графіка. Я також дозволив України придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня адміністрація", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон підтвердив, що Трамп затримував допомогу Україні, щоб отримати компромат на Байдена, - NYT

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Трамп спростував заяву Болтона про затримку допомоги Україні через справу Байдена 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171980
 
 
 Топ коментарі
 
Ці нікчемні демократи вже звиваються як вужі на сковорідці. Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена - Цензор.НЕТ 5116
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Они признались,что давили на Трампа,чтобы не давил на Зеленского.Так и кто на кого давил?А давайте-ка черновик своей книги о образовании дем.партии плантаторами и впоследствии ккклановцами я вначале отправлю в сенат для одобрения и уже потом опубликую.Байданутые уже настолько отупели,что собственную вонь не ощущают.
 показати весь коментар
 
 
А зачем Помпео звонил зеленских и спрашивал, чьто он делает в Омане?
 показати весь коментар
 
 
Ці нікчемні демократи вже звиваються як вужі на сковорідці. Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена - Цензор.НЕТ 5116
 показати весь коментар
 
 
Дерьмократы ето прокремлевские пид***расы
 показати весь коментар
 
прыгаешь с ветки на ветку, украинцем выставится не получается!!! самое большее на шельменко-денщика тянешь при кремлевских хозяевах...фу, гыдота...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Нехай сидять там доки не закінчиться епідемія.
А то чого доброго занесуть цю заразу ще й на Україну.
 показати весь коментар
 
 
"на Украину"

"Хорошо, что свинособаки придумали свое НА Украину.
Сразу видно кто есть кто без всяких объяснений." (с)




 показати весь коментар
 
 
"На Україні" було ще за часів Т.Г.Шевченка.
Це вже ублюдки придумали "в".
А уподаблюватись ублюдкам чи навіть петюнцям - себе не поважити.
 показати весь коментар
 
Чим далі, тим більше палиться кацап?, підкацапник? .

При Шевченку Україна не була незалежною країною.
Ще до 2008 року навіть пуйло казав "В Україні...", але потім йому дуже вже імперіалізм засвербів і він перейщов виключно на "на Украине..."
Ублюдкам це подобається.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вопрос о расследовании корупции ставился тогда,когда ещё Зеленский не был Президентом,а импичмент обьявлен по телефонному разговору Трампа и Зеленского.Где логика у ослов?https://www.dw.com/
 показати весь коментар
 
 
Запасайтесь масками-черновиками Болтона.Трамп короной економику Китая вот ганяет-может пригодятся.
 показати весь коментар
 
Було б дуже дивно, якби Трамп цю заяву Болтона не спростував.
 показати весь коментар
 
 
Мы больше интересуемся Трампом и Болтоном, чем платежками за транспортировку газа.
 показати весь коментар
 
 
щас примут закон о дезинформации вообще больше ничем интересоваться не будем
 показати весь коментар
 
 
О, как!!! Профессиональные "песни" из серии "настамнет"!!! "Наставник, ведь, "тот самый...". Трамп уже так заврался, что даже если скажет, что "вода - мокрая...", люди сомневаться начнут...
 показати весь коментар
 
 
всё верно, молодец. ничего демократам не обломится.
 показати весь коментар
 
Что то больше верится Болтону чем етому рыжему пиз***ну
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору